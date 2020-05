Even de boel weer opfleuren: 3x bloemen in huis

Naast dat je jezelf (of iemand anders) heel blij kunt maken met een bosje bloemen, steun je gelijk ook de mensen die ze verkopen. Veel kunnen dat steuntje in deze rare tijden goed gebruiken. Praktisch gezien verricht je drie goede daden in één! Dit is 3x bloemen in huis.

Vers uit de tuin

Het bloemenbedrijf van Karin van Bergen in Nijmegen staat voor ecologische teelt. Alle bloemen zijn onbespoten en komen rechtstreeks uit de tuin. Met een abonnement ben je (twee)wekelijks of maandelijks verzekerd van een mooie bos bloemen in huis, gratis bezorgd door een fietskoerier.



versgeplukt.nu

Red de tulp

Door de stilliggende bloemenexport, verdwijnen veel tulpen in de versnipperaar. Zonde, dachten de oprichters van Van maker naar Mokum. Via hun Instagram kun je een bos (33 tulpen voor € 5,50) redden en bestellen. Ze worden bezorgd of je haalt ze op bij een van de pick-up points in Amsterdam. De opbrengst gaat naar tulpenboer Jos.



@vanmakernaarmokum

Van alles wat

Van mooie rode rozen tot grote zonnebloemen en plukboeketten: bij ’t Singeltje in Alkmaar vind je de mooiste exemplaren. Je kunt ze bestellen (ze worden door heel het land bezorgd) of kom langs in de eigentijdse winkel in het centrum van de ‘kaasstad’.



singeltje.nl

