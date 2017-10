Yara Michels meets Claire Slootheer: Hoe doet zij het?

Hoe combineer je je bedrijf met het moederschap?

‘Mijn gezin gaat dus voor alles. Met mijn man en (schoon)familie heb ik een agenda. Zij helpen ons bij alles. Over het algemeen ben ik ’s ochtends van zeven tot half negen met mijn kinderen en om half drie haal ik ze van school. Tot half acht spendeer ik tijd met de kids en daarna gaat mijn laptop weer open. Het fijne aan mijn werk is dat ik mijn mail altijd even tussendoor kan doen.’

En dan werk je ook nog steeds als dj…

‘Ja, we hebben net drie nieuwe tracks uitgebracht. Twee keer per week gaan we ’s avonds de studio in en in het weekend draaien we. Het coolste vind ik de festivals. Het geeft elke keer een kick om al die handjes omhoog te zien gaan. Mijn droom is een wereldtour. Kan best: mijn pr-activiteiten kan ik overal doen en mijn gezin kan gewoon mee, haha.’