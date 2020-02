Druk, druk, druk? Misschien is yin yoga iets voor jou

Van rennen naar rust

Yin yoga is een rustige vorm van yoga, waarbij je enkele minuten in een houding blijft. Alle houdingen zijn dicht bij de grond en je beweegt bijna niet. Als tegenhanger van alle Yang yoga-soorten – waarbij je dus wel veel beweegt – bedacht martial arts-kampioen en Taoïst yogaleraar Paulie Zink deze rustige vorm. Paul Grilley en Sarah Powers ontwikkelden het in de jaren tachtig verder en Sarah bedacht de naam Yin yoga. Samen zorgden ze ervoor dat het zich over de wereld verspreidde. Hoewel Yin yoga dus al een paar decennia bestaat, is het de laatste paar jaar ongekend populair en biedt elke yogaschool wel lessen aan. De reden voor die populariteit is niet ver te zoeken: in een hectische wereld waar we altijd ‘aan’ staan, zijn we op zoek naar manieren om meer rust in lichaam en geest te krijgen.

Wat doet het met je?

Je denkt misschien: even in een houding zitten, dat kan ik wel. Toch blijkt dat een behoorlijke uitdaging. De kunst is niet zó diep te gaan dat je pijn voelt, maar je moet wel iets van een stretch voelen. Daarnaast kan het, als je druk bent in je hoofd, ook lastig zijn om alle gedachtes ‘uit te zetten’ en je compleet te focussen op jezelf en je ademhaling. Door het beoefenen van Yin yoga neemt de flexibiliteit en soepelheid in je gewrichten en je bindweefsel toe. Iets wat – als je het niet traint – afneemt als je ouder wordt en er dus voor zorgt dat je stram wordt. De gewrichten in je onderlichaam en vooral je heupen worden flexibeler. Dat is fijn, omdat veel mensen een groot deel van de dag zitten. In feite is Yin yoga een uur lange meditatie, waarvan is bewezen dat het stress en angsten kan doen verminderen. Het is een mooie aanvulling op Yang yoga of een andere actieve sport. Hou er wel rekening mee dat het – juist omdat je even stilstaat – soms (onverwerkt) verdriet naar boven kan brengen. Je zal niet de eerste zijn die tijdens een lesje Yin yoga naar de tissues moet grijpen.

Ja, ik wil!

Yin yoga is op heel veel yoga scholen in Nederland te volgen. Er zijn geen officiële certificaten nodig om Yin leraar te worden, dus in principe kan iedereen het geven. Maar er zijn wel opleidingen te volgen; het is wel fijn én veilig als jouw leraar zich in Yin yoga heeft bekwaamd. Founder Paul Grilley heeft bijvoorbeeld zelf een Yin yoga opleiding. Maar kijk ook bij wie jij je fijn voelt, dat merk je snel genoeg.