YouTuber Sophie Ousri: ‘Mijn YouTube- kanaal ben ik uit verveling gestart’

YouTuber Sophie Ousri (21) maakt hilarische parodieën en eerlijke video’s over haar struggles met borderline. Mede daardoor won ze de VIVA400-award in de categorie Creatieven.

‘De award staat samen met het briefje met de toelichting van de jury prominent in mijn woonkamer. Op het moment dat ik mijn naam hoorde, was ik vooral verbaasd. Ook heel blij natuurlijk. Ik had het echt totaal niet verwacht. Ik heb na de uitreiking ook nog even met de jury gesproken. Zij kozen voor mij omdat ik een eigen stijl heb, mijn gevoel voor humor en omdat ik online durf af te wijken van ‘het perfecte plaatje’. En dus veel impact heb en een groot voorbeeld ben voor anderen. De award maakt me trots op mezelf. Dat ik door me kwetsbaar op te stellen en mijn eigen ervaringen te delen mensen kan helpen, daar ben ik heel blij mee.’

Hoe het allemaal begon…

‘Mijn YouTube-kanaal ben ik eigenlijk uit verveling gestart. Het leek me wel grappig. Dat werd het nog meer toen ik erachter kwam dat ik in korte tijd een groot publiek had bereikt. Vanaf het begin ging het eigenlijk al heel hard. Waar andere YouTubers zes jaar nodig hebben om 100.000 volgers te halen, zat ik binnen anderhalf jaar al op dat aantal. Als klein meisje zocht ik al vaak de aandacht. Ik deed het liefst aan iedere playbackshow mee. Of ik weleens won? Ja, de troostprijs.’

Zelf aangeleerd

‘Het leukste aan mijn werk vind ik de video’s maken, opnemen en editen. En ook het stukje voorbereiding: inspiratie opdoen en een draaiboek maken. Ik heb het mezelf eigenlijk allemaal aangeleerd. Ik volg geen cursussen of zo. Als ik iets niet weet, kijk ik gewoon een tutorial. Soms heb ik geen zin om te editen, maar dat is alweer weg als ik eenmaal lekker bezig ben.’

Mijn (werk)week

‘Op maandag heb ik nog weekend. In mijn vrije tijd ben ik het liefst alleen, kijk ik series of slaap bij. Dinsdag en donderdag zijn mijn editdagen en op woensdag, vrijdag en het weekend draai ik vaak. Verder ga ik sinds kort vier dagen in de week naar therapie, speciaal voor borderliners om er zo veel mogelijk vanaf te komen. Ik ben net bezig, maar tot nu toe gaat het goed. Een echt slechte dag heb ik zo’n twee keer per maand. Op zulke dagen doe ik helemaal niets. Daarom werk ik ook niet met vaste dagen waarop ik mijn video’s post. Ik probeer wekelijks een video te plaatsen. Mijn volgers snappen dat gelukkig.’

Moeilijkste keuze

‘Stoppen met mijn studie. Ik deed International Media en Entertainment Management. Klinkt heel leuk, maar is het niet. Het richt zich vooral op werk achter de schermen, terwijl ik juist ook voor de schermen wil werken. Op het moment dat ik een burn-out kreeg, ben ik gestopt. Daarna heb ik een tijdje in een callcenter gewerkt. Dat was het leukste werk dat ik ooit heb gedaan. Je mag de hele dag zitten, tussen de gesprekken door eten en

ik had een hele chille baas. Dat inspireerde me ook weer voor mijn YouTube-kanaal waarmee ik toen net was gestart.’

Trots op

‘De video die ik maakte naar aanleiding van mijn periode in de kliniek en het moment dat ik er weer uitkwam. Veel mensen gingen ervan uit dat ik was ‘gerepareerd’. Ik wilde graag delen hoe het echt met me ging. Zonder te editen, heb ik de video gepost. Pas na een kwartier durfde ik te kijken hoeveel haatcomments ik had. Die kwamen niet. Alles was positief. Zelfs mijn mailbox stroomde vol. Daardoor was ik wel even in de war: ik had niet verwacht dat ik zo veel steun zou krijgen. Heel bijzonder.’

Belangrijkste leermoment

‘Dat ik gewoon mezelf moet zijn. Vaak denk ik bij de video’s die ik maak: volgens mij is dit echt te raar voor de wereld en ben ik de enige die dit grappig vind. Vervolgens worden die juist heel goed ontvangen. Mijn voorbeelden: Jesse Hoefnagels en David Dobrik. Dit zijn de enige YouTubers om wie ik zelf hardop kan lachen.’

Wijze les voor andere vrouwen

‘Als je denkt dat je ziek bent, moet je naar de dokter en mentaal ziek is ook ziek. Denk ook maar zo: als je geen hulp zoekt, kan niemand je helpen.’

Onderhandel skills

‘Sinds kort heb ik een management dat met opdrachtgevers onderhandelt, zodat ik dit zelf niet meer hoef te doen. Vooral in het begin was het nog weleens lastig. Je weet nog niet wat je waard bent. Door hierover te sparren met bevriende YouTubers die langer meedraaien, heb ik geleerd wat mijn prijskaartje is. Ik help nu zelf vaak beginnelingen om hun prijs goed in te schatten. Dit is nodig, aangezien bedrijven zelf vaak ook niet weten wat YouTubers waard zijn en denken dat het voldoende is om een armbandje van vijftien euro op te sturen. Of er een verschil is tussen de prijs die mannelijke en vrouwelijke YouTubers krijgen? Voor zover ik heb gemerkt niet.’

Toekomstdroom

‘Ik wil graag presenteren, maar het moet dan wel zo zijn dat ik de presentatieklussen krijg omdat mensen mijn stijl leuk vinden. Zoals bij Paul de Leeuw en Gordon gebeurt.’

Tekst Kim Buitenhuis

Het interview met Sophie Ousri komt uit VIVA-2020-11. Dit nummer ligt t/m 18 maart in de winkel of kun je hier online bestellen.

