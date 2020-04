Yvette (37): ‘Een digitale orgie… Het klónk wel heel spannend’

Seks en social distancing gaan best samen. Maar als je seks door swingen vervangt, wordt het een heel ander verhaal. Toch dacht Yvette (37) een oplossing te hebben gevonden, in de vorm van een digi-orgie.

‘Tim keek me diep in de ogen, terwijl Max achter me zat en mijn borsten masseerde. ‘Speel met jezelf,’ zei Tim op de dominante toon die me altijd zo opwindt. ‘Als jij laat zien hoe graag je me wilt…’ plaagde ik hem. Hij ritste zijn gulp open, reikte in zijn boxer. En toen…. liep het beeld vast.

Ik had verwacht dat onze eerste week van sociale afstand houden meer… afstandelijk zou voelen. Maar dat viel eigenlijk enorm mee. In sommige opzichten voelde ik me zelfs meer verbonden dan ooit. Mijn inbox stond al snel vol met uitnodigingen voor allerlei digitale evenementen: Skype-vrijmibo’s, Instagram live-jamsessies, virtuele yoga-klasjes en cloud clubbing. Op Twitter delen deskundigen – en iets minder deskundigen – non-stop allerlei informatie over het virus dat ons leven momenteel zo in zijn greep houdt. En op social media worden hartverwarmende initiatieven gestart om mensen uit kwetsbare groepen en kleine ondernemers door de quarantaine-tijd te slepen. Hartstikke mooi vind ik dat. Voor iemand die amper het huis uit is geweest, had ik het dus behoorlijk druk. Verder heb ik het geluk dat ik samenwoon, zodat er ook geen geval van onstilbare huidhonger ontstaat. Iets wat ik me levendig voor kan stellen wanneer je in deze situatie single bent.’

Op avontuur

‘Toch was er één ding dat ik vrijwel direct miste toen we niet meer naar buiten mochten: onze gebruikelijke seksfeestjes in het weekend. Mijn man Max en ik zijn swingers. We hebben die levensstijl omarmd omdat we na veertien jaar samen niet meer echt aan de spreekwoordelijke kroonluchter slingerden. Na een hoop gesprekken waarin duidelijk werd dat we elkaar niet kwijt wilden omdat we op elk ander gebied nog steeds wél waanzinnig matchen, besloten we onze relatie open te gooien. Niet door lukraak met anderen het bed in te duiken, maar door samen het avontuur aan te gaan. We begonnen voorzichtig, in een parenclub, waar we de eerste keren alleen maar keken. Daarna gingen we voorzichtig meedoen. Eerst alleen met elkaar. Het feit dat we bekeken werden, gaf ons seksleven al een geheel nieuwe impuls. Maar na een tijdje leerden we een ander stel kennen met wie het zo goed klikte dat we besloten om privé af te spreken. Zij hadden al langer ervaring met swingen en introduceerden Max en mij in een vast groepje dat zo ongeveer elk weekend huisfeestjes organiseerde. Aanvankelijk begonnen we met een soft swap. Dan doe je allebei wel iets met een ander, maar vindt er geen penetratie plaats. Maar al snel voelden we ons zo vertrouwd dat we elkaar geen restricties meer oplegden.’

Geen jaloezie, maar kriebels

‘Ik geef toe dat het de eerste keer best vreemd was om boven op een andere man te zitten, terwijl ik zag hoe Max oraal bevredigd werd door een andere vrouw. Maar toen hij me aankeek vanaf de andere kant van de kamer, met dat blonde hoofd tussen zijn dijen, vond ik dat tot mijn verrassing ongelofelijk erotisch. Die avond, toen we thuiskwamen, hebben we er samen nog een feestje van gemaakt. Het leek wel alsof we elkaar helemaal opnieuw hadden ontdekt. Ik voelde geen jaloezie, maar juist weer kriebels in m’n buik, en Max gaf aan hetzelfde te voelen. ‘Ik vond het zo lekker om te zien hoe je die gast helemaal gek maakte,’ fluisterde hij in m’n oor. De rillingen liepen over mijn rug als ik in zijn ogen keek. Het was echt weer alsof we elkaar pas kenden. Dat gevoel was verslavend, en al snel was het swingen geïntegreerd in ons dagelijks leven. We hebben geen kinderen, dus we kunnen met onze vrije tijd doen wat we willen. En dat bestaat dus voor een groot deel uit seks. Ik heb altijd een hoge seksdrive gehad, meer dan Max, dus het feit dat hij er ook weer helemaal warm voor liep door deze nieuwe impuls, maakte me ontzettend blij. Het was dan ook een flinke teleurstelling toen de huidige quarantainemaatregelen werden afgekondigd. We zaten er – letterlijk en figuurlijk – net zo lekker in.’

Digitaal swingen

‘We dachten eerst dat het nog wel los zou lopen, maar al snel werd duidelijk dat het bloedserieus was. Dat de gevolgen van het coronavirus heel ingrijpend zijn en de komende maanden alleen maar erger zullen worden. Mensen overlijden, ondernemers komen zwaar in financiële moeilijkheden en ouderen en kwetsbaren zullen vereenzamen, maar desondanks weten we allemaal dat het helaas echt nodig is dat we onszelf nu isoleren om deze pandemie zo snel mogelijk de kop in te drukken. Ons seksleven is daaraan natuurlijk totaal ondergeschikt, maar toch kon ik een kriebel in mijn buik niet onderdrukken toen ik een mailtje kreeg van een de vrouwen uit ons vaste swingersclubje met als titel: The sex must go on! Ik was meteen geïntrigeerd en klikte het mailtje open. Het was een uitnodiging om Zoom te installeren, een app voor videoconferenties. Erbij stond een link naar een artikel uit een Amerikaans tijdschrift dat ging over seksfeestjes via Zoom, en dat het haar en haar man een leuk idee leek om – nu onze gewone afspraak niet kon doorgaan – hiermee te experimenteren.