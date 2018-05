Yvette verloor haar hart aan Buenos Aires: ‘Je hoeft je hier nooit te vervelen’

Buenos Aires heeft zo veel klasse en allure dat het ook wel het Parijs van Zuid-Amerika wordt genoemd. Reisjournalist Yvette Bax woonde er een halfjaar en komt er nog graag terug.

Wat maakt Buenos Aires zo leuk?

‘Alles. Ik hou echt van deze stad. Het is hier Zuid-Amerikaans, maar toch heel Europees. De stad is gebouwd naar voorbeelden van Rome, Madrid, Parijs en Milaan. Elegant, maar ook edgy. De mensen zijn hartelijk en open, het stikt er van de musea, galeries en charmante cafeetjes, er is een bruisend nachtleven en je kunt er supergoed eten. Er is zo veel te doen, je hoeft je hier nooit te vervelen.’

Hoe vaak kom je er?

‘Ik heb er tien jaar geleden een halfjaar gewoond en ben er inmiddels nog vier keer terug geweest. Afgelopen december was ik er een week, het voelt altijd weer als thuiskomen: heel vertrouwd, ik voel me lekker bij de bruisende, levendige sfeer die er hangt.’

Wat is typisch Buenos Aires?

‘Lekker uitgebreid tafelen – met veel vlees uiteraard. Voor vegetariërs is het wat lastiger in het op steak gefocuste Argentinië, maar in de hippe wijk Palermo is er meer keuze voor vega’s. De tango is ook écht een begrip hier: die zie en hoor je overal. Zowel de muziek als de dans zitten in het bloed van de Porteños, zoals de locals van Buenos Aires worden genoemd. De stad loopt over van historie, cultuur, nostalgie en melancholie. Met een beetje fantasie waan je je zomaar in het Parijs van de jaren twintig.’

Doen!

Struin door de tangowijk San Telmo ‘Buenos Aires is tango en tango is Buenos Aires. Dus, toeristisch of niet, pik een showtje mee. In tangobar El Viejo Almacén (Avenida Independencia 299), een supermooi monumentaal pand, kun je een geheel verzorgde avond boeken, inclusief dans, live muziek, diner en drank. Liever zelf een dansje doen? Het ingewikkelde voetenwerk leer je bij tangoschool Mariposa (Carlos Calvo 950) waar je zowel groepslessen kunt volgen als privéles kunt krijgen. Op Plaza Dorrego geven veel professionals shows weg, in ruil voor een fooitje in hun pet. Net als in de wijk La Boca, met zijn gekleurde huisjes, wat ook een must see is. Het bekendste en meest gefotografeerde straatje is El Caminito. Insta-waardiger wordt het niet.’

‘De leukste markten zijn ook te vinden in San Telmo: elke zondag van 10.00 tot 16.00 uur staat Calle Defensa vol met kraampjes waar je leuke sieraden, tasjes en kleding en curiosa kunt kopen. Er is ook een dagelijks geopende overdekte markt: Mercado de San Telmo. Locals kopen hier hun groente, fruit en vlees, en drinken wat in de gezellige (koffie)barretjes.’ Dorp van de doden ‘Dwaal door het dorp van de doden: kerkhof Recoleta (Junín 1760) is de begraafplaats van de welgestelde burgers. Verwacht geen grafstenen; de doden hebben hier hun eigen ‘huis’. Hoe belangrijker de overledene, hoe imposanter zijn of haar optrekje. Ook Evita Perón ligt hier begraven.’

Beeld: IStock