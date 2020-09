Speciaal voor alle #friedepiepel: de zin en onzin van de coronamaatregelen deze week in VIVA 39

Dat er zoiets bestaat als ‘maatregelmoe’ is zeven maanden na de lockdown wel duidelijk. Een aantal BN’ers is al actief aan het protesteren en #ikdoenietmeermee houdt de gemoederen flink bezig. Neem nou het verplichte mondkapje, iets waar Nederlanders veel weerstand bij voelen. Heeft het nou wel of geen nut?

Het is met name dat ‘verplichte’ waardoor veel mensen in de anti-stall schieten, en over het nut van het masker zijn de geleerden het ook niet eens. Om een voorbeeld te noemen: waarom hoeven wij ’m alleen op in het ov, terwijl je er in andere landen niet zonder de deur uit mag?

Gordels

Om je alvast op een mooie vergelijking te trakteren: ‘Wie met het openbaar vervoer reist, ziet ook weleens types die niet aan een mondkapje willen. Ze voeren fikse discussies als ze worden aangesproken of laten hun kapje de hele reis aan één oor bungelen. Maar een trein of bus vol weigeraars? Nope. In de jaren na de verplichtstelling van de autogordels (1975) morden heel wat buur­mannen en ooms ook dat ze niet lekker zaten. Die riemen sneden in hun vel en potverdorie, ze mochten toch zeker zelf wel weten of ze vast wilden zitten? Er deden ook wilde verhalen de ronde. Raakte je auto te water, dan kwam je onmogelijk nog los, bijvoorbeeld. Of: uit de auto geslingerd worden zou je kans op overleven van een ongeluk juist verhogen. Nu klikt bijna iedereen zichzelf zonder na te denken veilig vast.’

