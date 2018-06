Zó ontdek je jouw erogene zones binnen no time

Voor een beetje extase liggen de erogene zones voor het oprapen. De een wordt wild van gezuig aan haar oorlel, de ander van geknabbel aan haar grote teen. Een rondje hotspots.

1. (H)ear, (h)ear!

Oren zitten vol zenuwen, vandaar dat veel van ons wild worden van zachte kneedbewegingen aan hun oorlel. Nóg heter wordt het als die ander zijn lippen gebruikt om er zachtjes aan te zuigen, eventueel begeleid door geil gefluister in je oor.

2. Navelstaren

De navel en clitoris zijn van hetzelfde weefsel. Als iemand je navel aanraakt, kun je dit in je vagina voelen, dus hell yeah dat dat lekker is. Helemaal fijn als je daar vingers voelt die vervolgens vrolijk doorgaan richting down-under.

3. Hot legs

Aan de binnenkant van de dijen kom je in de buurt van puur genot. Zodra je daar wordt gestreeld of gelikt, komen je heupen vanzelf in beweging. En dan graag linea recta door naar boven. Op naar de vagina!

4. Happy feet

Niet iedereen raakt hitsig van iemands voeten likken. Een gemiste kans, want de grote teen en geslachtsdelen staan sterk met elkaar in verbinding. Reden om vaker te vragen om een sexy voetmassage.

5. Halszaak

Bij veel vrouwen is de nek supergevoelig. Niet gek dus dat speelse kussen de meesten van ons gek maken, zeker als dit wordt afgewisseld met zachtjes strelen met de tong. Ook voorzichtig bijten kan een leuk extraatje zijn.

6. Eindpunt

Dat dit pareltje onder de erogene zones valt, is geen verrassing. De clitoris is het eindstation van elke goede sekssessie. Geef aan wat je fijn vindt (mond, tong, handen, hard, zacht, snel, langzaam?), want communicatie is en blijft key voor de meeste lol tussen de lakens!

Dit verhaal komt uit VIVA 23. Deze editie ligt t/m 12 juni in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: IStock