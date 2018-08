Zoet morning! Dit zijn de leukste adresjes voor een heerlijk verwen-ontbijt

Wie goed ontbijt, is de hele dag haar zorgen kwijt. Trakteer jezelf en je partner, vriendin of moeder op een verwen-ontbijtje bij een van deze adresjes en je dag kan niet meer stuk!

Brunching 9 to 5

Bij The Breakfast in Rotterdam is het nooit te laat om te ontbijten. Tot vijf uur kun je er tussen de vintage meubels terecht voor dikbelegde boterhammen, huisgemaakt bananenbrood en een eigen koffieblend, gemaakt door koffiemeester/barista Rob Clarijs. En dan doen ze ook nog wonderen met avocado! Genieten op z’n Rotjeknors.

breakfastinrotterdam.nl

Zoet morning

In de 9 straatjes in Amsterdam zit Pluk, een healthy hotspot waar je al bij binnenkomst blij van wordt. Tip: ga voor een açai bowl met een vers sapje on the side. Meer trek in hartig? Kies dan uit een van de rijkelijk belegde broodjes.

pluk-amsterdam.nl

Buitenkansje

Pancakes? Kaneelbroodjes? Of toast met aardbeien? De keuze is reuze bij Yirga. Met een béétje geluk eet je je ontbijtje op het miniterras aan de pittoreske Sint Annastraat in Breda.

yirga.nl

What we like is een artikel uit VIVA 32. Deze editie ligt t/m 14 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.