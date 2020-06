Het heerlijke zomerboek 2020 van Flair & VIVA is hier!

43 pagina’s met real life verhalen, binnenkijken bij een prachtig vakantiehuis in Spanje en in de Land Rover springen bij Gerdien (37) en Meindert (37), die samen met hun drie kinderen van Kaapstad naar Enkhuizen reizen. Het handboek voor een fantastische zomer is hier: het Zomerboek 2020 van Flair & VIVA!

Natuurlijk is het leven veel te kort om je druk te maken over een ‘perfect’ lichaam, en toch doen we het. Vaak met de hete zomer als dieptepunt, want die eerste keer van het jaar weer in bikini? Dan balen we van die bubbels op de benen, die niet meer zo strakke buik en verdorie, zijn dat zwabberende bovenarmen? En daarin zijn jij, ik, we niet alleen. We komen elkaar tegen op het strand. Haastig onze handdoekjes omslaand, zo gauw we de zee uit komen. Of zij die blijven zitten terwijl ze eigenlijk hadden willen beachballen, we feel you woman. Voor VIVA’s Zomerboek 2020, in samenwerking met Flair, interviewden we drie vrouwen die ooit onder een boom in de schaduw zaten met jurkje aan, maar die nu hun onzekerheid van zich hebben afgeschud. “Vrouwen mogen wel wat trotser zijn op hun lichaam”, zegt Kim, die speciaal voor ons in bikini op de foto ging. En zo is het maar net.

Onvergetelijke reizen

En wat als je reis heel anders verloopt dan verwacht? Voor het zomerboek spraken we met acht vrouwen wiens vakantie om verschillende reden onvergetelijk is. Zo is er het verhaal van Anika Redhed (46). Zij werd in 2007 in Vietnam beroofd terwijl zij en haar vriend lagen te slapen. “Die nacht heeft mijn onbevangenheid tijdens het reizen wel weggenomen.” Maar er zijn ook vrolijke, onvergetelijke verhalen. Kimberly (27) ontmoette vorig jaar in het vliegtuig naar Bonaire haar huidige vriend.’ “Hey! Jou heb ik tien dagen zocht!” riep hij op het vliegveld.’

