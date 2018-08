Zon, zee en slaap: 3x slapen op  het strand

Slapen op het strand is eigenlijk iets dat je minimaal één keer per jaar zou moeten doen. Hoezo boek je niet nu meteen…?

Zeezicht de luxe

Bij het Beachhouse Hotel in Zandvoort slaap je óp het strand, en dus niet op de boulevard zoals dat bij de rest van de hotels in de kustplaats het geval is. Vanuit je luxe kamer kijk je uit over de prachtige kuststrook.

beachhouse.nl

Ship ahoy!

Vanuit deze kustwachttoren in Huisduinen, die is omgetoverd tot appartement, heb je het allermooiste uitzicht over zee. Er loopt een brede balustrade om het appartement heen, waardoor je 360 graden uitzicht hebt over zowel de zee als het pittoreske dorp. Bovendien kun je vanaf de bank met een verrekijker de zeehonden zien liggen zonnen. Texel ligt op steenworp afstand. aanzee.com

Hutje mutje

Net ten zuiden van de boulevard van Kijkduin liggen deze idyllische strandhuisjes van Vakantiepark Kijkduin. De huisjes hebben een sfeervolle inrichting met zeezicht en een eigen terras. Toch uitgekeken op het strand? Je zit maar een kwartiertje van het centrum van Den Haag af.

haagsestrandhuisjes.nl

What we like komt uit VIVA 33. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.