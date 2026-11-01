Tim (23) belandde op zijn 17e in de manosphere: ‘Zonder social media had ik er niet in gezeten’

Van types als Andrew Tate heb je vast wel eens gehoord. Voor als je geen idee hebt: hij zit vast voor onder meer verkrachting en het uitbuiten van vrouwen, en is daarnaast een van de bekendste gezichten van de manosphere. Een online gemeenschap waarin absurde mannelijkheidsidealen en vrouwonvriendelijke denkbeelden worden verspreid.

Onzekere, lieve jongen

"Ik ben helemaal niet conservatief opgegroeid en was een lief, maar onzeker mannetje. Ondanks een bewogen jeugd was de band met mijn beide ouders goed," vertelt Tim. "Op de middelbare school was ik een ongelofelijke belhamel: ik begon op havo/vwo en zakte naar mavo. Ik vond het veel leuker om met mijn vrienden te gaan voetballen en was nogal opstandig als het om mijn huiswerk ging."

Manosphere algoritme

Net als bijna al zijn leeftijdsgenoten zit hij op social media. "Tijdens het scrollen kwam ik een video tegen waarin een man zei dat je helemaal geen school nodig hebt om rijk te worden. Er zouden tig andere manieren zijn. Ik was zeventien en vond dat wel een lekkere boodschap, omdat ik mijn schoolcarrière al had verprutst.

En als je een video tegenkomt die je leuk vindt, krijg je er de dag daarna tien van, en die dag daarna nog eens dertig. Ik viel ervoor omdat er een mooie boodschap in de content zat: het ging erom hoe je als man een toegevoegde waarde kan zijn voor de mensen om je heen en hoe je de baas over je eigen leven wordt.

Waar het begon bij financieel onafhankelijk zijn, veranderde het al snel naar hoe je je als man moet verhouden tot vrouwen en hoe zowel het mannen- als vrouwenbrein zou werken. Vanaf mijn achttiende werd ik er helemaal in opgeslokt. Ik was een jonge jongen en onzeker, maar hiermee zou ik een hele succesvolle versie van mezelf worden. En daar had ik helemaal geen school voor nodig. Bovendien zou het mij beter maken met vrouwen."

Macht en controle afdwingen

Hij gaat zich er steeds meer in verdiepen. "Vanuit korte fragmenten op TikTok ging ik hele podcastafleveringen luisteren. En ik heb het boek The 48 Laws of Power gelezen. Het klinkt heel heftig, maar het is een boek dat je 48 manieren geeft om macht en controle af te dwingen op je omgeving. Ik was bezig om een sterke, krachtige man te worden en had een duidelijk beeld van wat ik wilde worden: rijk. Op een gegeven moment kreeg ik een baan in de deur tot deur sales. Ik stak er redelijk wat tijd in, maar heb er nooit geld aan uitgegeven."

De denkbeelden van de manosphere sluipen er bij hem in. "De mannen uit de manosphere proberen jonge mannen aan te spreken. Ze zeggen onder meer: als een vrouw A zegt, bedoelen ze B. Zij verkopen jou dat vrouwen op lange mannen vallen die er goed uitzien en status hebben. Als een meisje uit mijn klas dan zei dat ze empathie belangrijk vindt, dacht ik: dat kan je wel zeggen, maar ik heb van Andrew Tate geleerd dat vrouwen altijd iets anders zeggen dan ze bedoelen. Dat is het eerste waarmee ze mannen en vrouwen klemzetten."

Vrouwonvriendelijke grappen

"Het had een grote invloed op hoe ik naar vrouwen keek", realiseert hij zich. "Niet dat ik over hun grens heenging, maar het zal heus invloed hebben gehad op mijn communicatie. Ook maakte ik vrouwonvriendelijke grappen. Ze leren je namelijk purity culture aan: de waarde van een vrouw wordt heel erg bepaald door hoeveel bedpartners ze heeft gehad, hoe zij zich kleedt en hoe vaak en naar welke club ze gaat. Het had een sterke invloed op wie ik uitkoos om mee te daten."

Die gedachtegoed is gevaarlijk. Tim is het daarmee eens. "Hoewel ik daarmee niet de fout ben ingegaan, weet ik honderd procent zeker dat dit ervoor zorgt dat mannen het gevoel krijgen dat ze recht hebben op vrouwen of dat zij op een bepaalde manier als eigendom gezien kunnen worden. Sommige figuren uit de manosphere spreken dat ook letterlijk uit."

Het wiel uitgevonden

Tim heeft alleen geen flauw idee dat hij in de zogenoemde manosphere zit. "Ik kende het begrip op dat moment ook helemaal niet. Ook was ik mij er niet van bewust dat algoritmes voor zo'n bubbel kunnen zorgen. Maar ik wist wel dat ik iets wist wat anderen nog niet wisten. De wereld moest nog wakker worden, dacht ik. Het liet mij speciaal voelen, alsof ik een voorsprong had. Het voelde of ik het wiel had uitgevonden."

Zijn ouders merken niks. "Mijn omslag kwam op een moment dat ik nog heel jong was. Vlak daarvoor had ik nog geen politieke mening. Ze zagen dus geen contrast in wie ik was en wie ik werd", zegt Tim. Hoewel zijn vrienden niet dezelfde denkbeelden delen, zijn het vooral zijn vriendinnen die hem op den duur bekritiseren. "Op social media deelde ik weleens teksten die te maken hadden met de manosphere, waarop zij reageerden. Ze lieten mij voor het eerst nadenken over bepaalde overtuigingen. Zo zeiden ze dat ik de nuance op moest zoeken of moest kijken naar waar ik mijn informatie vandaan haalde."

Twijfels

"In die periode werd ik ook nieuwsgierig naar anders denkende mediamakers, omdat ik mezelf wilde wapenen in discussies. Daarom wilde ik de argumenten van de andere kant weten - die bleken best goed", zegt Tim. "Ook begon ik mezelf langzaam af te vragen of ik mijn eigen zoon zou opvoeden met het idee: een man wordt geboren zonder waarde of mag niet huilen. En misschien nog wel het belangrijkste: ik zag hoe steeds meer mannen uit de manosphere slecht in het nieuws belandde of zelfs in de gevangenis. Zijn dit mijn mensen...?

Net als hoe ik erin kwam, was er niet één moment waarop ik dacht: nou, nu stap ik uit deze club. Het was meer dat er steeds meer ideeën afbraken", zegt Tim. "Degene die het langst bleef hangen was dat dat het zogenaamd veelzeggend is hoe een vrouw zich kleed. Vorig jaar zomer liet ik dat los."

Positieve impact maken

Al ruim een jaar is hij uit de manosphere. "Achteraf schaam ik mij het meest voor mijn naïviteit en het oordelen over vrouwen; over hun kleding en bodycount. Maar ik was jong en had een bewogen jeugd, dus ik neem het mezelf ook niet kwalijk. Ik kijk vooral terug op een periode die veel over mij heeft geleerd. Ik ben erachter gekomen dat ik een doel wil hebben én dat ik impact wil maken. Nu probeer ik dat te doen met de video's die ik maak: over thema's als genderdynamiek, feminisme en mannelijkheid. Ik wil mensen aanmoedigen om hun eigen overtuigingen onder de loep te nemen."

Zijn kijk op man- en vrouwzijn is sindsdien ook veranderd. "Ik zit niet meer geworteld in genderrollen, en vind nu juist dat iedereen op zijn eigen manier kan voelen wat man of vrouwzijn voor ze betekent."

Het gevaar van de manosphere

"Het gevaarlijke aan de manosphere? Het is geen club waar je bijhoort, maar een spectrum. Vraag aan mannen die de podcast van Andrew Tate luisteren of zij erin zitten en ze zeggen nee. Ze zeggen dan dat ze iets bijleren. Maar het heeft een ongelooflijke invloed op hoe mensen denken en kijken naar mannen en vrouwen. Ja, er zitten mannen in die cursussen verkopen en stukken schrijven op Reddit, maar veelal zijn het ook gewoon jongens die nog geen 18 jaar oud zijn. Zij zuigen allemaal ideeën op over hoe de wereld werkt, maar hebben geen idee dat het geen ultieme waarheid is.

Ik zou jongens heel graag willen uitleggen hoe algoritmes werken en vind dat scholen hier voorlichtingen over moeten geven. Zij zijn zich er niet van bewust dat ze in zo'n bubbel terechtkomen. Maar algoritmes werken zo goed, dat ze je continu blijven geven wat je al gelooft en wil horen. Zonder social media had ik er ook niet in gezeten."