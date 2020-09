Annemarije (34): ‘Ik heb elke keer op tijd de juiste afslag genomen’

Filmmaker en fotograaf Annemarije Medemblik (34) maakt video’s en foto’s voor artiesten en bedrijven. Dat deed ze eerst alleen, nu samen met een goede vriendin. ‘Dat werkt leuker én beter.’

‘Ik heb nog steeds geen idee wie me heeft opgegeven, maar vind het natuurlijk heel leuk om tussen zo veel inspirerende vrouwen op deze lijst te staan. Samen met een vriendin ben ik ook naar de uitreiking geweest. Bijzonder om daar mijn foto tussen die van de vierhonderd andere vrouwen te zien. Sowieso cool om eens een event met alleen maar vrouwen mee te maken. En ook al heb ik deze prijs niet gewonnen, ik kreeg toch het gevoel dat ik in het zonnetje werd gezet.’

Hoe het begon

‘Tot 2017 heb ik altijd met plezier fulltime in loondienst bij Fox gewerkt. Dat jaar werd ik moeder en ging ik drie dagen in de week aan de slag. Ik deed vooral montage en regiewerk en merkte in die periode dat ik de creativiteit miste.

Ik wilde graag weer zelf content creëren. Daarom ben ik in augustus 2018 mijn bedrijf Anna M gestart waarmee ik video- en fotocontent maak voor bedrijven. Van mode tot musea: heel divers.

Een jaar later werd ik al uitgeroepen tot Freelancer van het jaar. Mooie aandacht die ik als starter natuurlijk goed kon gebruiken. Een goede vriendin, Loïs Palm, zit in dezelfde branche en al snel kwamen we erachter dat het veel leuker en beter werkt om samen klussen te doen.

Samen brainstormen, het monteren, filmen en fotograferen afwisselen of juist tegelijk filmen, zodat we meteen meerdere shots hebben. Dit werkt echt perfect en dat merken we ook in het groeiende aantal opdrachten. Daarom werken we nu standaard als duo onder de naam Pink Popcorn Creative.’

Bijzonder project

‘De videoclip voor de Amerikaanse artiest Norman Vladimir is van concept tot eindproduct volledig onze eigen productie. Zo tof dat die echt vanuit onze passie is gemaakt. Het voelt daarom ook totaal niet als werk.

De première was vorig jaar in de Supperclub waar de clip voor het eerst werd getoond op een groot scherm. Daardoor kregen we er meteen nog een nieuwe klant bij: platenmaatschappij Spinnin’ Records. Een mooi compliment!’

Werkweek

‘Maandag, dinsdag en donderdag werk ik en woensdag en vrijdag hou ik vrij voor mijn dochter. Al gebeurt het ook weleens dat een klant niet anders kan dan op woensdag, zoals de afgelopen periode vaak het geval was. Dan regel ik een oppas. We zijn net van Amsterdam naar Woerden verhuisd waar mijn schoonfamilie en veel vrienden wonen. Hierdoor kan er altijd wel iemand oppassen, zo fijn!

In Amsterdam huurden Loïs en ik tot voor kort een werkplek, maar nu ik zwanger ben van de tweede en bijna met verlof ga, hebben we die even on hold gezet. Monteren doen we thuis, shooten vaak op locatie en als we concepten gaan bedenken, spreken we lekker in een koffietent af of bij mooi weer op het strand. Heerlijk die vrijheid!’

Privé-werkbalans

‘In het begin vond ik de balans bewaren nog weleens lastig. Ik vind mijn werk zo leuk dat ik tot diep in de nacht doorga met monteren. Nu weet ik dat mijn dochter meer aan een uitgeruste moeder heeft. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om tijd voor mezelf vrij te maken. Helemaal als moeder met een eigen onderneming.

Om te ontspannen mediteer en sport ik. Als het even kan, spreek ik af met vriendinnen en op zondag hebben mijn vriend en ik datenight. Dan past mijn schoonmoeder op en kunnen we iets met z’n tweeën doen.’

Corona

‘Eind maart was ik gelukkig nog druk met de afronding van een aantal grote klussen. Mijn dochter mocht alleen niet meer naar de crèche en m’n vriend moest wel gewoon naar kantoor. Daardoor zat ik die weken vaak tot diep in de nacht te monteren terwijl ik net zwanger en dus aardig moe was. Best pittig. In april en mei viel het compleet stil.

Deze gekke periode viel gelukkig samen met onze verhuizing, waardoor ik daar ineens een soort rust en ruimte voor had. Al waren we natuurlijk heel blij toen we in juni weer de eerste shoots hadden. Ik hou ook van veiligheid en zekerheid en dat heb je nou eenmaal niet als freelancer.

Daarom zorg ik altijd voor een buffer van zo’n acht maanden. Dat geeft rust in mijn werk en daardoor kan ik ook juist die privé-werkbalans goed houden. Dus op de dagen dat ik met mijn dochter ben, er ook écht voor haar zijn in plaats van half met werk bezig te zijn.’

Trots op

‘Vanuit elke functie heb ik iets meegenomen wat voor mij belangrijk is. Zo heb ik door mijn jarenlange ervaring in de montage nu al tijdens het filmen de montage in mijn hoofd en weet ik precies welk shot ik nog nodig heb. Heel handig. Ik ben ook heel trots op het feit dat ik altijd goed ben blijven analyseren wat nu echt bij me past en of het me eigenlijk wel happy maakt.

Zo werkte ik jaren geleden bij een groot reclamebureau waar ik steeds meer verantwoordelijkheden kreeg. Uiteindelijk was ik verantwoordelijk voor miljoenen projecten, maakte ik alleen maar overuren, had nul sociaal leven en zat ik bijna tegen een burn-out aan.

Gelukkig kwam ik er op tijd achter dat ik veel liever met het creatieve team om tafel zit. Op die manier heb ik elke keer op tijd de juiste afslag genomen, zodat ik nu eindelijk op de plek zit waar ik heel gelukkig ben.’

‘Ik hou niet zo van uurtje factuurtje. Het gaat er voor mij om wat ik waard ben’

Geld en onderhandelen

‘Ik hou niet zo van uurtje factuurtje. Het gaat er voor mij om wat ik waard ben. In het begin vroeg ik een veel te laag bedrag en merkte ik dat mensen daardoor dachten dat ik ook minder van waarde was.

Ook nam ik alles maar aan om zo veel mogelijk geld te verdienen. Uiteindelijk ben ik er samen met Loïs selectiever mee omgegaan en kozen we alleen de opdrachten die we echt leuk vonden. Ook al zaten we daardoor soms even zonder werk. Op die manier komen de juiste klussen op ons pad, die ons het gelukkigst maken.’

Grote droom

‘Ik hoop dat ik de balans die ik nu heb gevonden met mijn werk en dochter Elin voort kan zetten als ons tweede kindje er straks is. En ook dat onze onderneming nog verder groeit en ik mijn vrijheid kan behouden.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Loïs Palm

