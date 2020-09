Candy Jacobs (30) behoort tot de wereldtop van skateboarders en heeft haar eigen skatepark opgezet.

De inschrijving voor VIVA400 2020 is geopend.

Wie nomineer jij?

VIVA400

‘Ik had weleens van VIVA400 gehoord, maar wist niet dat het zo groots was. Inspirerend om te zien dat er zo veel vrouwen zijn die op hun eigen manier een verschil maken. Heel cool om ook een plekje in de lijst te krijgen. Ik vind het sowieso belangrijk om anderen te inspireren. Daar biedt de VIVA400 een mooi platform voor.’

Hoe het begon

‘Sinds mijn dertiende skate ik. Op mijn vijftiende deed ik mee aan mijn eerste wedstrijd, werd achtste en verdiende honderd euro. Dat was helemaal te gek! Dit was meteen de eerste keer dat ik me realiseerde dat ik met mijn favoriete hobby ook geld kon verdienen en er misschien zelfs mijn werk van kon maken.

Na mijn studie ging ik aan de slag als sociaal pedagogisch hulpverlener. Toen ik hoorde dat mijn sport olympisch ging worden, besloot ik een poging te wagen. Door mijn wedstrijd-ervaring wist ik ook dat ik goede kans maakte, omdat ik vaak in de top drie eindigde. Ik heb mijn baan opgezegd en ben weer bij mijn ouders gaan wonen om écht all-in te kunnen gaan. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is het me gelukt om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen, hoor ik bij de wereldtop én heb ik mijn eigen skatepark gebouwd.’

Olympische Spelen

‘Twee weken voor de coronacrisis kreeg ik te horen dat ik officieel gekwalificeerd was voor de Olympische Spelen. Mijn score als vijfde van de wereld is nu zo goed, dat wat er ook gebeurt de komende wedstrijden, niemand me meer uit die top twintig kan schuiven. Maar ik vier het pas echt als ik er eenmaal sta. Eerst zien, dan geloven.’

Lees ook:

Aniek (30): ‘Toen ik Wimbledon won, kon ik alleen maar huilen’

Skatepark

‘Sinds ik op een skateboard sta, droom ik al van mijn eigen skatepark. In Venlo ben ik al jaren bezig met het bespreken van mogelijkheden. Tien jaar lang ben ik met het voor-traject bezig geweest zonder zeker te weten of het me ooit ging lukken.

Tot ik ruim twee jaar geleden terechtkwam bij jeugdwerk en er een loods beschikbaar bleek. Zo cool dat hier nu dankzij een team van vrijwilligers een skatepark is waar de hele community terecht kan. Heel tof om te zien hoeveel plezier iedereen hier heeft en dat ik een plek heb gebouwd waar skaters zich thuisvoelen. En voor mezelf ook handig: nu heb ik mijn eigen trainingsfaciliteit. Samen met een van mijn beste vriendinnen run ik de boel, erg leuk

om te doen.’

‘Heel tof dat ik een plek heb gebouwd waar skaters zich thuisvoelen’

Werkweek

‘Elke week is anders. Ik doe twee keer per week aan personal training en krachttraining. Verder spreek ik mijn mental coach wekelijks. Zij heeft me heel erg geholpen om te gaan met alle veranderingen en regels die zijn door-gevoerd nu mijn sport olympisch is geworden. Daarnaast skate ik zo’n drie tot vijf uur per dag. Tussen de bedrijven door hou ik me bezig met het skatepark. Om te ontspannen, stap ik regelmatig op mijn racefiets en wandel ik dagelijks met onze honden.’

Privé-werkbalans

‘Doordat skaten niet als werk voelt, moet ik die balans nog een beetje vinden. Ik ben er veertig uur per week mee bezig. Niet alleen het skaten en trainen zelf, ook met social media bijhouden. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst met vrienden. Lekker samen een rondje wandelen langs de Maas en ergens lunchen.’

Geen leeftijdsgrens

‘Mijn grootste concurrent is een meisje van elf. Dat het niet om de leeftijd maar echt om de skills gaat, vind ik heel tof. Bij turnen kun je op jongere leeftijd gebruikmaken van je flexibiliteit. Bij skateboarden werkt dat niet zo. Soms haal je je voordeel eruit dat je jong bent en soms juist uit die twintig jaar ervaring.’

Lees ook:

Bianca Blom (37): ‘Ik wilde iets doen waar ik voldoening uit kon halen’

Corona

‘Voor het eerst in zeven jaar was ik langer dan drie maanden achter elkaar thuis. Voor mijn wedstrijden vlieg ik normaal de hele wereld over en inmiddels heb ik veel internationale vrienden. Die mis ik nu dus wel. Net als het gevoel van vrijheid dat het reizen me ergens ook geeft. Al is het ook fijn, zo’n pauze. Zo kon ik nu eindelijk tijd met mijn vrienden hier doorbrengen, extra uren in mijn creatieve trucs steken en mijn skatepark verder uitbouwen. In de afgelopen maand is dat twee keer zo groot geworden!’

Trots op

‘Dat ik met mijn generatie de weg vrijmaak voor de nieuwe generatie skatende vrouwen. In mijn beginperiode kregen vrouwen minder betaald, waren er minder wedstrijden en mogelijkheden. Op sponsor- en marketinggebied hebben vrouwen nu ook een duidelijke plek in de skateboardwereld veroverd. Hierdoor sluit je makkelijker deals en worden we ook gezien door de grote merken. Vroeger was ik altijd het enige meisje, nu niet meer. Dat zie ik alleen al terug aan mijn skatepark waar altijd groepen meisjes skaten. Zo leuk!’

Wijze les

‘Elke dag heb je een nieuwe keuze om te doen wat jij wilt en fijn vindt. Die vrijheid voelen is voor mij heel belangrijk.’

Geld en onderhandelen

‘Ik ben niet zo zakelijk ingesteld. Daarom zoek ik vooral merken die bij mij passen en dezelfde normen en waarden hebben. Dan voelt het ook echt als een samenwerking en gaat de onderhandeling vaak vanzelf.’

Rolmodel

‘Mijn moeder, omdat ze goudeerlijk is en zich overal voor honderd procent inzet.’

Grote droom

‘Ik hoop dat mijn park nog jaren een goede plek voor andere skaters zal zijn. Het voelt voor mij echt als een stukje legacy. Heel bijzonder.’

Ook meedoen aan VIVA400?

»GEEF JE OP VIA VIVA400.NL «

Dit verhaal van Candy Jacobs voor VIVA400 komt uit VIVA-2020-37. Dit nummer ligt t/wwm 15 september in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Ruud van Bragt