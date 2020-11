Na haar borstamputatie begon Dana van Wageningen (34) met STRIK: zelfgemaakte haarbanden met een verhaal. De insteek: zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF.

VIVA400 en Dana van Wageningen

‘Uit het niets ontving ik een mail met het bericht dat ik door mijn initiatief met STRIK genomineerd was voor de VIVA400. Super leuk en een enorme eer.’

Borstkanker

‘Sinds mijn vijfentwintigste worden mijn borsten jaarlijks gecontroleerd met een MRI-scan. Mijn moeder is op haar vijftigste overleden aan een erfelijke vorm van borstkanker en ik had vijftig procent kans op datzelfde BRCA2-gen. En op mijn eenendertigste was het bij mij helaas ook raak.

In mijn rechterborst zat een behoorlijke tumor met een uitzaaiing naar de lymfeklier in mijn oksel. Mijn behandeling: achttien chemo’s, achttien bestralingen en twee operaties. Een heftige tijd, van overleven en ervoor gaan. Gelukkig heb ik ook de positiviteit van mijn moeder geërfd. Dat heeft me er samen met de steun van mijn vriend, familie en vrienden echt doorheen gesleept.’

Amputatie

‘Tien dagen na de eerste chemokuur viel mijn haar al uit. Best slikken voor iemand die altijd lang haar heeft gehad. Vervolgens heb ik een jaar lang een haarwerk gedragen. De stap om die af te laten, voelde als een heel grote. Dat korte, rare, krullerige kapsel vond ik maar niks. Tot ik een okergele haarband vond. Die maakte mijn hoofd meteen een stuk leuker. Daar wilde ik graag andere varianten van, maar ik vond ’m te duur.

Met hulp van mijn zusje kwam ik erachter dat je die banden vrij eenvoudig zelf kunt maken. Zo had ik er al snel zes verschillende bij. In december 2018 stond me weer een heftige operatie te wachten: nu zou ook mijn linkerborst, die tot dan toe gezond was, worden geamputeerd. Mijn beide borsten werden gereconstrueerd van weefsel, huid en aderen vanuit mijn buik. Acht weken lang zou ik rust moeten houden.

Met mijn hoofd was alleen niet zo veel aan de hand en op de bank hangen is niks voor mij. Ik besloot die periode te gebruiken om geld in te zamelen voor het KWF door zelf haarbanden te maken, ze online te verkopen en vijf euro van elke band te doneren. Zo had ik iets nuttigs en leuks te doen en kon ik iets bijdragen aan alle onderzoeken die er ook voor gezorgd hadden dat ze mij goed konden behandelen.’

STRIK

‘Al een week na de operatie voelde ik me eigenlijk best goed. Lichamelijk kon ik niet veel, maar op een stoel achter de naaimachine zitten, ging wel. Ik besloot live te gaan. Met succes: binnen drie dagen had ik er al vijftig verkocht. Ook de honderd haalden we al snel. Daarna ging ik langzaam weer aan het werk, maar ik vond het een te mooi initiatief om mee te stoppen.

Via via kwam ik bij de Naai Meetup terecht, een sociaal initiatief in Den Bosch waar vooral vrouwen bij elkaar komen om van alles te maken. Inmiddels maakt Hassan, een uit Syrië gevluchte kleermaker, alweer anderhalf jaar mijn haarbanden. Dat doet hij heel goed en uiteraard tegen een vergoeding waar hij erg blij mee is. Ik ook: mooi om op deze manier STRIK door te zetten.

‘Ik verdien niets aan STRIK, dat is ook niet mijn doel’

Zelf zorg ik met hulp van familie en vrienden voor het samenstellen van de collectie, de inkopen, het inpakken en verzenden. Ik verdien niets aan STRIK. Dat is ook niet mijn doel. Wat overblijft gaat terug in het bedrijf in de hoop dat ik uiteindelijk het KWF met in totaal twintigduizend euro kan steunen. Inmiddels heb ik ruim achtduizend euro kunnen doneren, dus we zijn goed op weg.’

Reacties

‘Het blijft bijzonder om te lezen dat vrouwen in soortgelijke situaties mijn haarbanden cadeau krijgen of voor zichzelf kopen en er vrolijk van worden. Zoals het meisje dat er zo enthousiast over is dat ze er al zes heeft gekocht.’

Spannend

‘In april vorig jaar werd er een tumor in mijn hoofd ontdekt, toch een uitzaaiing van de borstkanker. Die is operatief verwijderd, maar in augustus was wéér een tumor in mijn hoofd te zien. Na nog een operatie moest mijn schedel alsnog bestraald worden. Dat doen ze liever niet, omdat je op langere termijn last kunt krijgen van geheugenstoornissen en concentratieproblemen. Door de snelle groei van de tumor zat er alleen niets anders op.

Het was me steeds gelukt positief te blijven, maar deze diagnose was echt heftig. Ik was zo klaar met de kanker. De drie maanden dat ik moest wachten om te horen of de bestraling z’n werk had gedaan, waren vreselijk. Ik was heel moe en voor het eerst ook bang om hier net als mijn moeder aan te overlijden. Gelukkig bleek afgelopen januari dat er geen tumorweefsel meer te zien was in mijn hoofd. Ik krijg nog elke vier maanden controlescans en tot nu toe ziet het er goed uit. Heel fijn, maar nog steeds ontzettend spannend.’

Werkweek van Dana van Wageningen

‘Naast STRIK werk ik als Business Analist Customer Happiness bij Bol.com. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat er iets wordt gedaan met de feedback van onze klanten uit klanttevredenheidsonderzoeken.

Ons doel is ervoor zorgen dat klanten blij zijn met Bol.com. Het is heel leuk om allerlei afdelingen en partijen helpen te verbeteren op basis van deze klantfeedback. Op het moment zit ik overdag eigenlijk non-stop in videocalls; ik kan niet wachten tot we weer naar kantoor mogen. ’s Avonds en in het weekend werk ik aan STRIK. Om te ontspannen ga ik graag hardlopen en doe ik aan yoga.’

Trots op

‘Dat ik naast het borstkankergen van mijn moeder gelukkig ook haar positieve instelling heb meegekregen. Ik heb op mijn 23e al veel belangrijke lessen geleerd toen mijn moeder overleed. Bijvoorbeeld hoe verschillend mensen met zo’n heftige situatie omgaan en aan wie ik iets had en heb. Ik prijs mezelf nog steeds heel gelukkig met alle lieve mensen om me heen.’

Grote droom

‘Gezond blijven staat natuurlijk met stip op één. Mijn droom voor STRIK is dat ik er voldoening en plezier uit blijf halen, zodat ik ooit die twintigduizendste euro aan het KWF kan doneren.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Beeld: Jeroen Metsaars

Dit verhaal van Dana van Wageningen voor VIVA400 komt uit VIVA-2020-45. Dit nummer ligt t/m 10 november in de winkel of kun je hier online bestellen.