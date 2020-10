Debby: ‘De VIVA400-lijst laat ieder jaar opnieuw zien hoe vrouwen ervoor staan in de maatschappij’

Het is je vast niet ontgaan: de stembussen voor VIVA400 zijn geopend. VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen sprak met Ruth Oei van radio Haarlem 105 over de 400 genomineerden.

De stembussen voor VIVA400 2020 zijn geopend

Op wie stem jij?

De VIVA400-awards worden dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Inmiddels is de lijst met 400 genomineerden in de categorieën Business & creatie, Zorg & onderwijs, Tech & innovatie en Sport & spirit definitief. Heeft de coronacrisis invloed gehad op de nominaties? Zijn er bepaalde groepen die ineens veel meer waardering hebben gekregen? “Ja zeker. De categorie Zorg & Onderwijs heeft veel meer nominaties dan voorgaande jaren binnengekregen. We hebben deze categorie twee jaar geleden in het leven geroepen omdat we vinden dat deze vrouwen ook echt een podium verdienen. Het is een categorie die vaak vergeten wordt”, vertelt Debby Gerritsen aan Ruth Oei van radio Haarlem 105.

“De VIVA400-lijst laat ieder jaar opnieuw zien hoe vrouwen ervoor staan in de maatschappij”

Normaal gesproken trekt de categorie Business & creatie de meeste nominaties aan. Nu doet de categorie Zorg & onderwijs daar niet voor onder. In die zin reflecteert de VIVA400-lijst wat er gebeurt in ons land. “Ieder jaar opnieuw kunnen we aan de lijst zien hoe vrouwen ervoor staan in de maatschappij. Dat is dit jaar heel duidelijk te zien vanwege de coronacrisis. Maar de jaren hiervoor zag je veel female empowerment en feministen in de lijst. Zo zie je ieder jaar waar de thema’s liggen.”

En Ruth moet het vragen: zijn er ook vrouwen uit Haarlem genomineerd? “Ja zeker, maar liefst vijf Haarlemse vrouwen staan op de lijst. Robin Dokter, Cindy van Rees, Sietske van Zanten, Bianca Buurman en Carlijn Welten strijden mee voor een award.

Het hele gesprek over de VIVA400-lijst én de genomineerden uit Haarlem kun je hier terugluisteren.

De stembussen voor VIVA400 2020 gingen open 5 oktober. Binnen 24 uur volgde een bijzondere mijlpaal: maar liefst 17.185 brachten binnen 24 uur hun stem uit. Een record! Inmiddels hebben bijna 45.000 mensen hun stem uitgebracht.

Je kunt tot 1 december stemmen op jouw VIVA400-vrouw.