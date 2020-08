Het is je vast niet ontgaan: de nominaties voor VIVA400 zijn geopend! Voor de dertiende keer kun je jezelf of iemand anders nomineren voor de categorieën Business & creatie, Zorg & onderwijs, Tech & innovatie en Sport & spirit. Maar wat maken de VIVA400 awards anders dan andere awards? VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen sprak daarover met Ruth Oei van radio Haarlem 105.

De inschrijving voor VIVA400 2020 is geopend.

Wie nomineer jij?

Het grote verschil

Van de Quote 500 tot de FHM 500, toplijstjes over succesvolle en knappe mensen zijn er genoeg. Wat maakt VIVA400 anders? “Bij andere lijsten, zoals de Quote 500, buigt een redactie zich een jaar lang over de genomineerden. Bij VIVA400 is dat echt anders. Bij ons gaat het om vrouwen die andere vrouwen nomineren. En dat hoeven géén BN’ers te zijn. Het gaat juist om vrouwen die naar andere vrouwen kijken en bij zichzelf denken: ‘Jemig, die hebben het écht goed gedaan’.”

‘Deze lijst gaat om wat jezelf hebt neergezet en wat een ander waardeert.’

Inmiddels gaan de VIVA400 awards hun dertiende jaar in. Toen Debby drie jaar geleden als hoofdredacteur aantrad, had ze enige twijfel over de awards in deze vorm. ‘Als er over vrouwen gesproken wordt, wordt er ook vaak over het krabbenmand-effect gesproken: het elkaar naar beneden halen. En dat maakt wat ik eigenlijk heel mooi vind aan deze lijst; het feit dat vrouwen elkaar nomineren om hun ambitie en inzet.’

