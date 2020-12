Het is zover: dít zijn alle winnaars van de VIVA400 Awards!

2020 was een jaar om snel te vergeten, toch? Maar we sluiten het jaar niet af voordat we de VIVA400 Awards hebben uitgedeeld aan 5 inspirerende vrouwen. De winnaars zijn bekendgemaakt én dit jaar opgebeld door hoofdredacteur Debby Gerritsen en Géza Weisz.

Het ziet er wel even anders uit dan voorgaande jaren, waarin we in galajurken in een grote zaal er een enorm feest van konden maken.

Maar ondanks alle maatregelen hebben we tóch onze winnaars kunnen verrassen. En wel met een videobelletje: passend bij de tijd waarin we nu leven. Er is tienduizenden keren gestemd dit jaar – ongelooflijk, wat een recordaantal stemmen. En dus was het spannender dan óóit. Wie we hebben gesproken? Wie onze winnaars zijn in de categorieën Business & Creatie, Sport & Spirit, Zorg & Onderwijs en Tech & Innovatie? En wie onze publieksfavoriet is?

Check onze VIVA400 Awards 2020 video hier!