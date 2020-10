Eva de Mol (35): ‘Als je ergens écht in gelooft, moet je altijd doorzetten’

Eva de Mol (35) stelt niet alleen het gebrek aan investeringen in bedrijven met vrouwelijke oprichters aan de kaak, ze doet er ook alles aan om er verandering in te brengen.

Eva de Mol en VIVA400

‘Superleuk dat ik in deze lijst vol inspirerende rolmodellen sta. Ook omdat mijn dagelijkse netwerk voornamelijk uit mensen in de financiële sector bestaat. Leuk om zo te laten zien dat je voor een carrière in finance of ondernemerschap in banking echt niet aan een bepaald plaatje hoeft te voldoen.’

CapitalT

‘Samen met Janneke Niessen ben ik een van de oprichters en partners van techinvesteringsfonds CapitalT. Wij investeren in jonge techbedrijven met een briljant team. We geloven dat de specifieke teamcompositie effect heeft op het succes van het bedrijf. Een idee is geweldig, maar het gaat vooral om de mensen die het plan moeten uitwerken. Door goed naar het team te kijken, maak je veel betere investeringen. De investeringswereld is van origine alleen niet zo ingericht. Er wordt vooral met een financiële bril gekeken en te weinig naar het team. Zo kwam ik ook op het idee om op dit onderwerp te promoveren.’

Schokkend onderzoek

‘Twee jaar geleden besloten Janneke en ik onderzoek te doen naar diversiteit en investeringen in Nederlandse start-ups. Uit onze data bleek dat slechts 1,6 procent van de investeringen naar bedrijven gaat met vrouwelijke oprichters en 6,8 procent naar diverse teams – de rest is voor mannen. Ik

weet nog goed dat ik de cijfers zag, Janneke opbelde en zei: ‘Dit is bizar, we hebben hier echt iets te pakken.’

Ik ben naar het Financieel dagblad gegaan, dat het in eerste instantie niet zo schokkend vond. Gelukkig kreeg ik na aandringen niet lang daarna te horen dat we voorpaginanieuws hadden bezorgd. Zo kwam ik aan de ronde tafel met Mona Keizer terecht om hierover met onder anderen prins Constantijn (aangesloten bij start-up organisatie TechLeap, red.) in gesprek te gaan.

Ik vertelde hem dat ik niet geloof in een opgelegd diversiteitsprogramma. Het moet iets zijn wat breder wordt gedragen, waarbij mensen hun eigen beslissingen maken en het juist tof is als je eraan meedoet. Zo zijn we tot Fundright gekomen waarin veertig aangesloten investeerders meer diversiteit beloven. Zij beloven binnen drie jaar alleen nog maar te investeren in start-ups waarvan het managementteam voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat. We weten dat dit niet in korte tijd is opgelost. Maar door positief te blijven en in gesprek te blijven, hopen we wel stapje voor stapje op verbetering.’

Janneke en ik

‘Binnen de technische sector zijn niet veel vrouwen werkzaam. Ik kende Janneke van naam en vond haar op papier al indrukwekkend. In die tijd werkte ik bij een investeringskantoor met voornamelijk mannen, die altijd een beetje bang voor haar waren. Ik dacht: dit is iemand om in de gaten te houden. Dus toen ik een event moest organiseren, nodigde ik haar uit als een van de sprekers.

We hadden een klik. Ik vroeg haar: ‘Ik weet dat jij je bedrijf hebt verkocht, moet je niet met mij over iets nieuws nadenken?’ Vervolgens zijn we samen twee weken naar San Francisco gegaan, waar we geen enkele irritatie naar elkaar hadden. We zijn allebei op een niet harde manier vrij direct, dat werkt en heb je nodig bij het runnen van een bedrijf als dat van ons.’

Werkweek van Eva de Mol

‘De ene dag praat ik veel met ondernemers en heb ik zo zes telefoontjes op een dag met potentieel nieuwe mensen met start-ups om in te investeren. Superleuk, maar ook onwijs intensief. Daarnaast werken we nauw samen met de ondernemers waarin we hebben geïnvesteerd. Normaal gesproken reizen we regelmatig. Nu helaas niet. We doen ook veel voor Fundright, zoals presentaties voor vrouwelijke ondernemers en universiteiten.’

Privé-werkbalans

‘Ik heb een dochter van twee en een zoon van vier en zonder de steun van mijn ouders en man had ik dit alles niet gekund. Ik vind het niet erg dat privé en werk non-stop door elkaar lopen, daar krijg ik juist energie van. Om even te ontspannen, lees en sport ik graag.’

Corona

‘We hebben het geluk dat corona nauwelijks negatief effect op ons heeft, omdat we inzetten op digitale innovatie. Dat is de afgelopen tijd juist toegenomen. Zo houden we ons bezig met digital health en online educatie, dat alleen maar meer top of mind is geworden.

Tegelijkertijd is het lastig omdat je niemand meer echt spreekt. Zo hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan in bedrijven van mensen die ik nog nooit heb gezien. Het liefst wil je even zien en voelen hoe de energie in het team is.’

Belangrijke carrièrekeuze

‘Het moment dat ik besloot voor mezelf te starten, vond ik echt heel spannend. Er is niks zo fijn als de zekerheid van een loonstrookje, dacht ik altijd. En het kan natuurlijk mislukken. Tot ik besefte dat ik in het ergste geval dan ook nog steeds de dingen heb die ik het allerbelangrijkste vind; mijn gezin, familie en ideeën. Door Janneke, die al veel langer ondernemer is, weet ik nu dat de dingen vaak niet zo lopen als je had voorspeld. Daarover stressen heeft geen zin. Dat doen we dus ook nauwelijks.’

Belangrijke les

‘Als je ergens écht in gelooft, moet je altijd doorzetten. Ook al zeggen de eerste tien dat je het niet moet doen. Mensen geven feedback vanuit hun eigen perspectief en angsten. Ook opvallend: in Nederland kregen we in het begin reacties als: ‘Moeten jullie dit nou wel doen?’ Terwijl we vanuit Amerika de vraag kregen waarom we niet nóg groter dachten.’

Rolmodel

‘Neelie Kroes. Zij is onze adviseur en daar ben ik heel blij mee. Als ik me ergens druk over maak, zoals het commentaar dat we kregen op Fundright, denk ik aan haar woorden: ‘Als niemand zou reageren, is het niet belangrijk genoeg. Het feit dat je reacties krijgt, betekent dat je iets in beweging zet.’

Onderhandelen

‘Doe als eerste een voorstel. Uit onderzoek blijkt dat je dan eerder in de buurt komt van jouw bedrag.’

Grote droom

‘Een positieve impact maken door te investeren in de techniek van morgen.’

