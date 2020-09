Eva Yoo Ri Brussaard (40) zet zich al twaalf jaar non-stop in om ervoor te zorgen dat alleenstaande moeders sociaal economisch sterk staan. Een echte VIVA400-vrouw.

De inschrijving voor VIVA400 2020 is geopend.

Wie nomineer jij?

VIVA400

‘Deze nominatie voelt als een groot cadeau. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle alleenstaande moeders voor wie ik me inzet. Gelukkig wordt mijn harde werken ook gezien. Door VIVA dus, en inmiddels ben ik ook voor de Zorg en Welzijn Award en zelfs twee keer voor de Joke Smit Prijs genomineerd. Iets om trots op te zijn.’

Hoe het begon

‘Als jonge moeder kwam ik er zestien jaar geleden alleen voor te staan. Het begin van de eenzaamste en pittigste periode uit mijn leven. Ik ging op zoek naar boeken voor alleenstaande moeders, maar kon niets vinden. Daar wilde en moest ik iets aan doen. Ik ben begonnen met het opbouwen van een eigen netwerk. Tegen de eenzaamheid en om te helpen als ik een oppas nodig had. Onmisbaar als je er alleen voor staat en toch wil meedraaien in de maatschappij.

Het begon allemaal vanuit mijn eigen woonkamer, maar als snel wilde ik het uitbreiden tot een landelijk netwerk, zodat alleenstaande moeders in het hele land er gebruik van konden maken. Met hulp van het ministerie is dat gelukt. In de tussentijd was ik ook tot de ontdekking gekomen dat veel alleenstaande moeders in armoede leven omdat de werk, beleid- en zorgtaken niet op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd gaf de overheid wel 140 miljoen per jaar uit om kinderarmoede te bestrijden. Alles- behalve een duurzame oplossing. Met het geven van een nieuwe fiets schiet je niets op, met een goed traject richting betaald werk wél. Daar zet ik me met mijn stichting Single Super Moms en het Durven Doen-traject al ruim tien jaar voor in.’

Bijzonder netwerk

‘We hebben met de stichting inmiddels al meer dan 2000 vrouwen aan economische zelfstandigheid geholpen en zijn daarmee de nummer één organisatie op dit gebied. Dankzij onze netwerken lokaal en online zorgen we ervoor dat alleenstaande moeders minder eenzaam zijn, bijzondere vriendschappen opbouwen, samen op vakantie gaan, op elkaars kinderen passen en daarmee ook elkaar uit de brand helpen als de een bijvoorbeeld gaat solliciteren. In deze zelfwerkende netwerken waarbij moeders elkaar onbetaald samen verder helpen, geloof ik veel meer dan professionele hulp. Daar zitten die moeders ook helemaal niet op te wachten. Het is veel beter om aan de basis te werken, zodat ze zelf een mooie toekomst kunnen bouwen. Dit zorgt weer voor een zelfvertrouwen-boost waardoor ze ook meteen een gelukkig rolmodel zijn voor hun kinderen. Want als mama blij is, is het kind ook gelukkig.’

»GEEF JE OP VIA VIVA400.NL «

Werkweek

‘Ik werk 70 uur per week waarvan 40 uur directiewerk voor de stichting. Als directielid begeleid ik het landelijk netwerk van meer dan 200 vrijwilligers, de hulpafdeling met lokale partners en ik ga op gesprek bij het ministerie om nog meer te lobbyen en protesteren waar nodig. De andere uren werk ik als vrijwilliger en schrijf ik mijn twee boeken die binnenkort uitkomen. Over de ‘Durven Doen-methode’ die ik heb ontwikkeld met psychologen en trainers: een positieve manier voor zelfontwikkeling. En het ‘Ik ben rijk-principe’. Wat de financiële situatie ook is, leer je kind altijd dat hij of zij rijk is door kennis en talent. Zo heb ik mijn zoon ook opgevoed in de hoop dat hij alle mogelijkheden durft te zien die er zijn en durft te vechten voor een mooie toekomst.’

Privé-werkbalans

‘Van al dat harde werken krijg ik alleen maar energie. Nu mijn zoon sinds kort in Amerika studeert, realiseer ik me dat het tijd is om meer tijd aan mezelf te besteden en eens op zoek te gaan naar een leuke man. Ik zit nu dus op Tinder en Happn en ben volop aan het daten, want die prins op het witte paard komt natuurlijk niet vanzelf, haha!’

Corona

‘Door corona hebben wij het alleen maar drukker. Zo merkten we tijdens de lockdown weer wat een kwetsbare groep we zijn. Alleenstaande moeders werden geweerd in supermarkten. Wat doe je als het voor buren en opa en oma onveilig is om op te passen? Je kunt je kind toch moeilijk aan een boom vastbinden tot je klaar bent met boodschappen doen? Pijnlijk en onrechtvaardig.’

Moeilijke keuze

‘Ik studeerde Rechten en HBO Vastgoed en heb alles vroegtijdig moeten stoppen omdat ik afhankelijk was van mijn gesubsidieerde kinderopvang. Ik werd gedwongen om voor het minimumloon in een fabriek in het oosten kippen te plukken, maar wist: als ik dat ga doen kom ik nooit meer uit de armoede. Daardoor kwam ik thuis te zitten, terwijl al m’n vriendinnen gingen afstuderen en wel toekomstperspectief hadden. Inmiddels ben ik succesvol en allesbehalve een zielige vrouw. Ik heb met mijn stichting natuurlijk ontzettend veel bereikt en een zoon op de wereld gezet die gelukkig is en studeert. Toch blijft het vervelend dat ik geen diploma heb.’

‘Wat je financiële situatie ook is, leer je kind altijd dat hij of zij rijk is door kennis en talent’

Trots op

‘De kans die beleidsmedewerkers en samen-werkingspartners me hebben gegeven zonder me goed te kennen. Denk aan twee ton investeren of een project co-financieren. Verder ben ik natuurlijk ontzettend trots op mijn zoon en mijn eigen veerkracht.’

Rolmodel

‘Jacqueline Prins, dochter van een alleenstaande moeder en nu als directeur van de Sociaal Economische Raad betrokken bij de samenleving. En ook J.K. Rowling die zich heel erg inzet voor het alleenstaande moederfonds Gingerbread, omdat ze zelf heeft ervaren hoe het leven eruit ziet als je geen geld hebt om de elektriciteit te betalen. En natuurlijk mijn eigen moeder die op jonge leeftijd niet anders kon dan haar eigen kinderen afstaan, omdat ze helaas niet voor ons kon zorgen. Gelukkig heb ik inmiddels een goede relatie met haar.’

Grote droom van Eva

‘Naast mijn stichting hoop ik ook een succes te maken van mijn boeken, daarmee verder te gaan en wie weet ooit de politiek in. Al ben ik ook een heel goede lobbyist, dus misschien moet het daarbij blijven.’

Ook meedoen aan VIVA400?

»GEEF JE OP VIA VIVA400.NL «

Tekst Kim Buitenhuis

Dit verhaal van Eva Yoo Ri Brussaard voor VIVA400 komt uit VIVA-2020-36. Dit nummer ligt t/m 8 september in de winkel of kun je hier online bestellen.