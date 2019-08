Everlyn Liu over #ikbepaalzelf: ‘Ik geloof in veel meer dan uurtje-factuurtje’

Dankzij haar duurzame rietjes is Everlyn Liu (31) al op veel bijzondere plekken geweest. Én helpt ze mee het plasticprobleem aan te pakken.

Grootste droom: ‘De meest duurzame en etnisch verantwoorde multinational worden. Ik wil heel graag laten zien dat je met een goedlopend bedrijf ook sociale impact kan maken.’

Grootste misstap: ‘In mijn tijd als freelancer heb ik een goed verdiende opdracht aangenomen waarvan ik vooraf al wist dat ik het verschrikkelijk zou vinden. Daar ben ik heel ongelukkig van geworden.’

Grootste talent: ‘Ik kan heel goed luisteren en me goed inleven in anderen. Daardoor werken mensen graag met me samen.’

Ongekend talent: ‘Ik ben hiphopdanser geweest en heb veel opgetreden in theaters en zelfs in videoclips.’

Ben absoluut niet goed in: ‘Balsporten als tennis en basketbal. Ik heb een heel slechte hand-oogcoördinatie.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘Mijn bedrijf goed loopt en ik een groot team heb aan mensen die het concept snappen van activisme combineren met het commerciële.’

Grootste idool: ‘Amal Clooney: ze is zo moedig, slim en mooi. En Lady Gaga dankzij haar talent.’

Droombaan vroeger: ‘Accountant, omdat ik van cijfers hield en dacht dat je daar rijk mee kon worden. Of uitvinder zoals Willie Wortel.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe, omdat ik me niet alleen met marketing en pr van nieuwe producten bezighoud, maar ook bijzondere mensen ontmoet en mijn standpunt kan maken over duurzaamheid.’

Ikbepaalzelf…

‘Wat ik doe, vind en zeg. Je mening kan snel gevormd worden op basis van wat je van anderen hoort, maar ik zoek altijd eerst uit hoe het zit. Pas daarna neem ik een standpunt in. Dat deed ik al toen ik een aantal jaar geleden iets aan het plastic probleem in de wereld wilde doen. Tijdens mijn research kwam ik erachter dat rietjes niet de grootste vervuilers zijn, maar wel de grootste gespreksopeners. Zo bedacht ik Straw by Straw. Hiermee vervang ik plastic rietjes voor duurzame rietjes van stro. We richten ons op de horecamarkt en hebben in anderhalf jaar een enthousiaste klantenkring opgebouwd. Dat niet alleen: het rietje is ook een mooie gespreksstarter voor verdere oplossingen voor het plasticprobleem. Zo heb ik presentaties gehouden voor bedrijven als Unilever en de Nederlandsche Bank. Ook heb ik met verschillende politici gesproken, zoals het team van Eurocommissaris Frans Timmermans. We hebben het dan over alle manieren waarop dit probleem aangepakt kan worden, van mijn initiatief tot het statiegeldsysteem. Toen ik als freelancer in de marketingbranche stopte om hiermee aan de slag te gaan, verklaarden veel vrienden en familie me voor gek dat ik dit deed ‘voor een rietje’. En nog steeds krijg ik weleens de vraag of het niet tijd wordt voor een echte baan. Maar ik ben blij dat ik van mijn passie mijn werk heb gemaakt.’

Moeilijkste keuze

‘In het begin had ik het idee om eetbare rietjes te ontwikkelen. Samen met een student van de Universiteit in Wageningen stond ik maanden in het lab. Uiteindelijk hadden we een goed prototype ontwikkeld. Deze heb ik getest bij zo’n 300 mensen, onder wie ook

horecaprofessionals. Het was te duur en het concept van een eetbaar rietje werd nog niet helemaal begrepen. Van dit plan afstappen, vond ik heel moeilijk. Maar aan de andere kant wist ik ook: er moet nu iets gebeuren. Het zou egoïstisch zijn om nog een jaar in het lab te staan in de hoop een goedkoper alternatief te ontwikkelen, terwijl er elke minuut van de dag een volle vrachtwagen aan plastic de oceaan instroomt. Uiteindelijk heb ik mezelf vijf weken vakantie gegeven om daarna een simpel biologisch afbreekbaar alternatief te bedenken. Zo kwam ik bij stro uit.’

Meest leerzame keuze

‘Realistisch naar de prijzen kijken. In het begin was mijn marge zo laag, dat ik er verlies op maakte. Ik stapte er heel naïef in. Mijn doel: impact maken. Ik kwam er alleen al snel achter dat dat niet realistisch was. Je kan wel impact willen maken, maar als je zelf niet overeind blijft, maak je helemaal niets meer. Gelukkig hebben we de kosten kunnen drukken en sterker nog: het volume is inmiddels zo groot, dat we de prijs iets hebben verlaagd en nog steeds genoeg over hebben voor mij en mijn team.’

Trots op

‘Dat ik mijn freelancebestaan hiervoor heb opgegeven. Ik verdiende goed dankzij mijn 40-urige werkweek en freelance uurtarief en had een mooi klantenbestand opgebouwd. Zo deed ik socialmedia- en marketingopdrachten voor opdrachtgevers als de Gemeenteraad van Almere, AT5 en verschillende start-ups en reclamebureaus. Maar ik was allesbehalve gelukkig. Ik heb een passie om iets relevants te doen voor de wereld en geloof in veel meer dan uurtje-factuurtje. Aan mijn netwerk heb ik trouwens wel een hoop free publicity overgehouden voor mijn bedrijf. Ik heb nooit een persbericht hoeven schrijven. Journalisten weten me te vinden als ze een item over duurzaamheid maken. Handig!’

Toekomst

‘Ik kijk ernaar uit om uit te breiden naar meer landen. Ook mijn productportfolio hoop ik snel te vergroten. De eerstvolgende lancering is in september: een verpakkings- en plasticvrij product voor de horeca. Hier krijgen we ook al veel enthousiaste reacties op.’

