Ben jij ambitieus, ondernemend en een inspiratie voor anderen? Geef je op voor VIVA400

In december is het zover: dan reikt VIVA voor de twaalfde keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zoals elk jaar worden er 400 vrouwen genomineerd. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business zijn gestart of een bijzondere prestatie hebben neergezet. Succesvolle vrouwen die ertoe doen en het verschil maken.

Een beroepsjury reikt de VIVA400-awards uit in zes verschillende categorieën:

Zakenwonders

Jij hebt een zakelijk instinct en bent een geboren ondernemer of strateeg die groei combineert met inspirerend leiderschap. Je zet hart en hoofd in om het onmogelijke te bereiken. Afgelopen jaar heb jij de deal van je leven gesloten.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Zakenwonders.

Jij bent een lopende ideeënmachine en wordt geroemd om je onverzadigbare creativiteit als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van off- en online concepten. Afgelopen jaar heb jij je team, de medemens of de maatschappij verrast met een uniek concept of product.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Creatieven.

Jij bent dag en nacht bezig met hoe je de wereld duurzamer en gelijkwaardiger kunt maken. Jouw hands on-mentaliteit zorgt ervoor dat je grootse dingen bereikt. Jij bent een idealist pur sang en laat je door niemand in de weg staan. Door jouw idee is de wereld het afgelopen jaar een beetje mooier geworden.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Wereldverbeteraars.

Jij bent een echte zorgdrager, in de breedste zin van het woord. Of je nou werkt in de gezondheidszorg of het onderwijs, levensreddende operaties uitvoert of onderzoek doet naar nieuwe medicijnen, jouw drijfveer is helder: je wilt mensen beter maken. Afgelopen jaar heb je met jouw idee de zorg toegankelijker, slimmer en laagdrempeliger gemaakt.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Zorgdragers.

Jij bent een bèta met een voorliefde voor technische hoogstandjes en nieuwe ontwikkelingen. Je bent keihard bezig om meer diversiteit aan te brengen in de IT-wereld en kent als geen ander de weg in cyberspace. Afgelopen jaar heb jij geëxcelleerd in IT en daarin innovatie en leiderschap getoond.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Techtalenten.

Jij beschikt over een onuitputtelijk uithoudingsvermogen als het gaat om body en mind. Je wilt als landbeschermer of adrenalinejunkie met jouw fysieke inspanning de wereld inspireren. Afgelopen jaar behaalde jij een mijlpaal in je carrière.Ben of ken je bovenstaande vrouw? Meld jezelf of haar dan aan als VIVA400-vrouw, categorie Krachtpatsers.

Jouw droom? Meld je aan

Ben of ken jij een vrouw die in dit rijtje thuishoort of sterker nog: er absoluut niet in mag ontbreken? Meld jezelf of haar dan voor 1 oktober aan via VIVA400.nl. Wie weet roepen we jou of haar uit tot een van de VIVA400-vrouwen van 2019!