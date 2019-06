Irma van de Pol voor #ikbepaalzelf: ‘Kracht zit ook in jezelf kwetsbaar durven opstellen’

Personal trainer en coach Irma van de Pol (36) was een beetje doorgeslagen op het fitnessvlak en raakte daarbij zichzelf kwijt. Ze klom echter uit het dal, volgde haar hart en zette haar eigen Feel Good Studio op.

Tekst kim buitenhuis | Beeld roosfoto

Grootste droom: ‘Met de Feel Good Studio het hele land overnemen. Ik ben al goed op weg: heb net mijn tweede vestiging in Hilversum geopend. En na Nederland hopelijk heel Europa met onze missie zoveel mogelijk vrouwen gelukkig maken en in beweging te brengen.’

Grootste misstap: ‘Om die fitnesswedstrijden te winnen, heb ik heel foute dingen gedaan waar ik nog steeds last van heb. Mijn stem is veranderd door die anabolen. Ik zou willen dat ik het nooit had gedaan, maar ik heb er wel van geleerd.’

Grootste talent: ‘Mensen met plezier in beweging krijgen en helpen aan een beter zelfbeeld.’

Ongekend talent: ‘De allerlekkerste koffie maken. Met een beetje Baileys Chocolat of Amaretto. Net een toetje.’

Absoluut niet goed in: ‘Dansen. Ik heb het nooit gedaan omdat ik me er altijd voor schaamde. Bij mij ziet alles er nogal ongecontroleerd uit. Maar ik vind het wel heel leuk. Daarom zit ik nu op dansles.’

Grootste idool: ‘Tony Robbins. Een geniale coach die zijn boodschap op een heel pakkende manier overbrengt.’

Droombaan vroeger: ‘Dierenarts. Inmiddels wonen we door mijn liefde voor dieren ook samen met negen beesten. Niet handig in een appartementje. Onze grote droom is dan ook een boerderij.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe.’

Ik bepaal zelf…

‘…wie ik ben en welke keuzes ik maak. Dat is lange tijd anders geweest. Ik ben altijd bezig geweest met fitness. In 2008 hoorde van de bikini- klasse bij fitnesswedstrijden. Echt iets voor mij, dacht ik. Dat atletische, getrainde, maar toch ook vrouwelijke sprak me aan. Ik runde in die tijd mijn eigen modellenbureau en wist hoe ik mezelf op een podium moest presenteren. De eerste twee wedstrijden won ik. Dat gaf zo’n kick. Binnen twee maanden stond ik op het Nederlands Kampioenschap waar ik derde werd. Een mooie plaats, maar het zit in mijn aard om altijd eerste te willen zijn. Ik moest een nóg lager vetpercentage hebben, mijn spieren moesten nóg beter zichtbaar zijn. In een jaar deed ik mee met zes wedstrijden, terwijl het gemiddelde twee is. Ondertussen was ik alleen maar bezig met niet eten, meer sporten en ging ik zelfs vetverbranders en anabolen gebruiken. Alles om Nederlands kampioen te worden. Op de dag van de wedstrijd was ik zo uitgehongerd dat ik heel licht in mijn hoofd was en een auto-ongeluk kreeg. Het lukt me bij de wedstrijd te zijn, maar ik won niet, op één punt na. Daar was ik zo ziek van. Toch dacht ik nog steeds: ik moet dóór. Maar op de ochtend van de volgende wedstrijd kon ik ’s ochtends mijn bed niet uitkomen. Ik was helemaal op. Ik was non-stop op zoek geweest naar goedkeuring van anderen waardoor ik totaal over mijn eigen grenzen ging. Daarna ben ik in een diep dal beland. Ik ben in therapie gegaan en met mijn toenmalige vriend naar Maleisië verhuisd. Voor mij de kans op een nieuw begin. Ik heb daar drie jaar gewoond en ben alleen maar bezig geweest met: waar word ik nu echt gelukkig van? Ik heb veel opleidingen gedaan, maar mijn hart lag nog steeds in de sportwereld. Ik besloot als personal trainer en coach aan de slag te gaan. Met al mijn ervaring en kennis kan ik nu andere mensen op een positieve manier helpen.’

Belangrijkste keuze

‘Sinds mei vorig jaar ben ik de Feel Good Studio begonnen: een combinatie van sporten en coaching voor vrouwen. Ik help vrouwen verder te kijken dan alleen naar hun uiterlijk. Te leren dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet en hoeveel je precies afvalt. Het gaat erom hoe je je voelt. Je bent niet ongelukkig omdat je te zwaar bent, je bent eerder te zwaar omdat je ongelukkig bent. Er zijn mensen die dertig kilo afvallen, in de spiegel kijken en nog steeds ontevreden zijn. Dat komt omdat het veel dieper zit. Het heeft alles met zelfbeeld te maken. Ik help vrouwen met een positieve benadering aan hun zelfvertrouwen te bouwen.’

Meest leerzame keuze

‘Dat ik heb besloten om me niet alleen op personal training, maar ook op coaching te richten. Veel trainers focussen op het fysieke vlak. Terwijl het belang van mentaal goed coachen echt gigantisch is. Ik weet inmiddels dat de kracht ook zit in jezelf kwetsbaar op durven te stellen. Door mijn verhaal te vertellen, beginnen mijn klanten ook met delen. Sommigen hebben bij de intake zelfs al tranen in hun ogen.’

Trots op

‘Dat ik meerdere keren de keuze heb gemaakt om ergens mee te stoppen. Vaak is het makkelijker om in je vertrouwde ritme te blijven en maar door te gaan. Zoals met die fitnesswedstrijden. Of mijn vorige relatie. En ook mijn modellenbureau dat ik zelf heb opgezet en jaren heb gerund. Tot het moment dat ik in Maleisië besefte dat het me niet gelukkig maakte en ik het kon verkopen. Sindsdien kan ik me volledig focussen op mijn toekomst als personal trainer en coach.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-25-2019. Dit nummer ligt op 19 juni in de winkel.