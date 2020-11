Maxime Cartens (30): ‘Ik kijk niet naar trends, maar naar kwaliteit’

Maxime Cartens (30) maakt een duurzame garderobe die niet alleen op een goede manier wordt geproduceerd, maar ook lang meegaat en niet trendgevoelig is.

VIVA400 en Maxime Cartens

‘Ik check de lijst elk jaar. Even kijken of ik nog bekenden of inspirerende vrouwen spot. Ik was dan ook blij en verrast toen ik het mailtje kreeg over mijn eigen nominatie. Te gek! Ik heb geen idee wie me heeft opgegeven, maar vind het bijzonder dat iemand die moeite heeft gedaan. Een mooi compliment.’

Hoe het begon…

‘Na mijn studie aan de Modeacademie in Arnhem kon ik aan de slag bij Karl Lagerfeld als accessoire-ontwerper. Daar kreeg ik al snel een vast contract. Geweldig voor mijn cv natuurlijk. Maar er waren verschillende zaken in de mode-industrie waarover ik me steeds meer verbaasde. Zo hingen elke twee weken nieuwe items in de winkels. Daarbij werd geen tijd genomen om een product goed door te ontwikkelen, de kwaliteit te checken en niet gekeken of de consument het wel lang zou dragen.

Alles behalve duurzaam. Ik schrok er echt van dat het er bij zo veel merken op deze manier aan toegaat. Zelf was ik al jaren op zoek naar een kwalitatief goede winterse parka: waterafstotend, duurzaam, voor een goede prijs en één die lang mee zou gaan. Die bleek niet te bestaan. Ik besloot mijn baan op te zeggen en zelf deze parka in de markt te zetten.’

Moeilijkste carrièrekeuze

‘Mijn vaste contract opgeven waar zo’n beetje iedereen enthousiast over was en met mijn eigen bedrijf Teym in het diepe springen. Ik ben van origine ontwerper en een bedrijf beginnen, is natuurlijk veel

meer dan dat. Gelukkig ben ik ook heel ondernemend, maar het bleef een gok. Het was zes jaar geleden een groot risico om mijn baan op te zeggen, maar voor m’n gevoel had Teym alleen kans van slagen als ik er meteen voor de volle honderd procent voor zou gaan. Gelukkig steunden de mensen die dichtbij me staan mij meteen.’

Tijdloze ontwerpen

‘Voor mijn parka ben ik op zoek gegaan naar de fabriek die dit het allerbeste kon produceren. Uiteindelijk viel mijn keuze op eentje in Litouwen die voor Zweedse merken als Filippa K ook goede jassen maakt. Het bleek de perfecte match. Al namen ze me destijds als begin twintiger niet meteen serieus.

Inmiddels is de zevende productie gemaakt en zijn zij ook blij met onze samenwerking. De afgelopen jaren heb ik verschillende producten toegevoegd, zodat er langzaam een complete garderobe ontstaat. Denk aan een trui, T-shirt, muts, tas en schoenen. In het ontwerpproces richt ik me steeds op het product, ik kijk niet naar trends. Voor mij is belangrijk welk ontwerp je nu en over tien jaar nog steeds graag draagt, welke kwaliteit heel lang mooi blijft en wat bij verschillende lichaamstypes en verschillende soorten mensen past. Ik vraag verschillende mensen wat hun lievelings-trui of schoen is, welke ze het meest aan hebben en waarom. Van daaruit begin ik met ontwerpen. Zo maak ik steeds weer iets tijdloos waarin mensen zich goed voelen en wat comfortabel zit.

Voor elk product kies ik de meest duurzame stof en de beste fabriek met ethische werkzaamheden. En doordat ik alles zelf doe en niet in andere winkels of webshops te koop ben, kan ik de prijzen zo laag mogelijk houden. Dat alles bij elkaar maakt het echt duurzaam. Je kunt wel een shirt van biologisch katoen maken, maar als het niet mooi blijft, belandt het al snel ongedragen achter in de kast. Net als zogenaamd duurzame items waar je zo op uitgekeken bent of duurzame schoenen die voor geen meter lopen. Dan draag je het nauwelijks en is het dus eigenlijk helemaal niet duurzaam.’

Groeiende garderobe

‘Het blijft mooi om te horen dat het voor mensen ook echt lievelingsproducten zijn geworden. Op zaterdag sta ik in mijn showroom en spreek ik veel klanten. Te gek dat mijn verhaal en de items zo aanspreken. Mensen komen terug voor dezelfde trui, maar dan in een andere kleur. Of willen meerdere items, zodat ze inderdaad een complete Teym-garderobe hebben. Precies zoals ik het vooraf had bedacht. Heel bijzonder!’

Werkweek van Maxime Cartens

‘Sinds ik moeder ben, werk ik zo’n 4,5 dag per week. Daarvoor altijd zeven dagen tot laat en was de balans ver te zoeken. Dat hoort ook bij de start van een bedrijf. Daarbij vind ik mijn werk ook zo leuk dat ik het vaak lastig vind om naar huis te gaan. Het is ook heel afwisselend. Zo ben ik de ene week bezig met transporten regelen, garen bestellen en tussendoor alle vragen van klanten beantwoorden. Een andere week heb ik juist weer meer tijd voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Vaak probeer ik op zaterdag in mijn showroom te staan voor de verkoop en het klantcontact. Een dag per week werkt mijn man Gordon ook bij Teym. Samen werken we bijvoorbeeld aan de website.’

Balans

‘Een dag per week ben ik met mijn zoontje thuis en richt ik mijn aandacht echt volledig op hem. Verder vind ik het fijn om lekker te wandelen in de stad of het bos. En als het even kan met vrienden en familie te eten.’

Belangrijk leermoment

‘Dat je nergens zomaar van uit moet gaan. Ik ben positief ingesteld en vertrouw iedereen, maar weet inmiddels dat ik me dat met een eigen bedrijf niet altijd kan veroorloven. Ook al werk ik nu georganiseerd en structureel met reminders, het kan alsnog fout gaan. Door een fout van de fabriek was mijn jassenproductie een keer aan de verkeerde vervoerder meegegeven. Kon ik regelen dat ze vanuit een loods in Scandinavië deze kant op kwamen. Dan is het een dag hectisch en denk ik daarna: ook weer van geleerd.’

Rolmodel

‘Veel mensen in mijn omgeving zijn bezig met dingen die ze echt leuk vinden, heel inspirerend. Mijn zus, die als politicoloog veel connecties in Azië en China heeft, is nu bijvoorbeeld Chinees aan het leren, omdat het land haar zo fascineert.’

Onderhandelen

‘Ik werk met mensen die het ook fijn vinden om met mij te werken. Dan hoef je er tijdens een onderhandeling ook nooit met gestrekt been in te gaan en kom je op een prijs uit die voor beide partijen interessant is.’

Grote droom

‘Dat ik mensen en andere merken inspireer voor duurzame producten en dito werkwijze te kiezen. Gelukkig zijn steeds meer mensen bewust van hun koopgedrag en kunnen grote merken er ook niet meer omheen.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Beeld: Anh Kiet Duong

