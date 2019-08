Me & My Career | Maxime: ‘Ik leef mijn meisjesdroom’

Van haar kantoorbaan in de online marketing branche werd Maxime zó ongelukkig, dat ze alsnog besloot haar grote droom na te jagen: een eigen dansschool.

VIVA samen met Renault

‘Toen ik tweeënhalf was, nam mijn moeder me mee naar dansles voor peuters. Ik kreeg een paar sambaballen in mijn handen gedrukt en maakte mijn eerste pasjes. Jaren later werd het mijn droom om ooit een eigen dansschool te hebben, maar was ik bang dat het geen bestaansrecht zou hebben. Ik besloot bedrijfskunde te studeren en belandde op kantoor in de online marketingbranche. Ik werd zo vreselijk ongelukkig van naar een computerscherm staren dat ik besloot mijn droom alsnog na te jagen. Ik móést het van mezelf geprobeerd hebben. In een zaaltje met verrijdbare spiegels en boxen begon ik met drie keer per week lesgeven. Van een fulltime job met een normaal maandsalaris ging ik terug naar een mager studentenloon. Om rond te kunnen komen, kluste ik noodgedwongen bij in de horeca. Het was allemaal net niks.’

Vijf zalen

‘Inmiddels kan ik, na drie jaar keihard werken, zeggen dat ik mijn meisjesdroom leef én er ook echt van kan leven. Tegenwoordig geef ik dertig uur per week zelf les en heb ik een docent in dienst die één volledige lesdag verzorgt. Hoewel ik nu al fulltime met mijn dansschool bezig ben, blijf ik ambitieus. Ik heb altijd geroepen dat ik een dansschool wil met vijf zalen en vijf docenten en daar werk ik nu naartoe. Maar hoeveel docenten ik ook in dienst heb: ik zal altijd lessen blijven geven. Ik kan van niets zo genieten als van die ukkies die tijdens Frozen totaal in hun eigen wereld belanden of van een dame die op haar oude dag in mijn dansles belandt. Ze staat dan wel rechtsachter in de hoek en doet de helft niet mee, maar ze geniet ontzettend.’

Koningin

‘Mijn Renault TWINGO heb ik bestickerd met het logo van Studio Max Dance. Mijn zus rijdt weleens in mijn auto en dan zegt ze: ik voel me net een koningin, iedereen zwaait naar me! En dat is echt zo, in het dorp kent iedereen me. Mijn auto is mijn uithangbord, maar daarnaast is ie ook echt van levensbelang. Ik ben altijd aan het slepen met spullen, rijd mijn auto van mijn opslag naar de dansschool en weer terug. Onderweg zet ik de muziek aan en verschijnen er in mijn hoofd automatisch pasjes en stapjes die ik gebruik voor nieuwe choreografieën. En die worden vervolgens werkelijkheid door al die mensen in mijn les en tijdens de jaarlijkse eindvoorstellingen. Dan loopt het hele dorp uit om te kijken. Op die momenten ben ik zó vreselijk trots. Ik heb mijn droom toch maar mooi waargemaakt.’

Wie

Maxime Jongerius

Woont in

Oudewater

Baan

Eigenaar en dansdocent bij Studio Max Dance

Eerste baan

Online marketeer

Rijdt

Renault TWINGO

Dit artikel komt uit VIVA-31-2019. Dit nummer ligt op 31 juli in de winkel.

