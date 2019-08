Mena Leila Kilani over #ikbepaalzelf: ‘In je eentje ga je snel, maar samen kom je verder’

Door een dubbele herniaoperatie moest Mena Leila Kilani (37) haar danscarrière vaarwel zeggen. Nu heeft ze een nieuwe missie: met kleinschalige projecten de VN-werelddoelen halen.

Tekst Kim Buitenhuis

Grootste droom: ‘Dat alle vrouwen hun eigen keuzes mogen maken.’

Grootste misstap: ‘Dat ik niet naar mijn lichaam heb geluisterd en door de pijn heen heb gedanst. Nu weet ik dat een stap terugdoen niet betekent dat je opgeeft. Dat probeer ik mee te geven aan mijn danseressen.’

Grootste talent: ‘Ik kan mensen motiveren en enthousiasmeren. Of het nu om dansen of het opzetten van projecten gaat.’

Ongekend talent: ‘Ik hou van pianospelen, al ben ik niet heel goed. Op elke piano speel ik een liedje, in het station of een hotel.’

Absoluut niet goed in: ‘Het huishouden. Ik doe echt mijn best, maar het is niet aan mij besteed. Mijn man en ik verdelen het. Zo hebben we het prima geregeld.’

Ik vind mezelf rijk als ‘ik mee kan werken aan iets wat groter is dan mezelf. En als ik genoeg tijd kan doorbrengen met vrienden en familie.’

Grootste idool: ‘Máxima. Ze is zo positief, met haar grote glimlach en inzet voor mooie projecten als economische zelfstandigheid voor vrouwen.’

Droombaan vroeger: ‘Ik wilde altijd alle dieren en het oerwoud redden. Sinds mijn vierde zit ik op ballet en droomde ik ervan danseres te worden.’

Droombaan nu: ‘Die heb ik. Eerst als danseres en nu omdat ik werk aan een betere wereld.’

Ik bepaal zelf…

‘…hoe ik omga met wat me overkomt. Vooral wat betreft mijn gezondheid. Ik heb sinds mijn puberteit last van mijn rug en heb inmiddels twee hernia’s gehad. Vorig jaar moest ik een dubbele herniaoperatie ondergaan. Daardoor werd ik echt voor het blok gezet: moest ik stoppen met mijn werk als danseres? Dat is altijd mijn grootste angst geweest. Toegeven aan de pijn deed ik nooit. Rust nemen voelde al als falen. Helaas geeft mijn lichaam me geen andere keuze dan te stoppen. Gelukkig heb ik me naast het dansen altijd met andere dingen beziggehouden, zo kan ik bijvoorbeeld vrouwen meer zelfvertrouwen blijven geven met mijn online danscursus.

Als kind wilde ik me al inzetten voor een betere wereld. In januari heb ik samen met een tof team het TEDx event in Alkmaar georganiseerd. 21 mensen kwamen daar spreken over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. In het Engels heten ze de Sustainable Development Goals of SDG’s. Hierbij gaat het er vooral om een eind te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om me fulltime in te zetten voor die doelen, heb ik gesolliciteerd als projectmanager bij SDG Charter. Binnenkort ga ik beginnen. Onze missie is een omgeving creëren waarin het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid samen kunnen bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen. Om dat te bereiken, hou ik me bezig met kleine projecten die binnen gemeenten en door burgers zelf worden opgezet. Van kledingruil tot plastic opruimen in het kanaal.’

Trots op

‘Dat ik altijd mijn hart heb gevolgd. Ik heb sociaal culturele wetenschappen gestudeerd. Daarna wist ik: nu wil ik dansen. Sinds mijn vierde zat ik op ballet. Ik had alleen nooit bedacht dat ik daar ook mijn beroep van kon maken. Dankzij mijn moeder durfde ik die stap toch te zetten. Ze is een echte feminist uit de Dolle Mina-tijd en zei altijd: ‘Volg je hart en wees niet afhankelijk.’ Dus dat deed ik. Ik kwam er al snel achter dat dansen een positief effect op je zelfvertrouwen kan hebben. Op mijn eerste oproepje om dansles te geven, kreeg ik meer dan honderd aanmeldingen. Ik kon direct aan de slag. En het leuke is: daar kreeg ik ook weer meer zelfvertrouwen van.’

Moeilijkste keuze

‘Vijftien jaar ben ik werelddansdocent en buikdanseres geweest. Stoppen voelt echt als een rouwproces. Ik ben geopereerd door een specialist die dansers met heftige blessures helpt. Hij heeft me het vertrouwen in mijn lichaam teruggegeven. Afgelopen januari startte ik weer met een paar uurtjes lesgeven. Toch merkte ik al snel dat dit te veel was voor mijn lichaam. Ik wist dat ik niet anders kon doen dan loslaten. Dankzij mijn online danscursus en de choreografie voor Kismet, mijn showteam, kan ik mijn ervaring blijven doorgeven. Mijn passie is me afgenomen, maar m’n missie niet. Ik kan niet wachten om mensen te inspireren en zo een grote groep in beweging te zetten. Alles voor een betere wereld.’

Leerzaam moment

‘Ik heb gezien dat het werkt niet alles altijd alleen te doen. In je eentje ga je snel, maar met elkaar kom je verder. Ik deed veel alleen: het opzetten van dansprojecten, festivals en campagnes. Sinds afgelopen jaar ben ik meer samenwerkingen aangegaan en nu weet ik: als je samen een idee vormgeeft en alle talenten bundelt, heeft het pas echt de kans een succes te worden.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

Dit artikel komt uit VIVA-33-2019. Dit nummer ligt op 14 augustus in de winkel.