Merel van der Wouden over #ikbepaalzelf: ‘Ik had ineens geen huis, baan en relatie meer’

Merel van der Wouden (32) bleek zo goed in onderhandelen, dat ze van haar talent haar beroep maakte: ze helpt vrouwen te verdienen wat ze waard zijn.

Tekst Kim Buitenhuis | foto Annebel Eppinga

Grootste droom: ‘Wonen in een mooi huis aan het strand, in een warm land. En een business runnen waarmee ik anderen kan helpen, maar waar ik zelf ook voldoening uithaal.’

Grootste misstap: ‘Met een kennis samenwonen die ik eigenlijk niet goed genoeg kende. Ineens voelde mijn thuis niet veilig meer.’

Grootste talent: ‘Communiceren en mensen helpen verder te komen.’

Ongekend talent: ‘Al mijn kleding in mijn kledingrek op kleur hangen.’

Ben absoluut niet goed in: ‘Koken, in het buitenland eet ik veel buiten de deur. In Nederland houd ik het simpel en gezond door veel groente bij elkaar te gooien.’

Ik vind mezelf rijk als: ‘Ik het leven kan leiden dat ik wil leiden en daarbij anderen kan helpen. Ik doe regelmatig vrijwilligerswerk, zoals laatst in Nepal bij een organisatie van de Verenigde Naties die kwetsbare vrouwen helpt.’

Grootste idool: ‘Jay Shetty, een oud-monnik die in Londen woont. Hij is inspirational speaker en makes wisdom go viral.’

Droombaan vroeger: ‘Advocaat. Mijn vader is advocaat en ik wilde altijd iets doen tegen ongelijkheid in de wereld.’

Droombaan nu: ‘Een bedrijf oprichten waarmee ik anderen kan helpen het leven te creëren dat zij graag willen. Mijn huidige bedrijf is daar nu een onderdeel van en dat hoop ik verder uit te bouwen.’

Ik bepaal zelf…

‘Wat ik doe en hoe ik mijn leven inricht. Zo heb ik niets met mijn studie rechten gedaan. Dat is voor anderen nog altijd een ding: mensen vinden het vaak zonde dat ik niets doe met een studie waar ik jaren voor heb geleerd. Maar wat ik nu doe, vind ik veel leuker. Tijdens mijn consultancybaan in Toronto kwam ik erachter hoe goed ik ben in onderhandelen, bijvoorbeeld als het gaat om salarisverhoging. Ik vond het uitdagend en was er ook open over naar anderen. Daardoor vroegen vriendinnen me op dit vlak vaak om hulp. Onbewust had ik een strategie bedacht die werkt. Daarbij begon het te kriebelen: ik wilde graag iets goeds doen voor de wereld en dat kwam in mijn huidige baan niet tot z’n recht. Ik besloot te stoppen en heb een businesscoach ingehuurd om me te helpen met een goed ondernemingsplan. Zo kwam ik op het idee om vrouwen te helpen met onderhandelen, zodat we allemaal verdienen wat we waard zijn. Nu verzorg ik strategische coachingsessies en spreek veel op events. Door deze baan heb ik alle vrijheid om mijn dagen zelf in te richten en werk ik veel vanuit het buitenland. Heerlijk. Niet in het vaste ritme, maar surfen, sporten of zwemmen wanneer ik wil. Dit levert me wel veel commentaar op. Mensen hebben het idee dat ik helemaal niet aan het werk ben en alleen maar lekker vakantie vier. Maar daar trek ik me vrij weinig van aan.’

Moeilijkste keuze

‘Vorig jaar heb ik niet alleen mijn baan opgezegd, maar ook mijn relatie van vijf jaar beëindigd én mijn huis verlaten om voor onbepaalde tijd naar Bali te gaan. Daar heb ik maandenlang aan mijn businessplan gewerkt. Ik was net dertig en had ineens geen huis, baan en relatie meer. Een sprong in het diepe. Het vervelendste was dat mijn omgeving er soms weinig van begreep. Zelfs mijn ouders niet. Want ik was toch gelukkig? En niet alles is perfect hè? Maar niemand weet beter hoe een relatie in elkaar zit dan jij. Sommige vrienden zagen mij als de boeman en vonden mijn ex zielig. Door al deze factoren duurde het even voor ik alles weer op de rit had. Tien maanden, om precies te zijn. Toen kwam ik terug met mijn businessplan voor Blackbird Negotiations, dat inmiddels een jaar bestaat.’

Leerzaamste keuze

‘Mijn ervaringen in het buitenland. Het begon met mijn master, waarvoor ik een jaar in Singapore heb gewoond. Daar leerde ik veel over alleen zijn. Hoe het is in een nieuw land, een nieuwe cultuur en met een nieuwe taal. Door die eerste ervaring is mijn liefde voor reizen ontstaan. Je groeit er zo van. Ook van het alleen zijn, elke keer weer buiten je comfortzone treden. Zo was ik laatst in Nepal waar ik vijf weken op een spiritueel retreat ben geweest. Dat betekende ook dat ik het grootste deel van de tijd offline was, terwijl Instagram een belangrijk onderdeel van mijn business is. Heel leerzaam om even helemaal in het nu te leven.’

Trots op

‘Het feit dat ik mijn consultancybaan in Toronto accepteerde, hier alles verkocht en voor vier jaar daarheen verhuisde. Ik had een leuk leven in Nederland, maar het leek me altijd al geweldig om in een grote Amerikaanse stad met warme zomers en extreem koude winters te werken. Het was te gek. Een vriendenkring opbouwen ging ook snel, omdat ik me bij een hardloopclub aansloot.’

Toekomst

‘Ik wil een plek kiezen waar ik me voor langere tijd ga settelen. Ik zou heel graag aan zee willen wonen in een stad met een lekker klimaat, zodat ik naast werken kan surfen. Portugal bijvoorbeeld. Sinds kort helpt high performance coach Jord Cuiper me het beste uit mijn leven en mijn werk te halen. Want mijn bedrijf loopt dan wel goed, maar het kan altijd nóg beter.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren.

Dit artikel komt uit VIVA-35-2019. Deze editie ligt vanaf 28 augustus in de winkel.