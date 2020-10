Nancy Poleon (46) werkte met wereldsterren als Alicia Keys toen ze op het VIVA400-event geïnspireerd raakte haar eigen bedrijf te starten. Inmiddels helpt ze vrouwen met personal branding de top te bereiken.

Nancy Poleon en VIVA400

‘In 2010 werd ik door VIVA genomineerd, omdat ik in datzelfde jaar een prijs had gewonnen voor beste manager binnenlandse activiteiten voor mijn werk in de muziek-industrie. De VIVA400-awarduitreiking was in Club Panama in de vorm van een diner. Bij elke gang zat ik weer naast iemand anders en ik was zo onder de indruk van ál die fantastische vrouwen die vol zelfvertrouwen hun indrukwekkende carrièreverhalen vertelden.

Ook jonge vrouwen die al zo veel gepresteerd hadden, veel als zelfstandig ondernemer. Het inspireerde me om een halfjaar later mijn baan op te zeggen en mijn eigen business te starten. Grappig: zangeres Jennie Lena, die tijdens het event optrad, was de eerste artiest met wie ik aan de slag ging. Zo ontdekte ik ook echt de kracht van het netwerken. En nog steeds. Daar heb ik al veel waardevolle connecties en zelfs vriendschappen aan overgehouden.’

Vrouwelijk leiderschap

‘Ik startte mijn business met het idee om in de muziekbranche te blijven, maar uiteindelijk is het helpen van vrouwen bij vrouwelijk leiderschap mijn missie geworden. Ik merkte namelijk dat er in Nederland heel weinig vrouwen zijn die de top bereiken. Ook viel me ook op dat veel vrouwen met wie ik werkte deze potentie wel hadden, maar niet wisten hoe ze zichzelf zichtbaar moesten maken.

Personal branding dus. Het draait allemaal om antwoord kunnen geven op vragen als: waar wil ik om bekend zijn? Waarom wil ik dat mensen míj benaderen? Wij vrouwen hebben de aandacht nodig. Het is nodig dat mensen over je blijven praten en daardoor aan jou denken zodra er een promotie vrijkomt.

‘Iedere talentvolle vrouw is verplicht om te werken aan haar zichtbaarheid, vind ik’

Iedere vrouw die talentvol is, is naar mijn idee eigenlijk verplicht om aan haar zichtbaarheid te werken en zo die topfuncties te pakken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere vrouwen. Dat inspireert om van die bescheidenheid af te komen. Denk maar zo: als we de top niet bereiken, kunnen we ook onze toekomst niet bepalen. Je ziet nu al dat vrouwelijke leiders het wereldwijd ontzettend goed doen. Als er één ding is wat 2020 ons laat zien, is dat we door onze stem te laten horen de wereld kunnen veranderen.’

20.000 vrouwen

‘‘Waar zijn die vrouwen met potentie dan, ik kan ze niet vinden?’ wordt veel te vaak gevraagd. Daardoor ben ik op het idee gekomen voor mijn 20.000 visibility project. Ook doordat uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de meesten die door corona hun baan kwijtraken, vrouwen zijn.

Ik bedacht: wat als ik met mijn team nou zo veel mogelijk vrouwen, liefst 20.000, kan overhalen bij mij een cursus zichtbaarheid te volgen? Daardoor leren deze vrouwen hoe ze zichzelf moeten profileren, wat bijzonder aan hen is, waarmee ze anderen vooruit helpen en waar zij om bekend willen staan. Dat komt allemaal in mijn database. Als mensen op zoek zijn naar een vrouw met leiderschapspotentie, kan ik ze daaraan helpen.’

De werkweek van Nancy Poleon

‘Door corona doe ik trainingen en events allemaal online. Verder ben ik bezig met eigen content creëren, zoals voor de 20.000 women-actie. En ik coach nog veel een-op-een. Zo heb ik een vrouw een sollicitatiecursus gegeven waardoor ze nu is aangenomen voor een directeursfunctie. Hierdoor viel me weer op dat vrouwen over het algemeen vooral focussen op wat ze niet kunnen, in plaats van op hun kwaliteiten. Zonde!’

Privé-werkbalans

‘Ik doe aan yoga, wandelen, muziek luisteren en ga graag naar de bioscoop. Verder houd ik van mensen over de vloer en komen elk weekend wel familie en vrienden logeren. Ik heb zelf geen gezin, maar vind het heerlijk om bezoek te hebben.’

Trots op

‘Dat ik het als ondernemer na negen jaar nog steeds goed doe en steeds meer omzet creëer. En op het feit dat het me in mijn tijd in Londen is gelukt een topjob in de filmindustrie te krijgen. Ik werkte er voor BMG, maar door een fusie raakte ik mijn baan kwijt.

Ik had daar geen netwerk en mijn omgeving adviseerde me terug te gaan naar Nederland, maar ik heb toch doorgezet, heb wekenlang koffie met mensen gedronken. Op het moment dat ik het had opgegeven, was het bij mijn dertiende sollicitatiegesprek raak. Uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Nederland, weer de muziek in, toen ik hier mijn baan als general manager kreeg aangeboden.’

Rolmodel

‘Mijn moeder, omdat ze gewoon echt de bomb is. Ze is hilarisch leuk, geeft nooit op en gelooft altijd in de liefde. En Oprah Winfrey, omdat ze ondanks haar moeilijke jeugd haar stem gebruikt om een positieve invloed te hebben op de wereld. Ze is zo fearless. Zoals ze in de begintijd van haar show voor haar hele team opslag wilde regelen, te horen kreeg dat dat niet kon omdat het allemaal meiden waren en dat voor haar de reden was om de show te kopen, zodat zij ze als eigenaar zélf kon betalen wat ze wilde. Wat een vrouw!’

Money mindset

‘In het begin vond ik het financiële risico dat je als ondernemer loopt spannend. Gelukkig komt er sinds de start genoeg binnen en ben ik altijd gegroeid. Me zorgen maken is dus helemaal niet nodig. Toch heeft het jaren geduurd voordat ik daar wat relaxter over was. Ik merk het ook aan veel vrouwen om me heen: de meesten hebben een buffer voor ‘wat als’-scenario’s. Daardoor hebben ook veel vrouwen in mijn omgeving de lockdown financieel overleefd.’

Grote droom

‘Tijdens mijn laatste event sprak ik met Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering in Amsterdam. Hij zei: ‘Ik verbaas me erover dat vrouwen niet in opstand komen. Beseffen jullie niet dat jullie je twee keer zo hard moeten bewijzen?’

Dat is ook de reden dat vrouwelijke leiders zo goed zijn. De verhoudingen zijn nu 90 om 10 en dat moet echt naar fifty-fifty. Dat zal niet zonder vallen en opstaan gaan, maar zolang we elkaar supporten komen we er wel. Mijn grote droom is dan ook dat ik in mijn leven deze 50 procent en daarmee ook de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog ga meemaken.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Linda Stulic

