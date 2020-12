VIVA400-vrouw Ramona: ‘Dankzij mijn boek wordt dit meisje niet meer gepest’

Met haar bijzondere prentenboek helpt Ramona Kimberley Molhoop (30) kinderen en volwassenen aan meer zelfvertrouwen.

VIVA400 en Ramona Kimberley Molhoop

‘Echt leuk dat ik door mijn verhaal en prentenboek een plek in de VIVA400 heb gekregen. Mooi dat mijn inzet en harde werken wordt gezien en op deze manier gewaardeerd. Sowieso gaaf om in een lijst

te staan met zo veel vrouwen die allemaal hun eigen ding doen.’

Prinses Imara

‘Als klein meisje was ik al gek op de boeken van Annie M.G. Schmidt. Ik droomde ervan later ook kinderboeken te schrijven. Tijdens mijn studie journalistiek kreeg ik de kans een prentenboek te maken. Ik wist al snel dat ik iets wilde met een donker hoofdpersonage, omdat dat er nauwelijks is. Online raakte ik geïnspireerd door een verhaal van een moeder met een vierjarige dochter die haar kroeshaar niet mooi vond, wat haar ouders ook zeiden.

Zo vertelden ze het meisje dagelijks dat ze zo mooi was als een prinses, maar omdat ze in tekenfilms en boeken nog nooit zo’n prinses had gezien, geloofde ze hen niet. Zo zijn er nog veel meer meisjes en vrouwen die dit herkennen. Ik kreeg door mijn krullen vroeger vaak te horen dat ik mooi haar heb, terwijl dat tegen mijn zus met kroeshaar niet werd gezegd. Tegen haar zeiden ze weleens dat het zo jammer was dat ze niet net zulk mooi haar heeft als ik. Zelfs bekenden zeiden dat! Door dit alles kwam ik op het idee voor Prinses Imara’s haar – kroeshaar is mooi!, over een prinses die uiteindelijk blij is met haar kroeshaar zodra ze inziet wat ze er allemaal voor moois mee kan.

Mijn verhaalidee werd heel enthousiast ontvangen, onder anderen door twee schrijfsters van Sesamstraat die me tijdens het project begeleidden. Ik werd zelfs aangemoedigd een uitgever te zoeken. Ik heb verschillende uitgevers benaderd, maar elke keer werd ik afgewezen. Erg frustrerend. Net op het punt dat ik de hoop bijna had opgegeven, kreeg ik in 2018 een enthousiaste reactie op mijn manuscript.

De eerste week van 2019 tekende ik mijn contract en in maart ging het al naar de drukker. In twee maanden tijd heb ik het manuscript gefinetuned en de illustraties gemaakt. Ik teken al jaren graag en had precies in m’n hoofd hoe ik het wilde. Dus toen de uitgever over mijn eerste opzet enthousiast was, besloot ik het te proberen. Zo gaaf dat het uiteindelijk is gelukt.’

Bijzondere reacties

‘Ik krijg veel mooie reacties. Niet alleen van kinderen, maar ook van volwassenen. Zoals mijn nicht van 34 die emotioneel werd omdat ze zich erin herkende. Als klein meisje wilde ze net zulk glad haar als haar vriendinnetjes. De bijzonderste reactie kwam van een moeder die me stuurde dat haar dochter al een tijdje werd gepest om haar kroeshaar. Vervolgens kwam ze mijn boek tegen en heeft ze het de juf laten voorlezen in de klas. Dat hielp. Sindsdien wordt het meisje niet meer gepest, maar vinden de andere kinderen haar juist bijzonder. Dat raakt me echt. Zo mooi dat mijn boodschap ‘je bent mooi zoals je bent’ goed overkomt, juist op kinderen.’

Publieksprijs

‘Mijn uitgever zet jaarlijks de publieksprijs Boekgoud op en die heb ik vorig jaar gewonnen. Echt te gek! Vooral omdat het vanuit de lezers komt. Zo hadden stemmers laten weten dat het boek veel voor hen betekent, ook omdat ze graag meer

diversiteit in boekenland willen zien.’

Belangrijke carrièrekeuze

‘Na m’n studie wilde ik graag een baan in de journalistiek. Dat lukte alleen niet. De druk om iets passends te vinden, maakte me allesbehalve gelukkig. Omdat ik geld wilde verdienen, ging ik aan de slag als callcentermedewerker bij een energiemaatschappij. Al snel kreeg ik daar een baan op de social media-afdeling. Een stuk leuker, maar niet mijn droombaan. Ik zocht verder en kwam een vacature tegen voor webredacteur bij de Hogeschool Rotterdam.

Eén probleem: het was maar voor drie maanden. Toch besloot ik het risico te nemen. Gelukkig maar, want ik kon er uiteindelijk een jaar blijven en heb er heel veel geleerd. Ook dat mijn toekomst in bedrijfsjournalistiek ligt. Inmiddels werk ik sinds augustus op de Haagse Hogeschool waar ik de webredactie verzorg en samen met een collega alle social media bijhoud. Hiervoor heb ik ook veel contact met de studenten, die Instagram regelmatig overnemen. Ontzettend leuk werk!’

Werkweek van Ramona

‘Ik werk gemiddeld 36 uur, vaak van half negen tot half zes. Nu ik door corona niet op kantoor werk maar vanuit huis, maak ik ongemerkt vaak langere dagen. Vooral in de periode voor een open dag is het erg druk. De site moet er dan goed uitzien, helemaal nu alles met webinars online wordt geregeld.’

Privé-werkbalans

‘Ik probeer op tijd te stoppen met werken en geen avonden meer door te halen. Koken na een drukke werkdag helpt me vaak om te relaxen. Verder luister ik graag naar luisterboeken, meditatiemuziek en soms doe ik ademhalingsoefeningen. En ik teken en schilder regelmatig.’

Corona

‘Door corona zijn al mijn voorleesevents gecanceld. Zo jammer! Maandelijks werd ik gemiddeld twee keer uitgenodigd om op een basisschool of in een bibliotheek voor te lezen. Ontzettend leuk, omdat je direct interactie met de doelgroep hebt.’

Belangrijke les

‘Als je ergens in gelooft en voelt dat het goed zit, moet je nooit opgeven. Ook al heb je heel veel geduld nodig. Dat heb ik inmiddels op verschillende vlakken gemerkt, zoals met mijn boek en het vinden van een baan die me gelukkig maakt.’

Rolmodel

‘Mijn moeder. Ze komt uit Suriname, heeft hier nauwelijks familie en heeft mij en m’n zus voornamelijk alleen opgevoed. Ze heeft meer dan vijftien jaar in een Blijf-van-mijn-lijfhuis gewerkt en toen ze vijftig was nog een studie gedaan, zodat ze zich daar verder kon ontwikkelen. Zij heeft me geleerd om te vechten voor de dingen die ik wil bereiken.’

Grote droom

‘Het is mijn droom om de Surinaamse Annie M.G. Schmidt te worden. Door het winnen van Boekgoud ben ik nu met verschillende uitgeverijen in gesprek voor een nieuw boek. Te gek als ik hier binnenkort mee aan de slag kan.’

Tekst: Kim Buitenhuis

