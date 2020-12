Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zorgt Rina Joosten (40) ervoor dat de meest geschikte kandidaten de juiste banen krijgen. Zonder daarbij te kijken naar achtergrond, leeftijd en geslacht.

VIVA400 en Rina Joosten

‘De hoofdredacteur van het ANP, die ik nog van vroeger ken, deelde het bericht over mijn nominatie met mij. Super leuk. Ook door alle positieve reacties die ik kreeg nadat ik het zelf had gedeeld. Mooi dat deze lijst vrouwen inspireert en laat zien wat er allemaal mogelijk is op carrièregebied.’

Seedlink

‘Door mijn eigen onderneming in HR & consulting in China en Nederland, merkte ik hoe ingewikkeld en inefficiënt het is om de juiste mensen te selecteren en in te schatten of iemand succesvol gaat zijn in een bedrijf op een bepaalde positie. In de sportwereld wordt data al veel langer ingezet om prestaties te meten, waarom dan niet in het bedrijfsleven en HR? Op zoek naar het antwoord op deze vraag en met de belofte om vooroordelen en discriminatie uit selectieprocessen te halen, ben ik Seedlink gestart.

De technologie werkt als volgt: we stellen drie vragen in een digitaal interview. Welke vraag we stellen, is afhankelijk van de baan en het niveau. Het zijn altijd open vragen en er is geen goed of fout. Het gaat om het delen van je gedachten, ideeën en visie. Vervolgens analyseert onze technologie meer dan tweehonderd onbewuste signalen uit je taalgebruik. Zo weten we binnen een paar minuten of een sollicitant geschikt is. Daar gaan normaal gesproken vaak weken overheen.’

China en Nederland

‘Voor mijn vorige onderneming hield ik me bezig met werving en selectie van internationaal toptalent en dan vooral techneuten en wetenschappers. Daarvoor werkte ik vanuit Nederland samen met mijn businesspartner die in China woonde. Daar lopen ze samen met Amerika voorop als het gaat om kunstmatige intelligentie. Toen mijn businesspartner weer terug wilde naar Nederland, besloot ik, hoogzwanger, met mijn man en kind naar China te verhuizen.

We hebben altijd veel gereisd en zijn veel in China geweest; dit was de perfecte mogelijkheid om de Chinese cultuur eens echt van dichtbij mee te maken. Het bleek ook de perfecte plek om Seedlink op te kunnen bouwen. In China krijgt één vacature namelijk zo 30.000 sollicitanten. Zo konden we ontzettend veel en diverse datasets opbouwen. Inmiddels ben ik alweer drie jaar terug en hebben we ons hoofdkantoor in Nederland. Veel grote bedrijven vestigen zich in Europa en wilden hier ook graag wat wij in China deden. Mooi om het vanuit Nederland verder uit te rollen en kunstmatige intelligentie hier ook groter te maken.’

Trots op

‘Dat we inmiddels al twee miljoen jonge mensen banen hebben gegeven waar ze anders onder op de cv-stapel waren beland. We geven bedrijven de mogelijkheid om via een digitaal gestructureerd interview iedere kandidaat een kans te geven, vooral omdat we weten dat een cv of gesprek geen goede indicatie voor succes in een baan geeft. Het mooie is: deze talenten doen het consequent beter dan de mensen die in het verleden die functie hadden. Diversiteit is door onze methode ook met 33 procent toegenomen. We zien ook dat de diversiteit van vrouwen aan de top hierdoor toeneemt. Gaaf dat dit lukt en dat bedrijven er ook voor openstaan.’

Werkweek van Rina Joosten

‘Als CEO van het bedrijf ben ik een derde van mijn tijd kwijt aan het aansturen van de teams. Zorgen dat we de afgesproken doelstellingen halen en in de gaten houden dat iedereen happy is. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het product en ontwikkelingsteam. Zo zijn we nu druk bezig onze technologie ook beschikbaar te stellen voor kleinere bedrijven, zodat echt iedereen hier gebruik van kan maken.’

Privé-werkbalans

‘Dat blijft altijd een uitdaging. Werkweken van vijftig uur zijn normaal. Daarbij heb ik vier kinderen en werkt mijn man ook fulltime. Daarom hebben we een au pair in huis. Gelukkig is het bij ons verder heel gelijkwaardig en doe ik bijvoorbeeld net zoveel met de kinderen als mijn man. Als de een iets belangrijks heeft, vangt de ander het op. Om te ontspannen wandel ik vaak op de hei bij ons in de buurt. Elke dag een half uur mediteren helpt ook. Net als met de kinderen spelletjes spelen, tekenen en verkleden.’

Moeilijke keuze

‘Weggaan bij DSM waar ik acht jaar lang een fantastische tijd heb gehad. Het is een bedrijf waar vrouwen enorm gestimuleerd worden door te groeien. Aan de innovatiekant waar ik me als productmanager bezighield, kreeg ik alle ruimte. Ook wereldwijd met grote klanten. Om dan iets moois achter je te laten om in het onbekende te stappen en voor mezelf te beginnen was moeilijk, maar bleek gelukkig wel de goede keuze.’

Belangrijke les

‘Een van de belangrijkste drijfveren in mijn carrière is plezier. Als dat er niet meer is, moet je stoppen. Verder merk ik in de wereld van innovatie dat je altijd mensen tegenkomt die er niet in geloven. Je bent bezig met iets totaal nieuws en moet het nog bewijzen. In deze wereld heb je mensen nodig die ‘ja’ durven zeggen. Dat is ook een groot verschil in Europa en China: hier willen mensen veel vaker de risico’s dekken, in China kijken ze eerder naar de kansen.’

Onderhandelen

‘Tijdens een onderhandeling is het belangrijk dat je allebei het gevoel hebt dat er een win in zit, zeker als je voor een langetermijnrelatie gaat. Zoek uit wat voor de ander van belang is, dat kan iets anders zijn dan wat voor jou belangrijk is. Maar let op dat je niet voorbij gaat aan wat voor jou van belang is. Je hoeft echt niet in alles mee te geven.’

Grote droom

‘Discriminatie uit selectieprocessen halen. Menselijke besluiten zijn nu te subjectief en inconsistent. Dat kunnen we veranderen door met de juiste technologie te kijken naar je competenties, zonder dat geslacht, achternaam of de kleur van je schoenen ertoe doet. Ik geloof heilig dat we met tools al die menselijke vooroordelen kunnen verminderen en zelfs uitroeien. Het is mijn grote droom dat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van onze technologie.’

Tekst: Kim Buitenhuis

