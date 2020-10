Sanne Kanis (39): ‘De mooiste reactie op mijn boek kwam van Kluun’

Sanne Kanis (39) besloot na een topcarrière bij Google, Spotify en Booking.com open kaart te spelen over de keerzijde van de techwereld in haar boek De bubbel. Allemaal met als doel de positie van de vrouw te verbeteren.

Sanne Kanis en VIVA400

‘Bijzonder om mijn naam tussen al die powervrouwen te zien. 2019 was sowieso een mooi jaar dankzij mijn boeklancering en TEDxTalk en dan ook nog een VIVA400-nominatie. Heel leuk! Samen met een vriendin ging ik helemaal opgetut naar de uitreiking, echt te gek. Heel inspirerend ook om te zien dat zoveel vrouwen zich in verschillende branches met ziel en zaligheid inzetten.’

De bubbel

‘Mijn boek geeft een inkijkje in de techwereld. Ooit was het een idealistische wereld die draaide om het verbinden van mensen. Inmiddels gaat het er door de monopolie van een aantal grote techbedrijven een stuk minder idealistisch aan toe, en draait het vooral om zo snel mogelijk groeien en zoveel mogelijk omzet maken.

Daarnaast zijn er helaas ook nog altijd grote verschillen als het gaat om man-vrouwverhoudingen. Zo lopen ze in deze innovatieve sector zelfs achter op het gebied van vrouwen in leiderschapsrollen. Ook is er een aantoonbare salariskloof. Dat heb ik ook gemerkt in de tijd dat ik dezelfde rol had als een mannelijke collega, maar minder betaald kreeg terwijl ik op papier zelfs een betere achtergrond had. Heel scheef. Eerst voelde ik me onzeker: had ik misschien niet goed onderhandeld? De juiste reflectie kon ik pas maken toen ik niet meer in die situatie zat. Toen zag ik pas hoe belachelijk het eigenlijk is.

Op beide vlakken zie ik gelukkig verbetering. Zo is in sommige landen een quotum aangesteld voor vrouwen in leiderschapsposities, en zijn steeds meer bedrijven bezig met transparantie. In Engeland is het bijvoorbeeld verplicht om in een bedrijf met meer dan 200 werknemers het verschil tussen man en vrouw en hoogst en laagst betaald te laten zien.’

Reacties

‘De mooiste reactie op mijn boek kwam van Kluun die vertelde dat hij De bubbel had gelezen, het leuk vond en zeker zou aanraden. Vond ik heel bijzonder, omdat ik hem als schrijver erg kan waarderen. Ik was alleen angstig hoe de techwereld zelf zou reageren en zag er best tegenop.

Ik geef een eerlijk inkijkje en hou tech een spiegel voor, dat kan confronterend zijn. Gelukkig was er een grote blijk van waardering en herkenbaarheid. Bij de bedrijven waar ik heb gewerkt en ook bij andere grote techbedrijven. Dat was ook mijn streven. Ik wilde niet alleen mijn eigen verhaal vertellen, maar echt een roman waar meerdere mensen zich in kunnen herkennen. Zonder cynisch te doen, een beetje met een lach en een traan.’

Moeilijke keuze

‘Ik ben heel dankbaar voor de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn werk voor Google, Spotify en Booking.com. Daar ben ik echt getraind in een business gedreven manier van denken. Het samenwerken met slimme mensen en de internationale omgeving heeft mijn blik en skills verruimd. Ik vond het dan ook elke keer weer moeilijk om deze bedrijven te verlaten. Want als je eenmaal in zo’n warm bad zit, waarom zou je dan weggaan? Toch merkte ik steeds weer dat het net niet bij mijn eigen waardes aansloot. Bovendien was mijn nieuwsgierigheid na een bepaalde periode ook weer weg. Dan nam ik toch weer het risico in de hoop iets te vinden wat nóg beter bij me past.

Gelukkig bleek ook die laatste stap van Booking.com naar een eigen onderneming de juiste keuze. De afgelopen 2,5 jaar heb ik bedrijven geadviseerd op strategisch gebied: hoe kan je groeien en waar moet je op letten bij business development? Vooral heel leuk om start-ups hierbij te helpen. Dit zijn vaak jonge honden die super leergierig zijn. Tijdens corona merkte ik alleen dat ik het niet meer leuk vond om alleen maar met mezelf te werken. Ik wilde weer van anderen leren en samenwerken aan dezelfde missie.

Zo kwam ik in augustus bij het internationale podcastplatform Podimo terecht. Dit sprak me door mijn passie voor journalistiek enorm aan. Ook door het businessmodel: hun ecosysteem is zo ingericht dat er een relatief groot deel naar de podcastmakers gaat, zodat niet alleen het managementteam en de aandeelhouders profiteren. Als Director Global Content Partnerships ben ik verantwoordelijk voor samenwerkingen met uitgevers, mediahuizen, radio en TV-stations om samen nieuwe concepten voor podcast-formats te bedenken en produceren. Op dit moment zitten we in Duitsland, Latijns-Amerika, Spanje en Denemarken. De Nederlandse markt loopt nog iets achter, al ziet het er wel naar uit dat podcasting ook hier een vlucht gaan nemen.’

Werkweek van Sanne Kanis

‘Gemiddeld werk ik zo’n 50 à 60 uur per week waarvan 40 tot 50 voor Podimo. Vijftig procent van die tijd heb ik meetings met potentiële partners of collega’s. De andere helft van de tijd ben ik bezig met het bedenken van nieuwe concepten, partnerships en strategieën. Dinsdagavond besteed ik aan de Stichting voor de Journalistiek, waarin ik startups in de media begeleid. Op zondag schrijf ik mijn column voor het Financieel Dagblad die maandagochtend klaar moet zijn. Om te ontspannen, luister ik graag naar muziek. Ik kan ook veel rust vinden in het ordenen van mijn huis, of wandelen op het strand of in het park.’

Trots op

‘Mijn boek. Het moment dat ik ‘m voor het eerst in de winkel zag liggen, vergeet ik nooit meer. Dat was op Schiphol vlak voor mijn vakantie. Toen heb ik ‘m meteen gekocht en op nummer één gelegd natuurlijk, haha!’

Wijze les

‘Omgeef je met vijf mensen van wie je altijd iets kan leren, energie van krijgt en mee kan sparren.’

Rolmodel

‘Timothy Ferriss, auteur van The four hour workweek en Tribe of mentors. Hij is een goede en inspirerende journalist die erg goed kan luisteren en veel respect heeft voor zijn gasten in zijn podcastshow.’

Onderhandelen

‘Uit het boek Never split the difference van oud FBI-onderhandelaar Chris Voss die jarenlang op topniveau met gijzelaars heeft onderhandeld, heb ik geleerd dat een goede onderhandeling uit een combinatie van factoren bestaat. Zo kom je met een zware stem geloofwaardiger over. De ander spiegelen en samen te vatten wat hij of zij zegt, helpt ook. En niet onbelangrijk: jezelf afvragen wat jij eruit wil halen, daarnaar streven en niet vanaf het begin al uitgaan van een compromis waarin je de wensen van de ander meeneemt.’

Grote droom

‘Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan de journalistiek en daarbij mensen te helpen beter onderscheid te maken tussen fake news en het echte nieuws. Verder zou ik graag met nog meer start-ups werken en meer omzet voor goede journalistiek genereren via podcasting.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Kristina Kutena

