Suuz Boven-Amijs (34): ‘Ik ben gewend altijd gas te geven’

Suuz Boven-Amijs (34) kwam tijdens het EK voetbal 2017 op het idee om vrouwen die in de sportwereld werken in de kijker te spelen. Wat drijft deze VIVA400-vrouw?

‘Tot de dag van vandaag weet ik nog steeds niet door wie ik ben genomineerd. Ik vind het natuurlijk heel leuk dat iemand ervoor heeft gezorgd dat ik een plekje op deze lijst heb gekregen. Ook omdat ik VIVA al jaren volg, abonnee ben en VIVA400 dus al kende. Best iets om trots op te zijn. Ik vind het extra bijzonder om tussen topsporters als Beitske Visser en Ginger de Weert te staan. Sporters die ik ook voor mijn platform Vrouwen in sport heb gesproken.’

Buro22

‘Als sportevent- en projectmanager help ik met de organisatie en communicatie van verschillende sportevents: van het EK vrouwenvoetbal tot de Dutch Grand Prix. Ontzettend divers en alle sporten door elkaar, dat vind ik er ook zo leuk aan.

Tijdens het EK vrouwenvoetbal in 2017 werkte ik intensief samen met marketeer Anouk Dijkhoff. Dat ging zo goed dat ze inmiddels alweer een aantal jaar parttime voor Buro22 werkt. Tijdens hetzelfde EK merkten we dat er eigenlijk heel weinig zichtbaarheid is voor de vrouwen op het veld en achter de schermen. Daarom bedachten we het platform Vrouwen in sport waarmee we netwerkevents organiseren en waarvoor ik inmiddels al tweehonderd verschillende vrouwen heb geïnterviewd.

Van grote olympische talenten tot net afgestudeerden. De meesten zijn nogal bescheiden als ik ze benader, alsof ze niet genoeg bijzonders te melden hebben. Tot het online staat en ze de leukste reacties krijgen, bijvoorbeeld van hun omgeving die eindelijk een goed beeld heeft van wat ze nu eigenlijk doen. Net afgestudeerde meiden krijgen hierdoor soms een baan aangeboden. Vrouwen die nog op mijn lijstje staan, zijn presentator Dione de Graaff en Harvard-docent Anita Elberse. Echte boegbeelden binnen de sportbranche.’

Hoe het begon voor Suuz Boven-Amijs

‘Sport is me eigenlijk met de paplepel ingegoten, zo zaten we elke zondagavond met het bord op schoot naar Studio sport te kijken. Ik heb tot mijn twintigste op hoog niveau gedanst en wilde eigenlijk naar de dansacademie. Door mijn slechte knieën ging dat helaas niet. Uiteindelijk heb ik een sportmarketingopleiding gedaan en ben ik als eventmanager bij een sportmarketingbureau terecht gekomen. Daar ervoer ik voor het eerst hoe gaaf het is om te werken in de sportevenementen- en marketingbranche en om grote toernooien als de Olympische Spelen van dichtbij mee te maken.’

Bijzonder project

‘Mijn man is eigenaar van een digitaal sportmarketingbureau en samen zijn we naar de Olympische Spelen in Rio geweest. Zo gaaf om bijvoorbeeld Dafne Schippers in actie te zien. Ik werkte daar samen met More2Win, een organisatie die zich inzet voor de maatschappelijke kant van sport. Zo namen we diverse bedrijven mee de favela’s (sloppenwijken, red.) in om hen de mogelijkheid te bieden om met social sponsorships te investeren in lokale sportprojecten. Mooi om ook die andere kant te laten zien en ons daarvoor in te zetten.’

Werkweek van Suuz Boven-Amijs

‘Ik werk voornamelijk vanuit huis, maar af en toe bij Buro90: een coronaproof werkplek waar nog meer vrouwelijke ondernemers een plek huren. Erg leuk! Normaal gesproken ben ik veel onderweg en tijdens events zijn werkweken van zeven dagen eerder regel dan uitzondering. Door corona is alles gecanceld.

Gelukkig worden we ook ingehuurd voor communicatieklussen waardoor ik niet zonder werk zit. Op dit moment staat onze agenda vooral volgepland met communicatieopdrachten. Bijvoorbeeld voor verschillende sportbonden en -organisaties die hulp nodig hebben met communicatie rondom corona- vraagstukken. Er is gelukkig ook veel tijd voor Vrouwen in sport nu veel sporters tijd hebben voor interviews. We merken het ook aan de hogere lezersaantallen. Dat is mooi.’

Corona

‘Het zou een geweldig sportjaar worden met veel mooie klussen. Zo zou ik voor de Grand Prix in Zandvoort als projectmanager op de 538-camping aan de slag gaan. Nu is de vraag of het volgend jaar doorgaat in Zandvoort. Dat horen we in december als de nieuwe Formule1-kalender wordt gemaakt.

We waren ook druk bezig met een groot turnevent voor eind oktober, maar met de huidige coronamaatregelen is het nog de vraag of het doorgaat. Ik maak me verder geen zorgen, omdat we breder inzetbaar zijn en gelukkig nog steeds genoeg werk en een buffer hebben. Ik ben zwanger en begin januari uitgerekend en zie het ook maar als een luxe dat ik nu mijn rust kan pakken en straks van mijn verlof kan genieten. Al moest ik daar de eerste maanden aan wennen, omdat ik gewend ben altijd maar gas te geven.’

Privé-werkbalans

‘In drukke tijden is die ver te zoeken. Ik zorg ervoor dat ik na een event mijn rust pak. Het is fijn dat mijn man in hetzelfde wereldje werkt en daardoor precies weet hoe het zit. Om te ontspannen wandel ik in de natuur en kijk ik domme series als Selling sunset op Netflix.’

Moeilijkste keuze

‘Mijn vaste baan bij het marketingbureau opzeggen om mijn ondernemersdroom te volgen. Geen keuze die je van de een op de andere dag maakt. Ook financieel niet. Gelukkig kreeg ik direct een mooie klus om een groot event in De Kuip te organiseren. Daardoor wist ik: dit is de goede stap.’

Belangrijke les

‘Blijf vooral doen wat goed voelt. Toen ik net begon met Buro22 was elke euro natuurlijk welkom en nam ik zo’n beetje elke klus aan. Inmiddels maak ik keuzes die bijdragen aan mijn groei en werkgeluk. Daar draait het namelijk om, niet om veel geld verdienen. Daarvoor werk ik ook in de verkeerde branche.’

Grote droom

‘Samen met sportjournalist Lisa Deen ben ik bezig met een boek over vrouwen in de sport. Verder hoop ik natuurlijk dat we snel weer terug kunnen naar de situatie zoals die was voor corona en we weer betrokken mogen zijn bij de mooiste sportevents. Zo kijk ik nu al uit naar het WK Volleybal voor vrouwen in 2022 in Nederland.’

