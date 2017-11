Vanavond live te volgen: de uitreiking van de VIVA400-awards

Het moment is bijna daar. Vanavond worden de felbegeerde VIVA400-awards uitgereikt. Ben je er niet bij? No worries, want je kunt de uitreiking live volgen.

Eind september werden op VIVA.nl de 400 meest inspirerende vrouwen van 2017 bekendgemaakt. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is de jury in beraad geweest. Vanavond worden er prijzen verdeeld in vijf categorieën: Creatieven, Knappe Koppen, Zakenwonders, Wereldverbeteraars en Krachtpatsers. Ook wordt er een publieksprijs uitgereikt aan de genomineerde die de meeste stemmen heeft gekregen. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst een award voor een aanstormend talent: de VIVA Visionista.

Wil je niets missen van het evenement? Via #VIVA400 en de onderstaande kanalen kun je alles volgen:

Facebook

Volg de livestream via de Facebookpagina van VIVA om te zien wie de winnaars zijn. We zullen rond 21.30 uur live gaan.

Instagram

Check onze Insta-feed én natuurlijk onze Instagram Stories voor sfeerbeelden.

Twitter

Ook op Twitter worden updates geplaatst van de avond.

Wij hebben er zin in!

