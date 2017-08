VIDEO: Tien jaar VIVA400! Waarom je in die lijst met 400 koplopers wil staan

Op donderdag 23 november reikt VIVA voor de tiende keer de VIVA400-awards uit. Jaarlijks worden 400 koplopers genomineerd vanwege hun succes. Waarom is het eigenlijk zo tof om genomineerd te worden? En hoe kom je in die lijst?

Al tien jaar is VIVA400 hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen die inspireren door wie ze zijn, wat ze doen en wat ze bereiken. Elk jaar wordt er een lijst van 400 vrouwen samengesteld die afgelopen jaar in de spotlights stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een gat in de markt ontdekten, een succesvolle eigen business startten of een noemenswaardige prestatie neerzetten. Kortom, succesvolle vrouwen die een verschil hebben gemaakt.

In bovenstaande video gaat Sanny Verhoeven in gesprek met VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen over tien jaar VIVA400, waarom het anno 2017 nog steeds zo belangrijk is dat de lijst er is, hoe je ervoor kunt zorgen dat je in de lijst terechtkomt én misschien die VIVA400-award wel mee naar huis neemt.

Nomineren maar

Ben jij of ken jij die creatieveling, krachtpatser, knappe kop, wereldverbeteraar of dat zakenwonder die in de lijst thuishoort? Nomineren kan tot 4 september 12.00 uur. Klik hieronder om je aan te melden.