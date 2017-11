VIDEO: Eerste VIVA400 Visionista Award uitgereikt tijdens VIVA400 2017

Tijdens de tiende editie van de VIVA400 Awards werd de allereerste VIVA400 Visionista Award uitgereikt. Suzanne Eikmans mocht de prijs mee naar huis nemen.

VIVA400 lanceerde dit jaar VIVA400 Visionista’s: de springplank voor aanstormend talent. Hiermee heeft de Lijst der Lijsten een gloednieuw zusje. Met het ‘La route du succès’-programma begeleidden we jonge, toekomstige ondernemers tijdens hun eerste stappen in hun carrière. Tijdens een avontuurlijke roadtrip leerden de VIVA400 Visionista’s zichzelf beter kennen en kregen ze masterclasses en personal coaching sessies om hun droom concreter te maken.

In de finale ging het tussen Bente van de Wouw, Dominique Michon en Suzanne Eikmans. Met haar app Festival Wallet is Suzanne de allereerste winnaar van deze award.

Meer VIVA400? Volg onze Facebookpagina en via #VIVA400. VIVA400 is powered by Renault.