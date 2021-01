Gina Doekhie (33) werkt bij de politie en spoort cybercriminelen op. Ook pakt ze vaak het podium om mensen bewust te maken van de online gevaren.

VIVA400 en Gina Doekhie

‘Mooi om te zien dat mijn werk als cyberspecialist zo wordt gewaardeerd. Bij mijn vorige baan bij Fox-IT ben ik ook genomineerd voor de VIVA400. Dit is dus de tweede keer, maar daardoor zeker niet minder speciaal. Helemaal nu ik bij de laatste vijftien finalisten hoor. Ook nu kreeg ik weer heel veel mooie reacties. Het blijft bijzonder om tussen zo veel inspirerende vrouwen te staan. Alsof ik bij een speciale community hoor!’

Naar een inval

‘Sinds september 2019 werk ik als cybercrime specialist bij een nieuw team in de politie-eenheid in Den Haag. Met een team van ongeveer twintig specialisten werk ik aan complexe cybercrimezaken. Zo hebben we laatst een meesterbrein opgepakt die phishing websites maakt en doorverkoopt. Als technisch specialist doe ik niet alleen het technisch onderzoek op computers en laptops zodra de verdachte is opgepakt. Ik ga ook mee naar de arrestatie en doorzoeking, zorg ervoor dat het materiaal digitaal veilig wordt gesteld en mag als techspecialist de verdachte verhoren.

Dat ik zo twaalf uur achtereen op de been sta tijdens een inval, vind ik juist tof en uitdagend. Het allerleukste aan dit werk is dat ik iets goeds doe voor de maatschappij. Niet alleen doordat we cybercriminelen oppakken, maar ook omdat we preventief bezig zijn.’

Vrouw in tech

‘Preventief bezig zijn, is ook precies de reden waarom ik graag als woordvoerder het podium pak en voorlichting geef. Mensen bewust maken van de gevaren die ze online lopen. Zo is tweestapsverificatie een heel handige en onmisbare instelling waar ik altijd op hamer. Dit is een dubbel slot, doordat je dan behalve met een wachtwoord, ook met een code op je telefoon moet inloggen. Zonder heeft een cybercrimineel veel makkelijker toegang tot jouw e-mail, Facebook, LinkedIn of WhatsApp. Ook kunnen ze zo vanuit jouw naam anderen oplichten.’

Hoe het begon

‘Ik wilde een bètastudie doen en voelde het meest voor kunstmatige intelligentie binnen IT, omdat het niet alleen theoretisch is, maar je ook alles leert over programmeren en daarmee echt iets kunt bouwen. Zo maakte ik een eigen schaak- en damspel waar ik uiteindelijk zelf niet eens meer van kon winnen. Daarna koos ik nog voor een master in Forensic Science. Op de computer sporenonderzoek doen net zoals bij CSI, dat leek me wel wat.’

Cyberspecialist bij Fox-IT

‘Na mijn afstuderen kreeg ik een baan als digitaal forensisch onderzoeker bij Fox-IT, het grootste en bekendste cybersecurity bedrijf in Nederland. Te gek! Ook omdat we met jonge, passievolle mensen aan zulke toffe zaken werkten waarmee we echt impact hebben gemaakt. Van zaken waarbij landen met elkaar in een cyberoorlog verwikkeld zijn tot fraudeonderzoek binnen bedrijven. Heel uiteenlopend en vaak heftig. Daardoor werden we al snel een hecht team en veel collega’s van toen spreek ik nog steeds.’

Strafrechtelijk deskundige

‘In het laatste jaar dat ik bij Fox-IT werkte, ben ik ook als strafrechtdeskundige aan de slag gegaan. Daarvoor heb ik een jaar naast mijn baan een postacademische opleiding gedaan. Nu sta ik op een lijst met experts die rechters kunnen raadplegen als ze technische kennis nodig hebben om een goed oordeel te kunnen vellen. Eén keer vroeg de advocaat van de tegenpartij of ik mijn deskundige ook had meegenomen. Hij bood gelukkig excuses aan toen hij doorkreeg dat ik dat was.’

Werkweek

‘Op papier werk ik 36 uur, maar door mijn onvoorspelbare baan en extra taken als woordvoerder ga ik daar vaak overheen. Zo kan het zijn dat ik in een week word geïnterviewd voor tv, een presentatie moet geven aan een bedrijf en mag spreken op een event voor een bank. Verder is mijn week natuurlijk gevuld met mijn technische werk. Elke dag beginnen we met een briefing. Door corona werken we op dit moment voornamelijk thuis, behalve als er een doorbraak en inval aan zit te komen.

Dan starten we met het maken van een actieplan, gaan we mee met het arrestatieteam en zorgen we vervolgens dat al het digitale materiaal wordt veiliggesteld. Op het kantoor hebben we een forensisch lab waar we integer onderzoek doen, dus zonder hierbij de data te veranderen. Als specialist mag ik dus ook mee om de verdachte te verhoren. De periode na de inval zijn we druk met verzamelen van bewijs, onderzoek naar digitale sporen, het schrijven van het proces-verbaal en het hardmaken van de zaak. Alles om ervoor te zorgen dat de officier van justitie klaar is om ermee naar de rechter te gaan.’

Privéwerkbalans

‘Ik werk hard, dus wil ook voldoende ontspannen. Met mijn vriend chillen, wandelen, sporten. En als het even kan leuke dingen doen met vrienden en familie.’

Rolmodel

‘Mijn ouders en zussen. Mijn ene zus is raketgeleerde en lanceert raketten vanuit de lanceerbasis in Frans-Guyana. M’n andere zus is gepromoveerd criminoloog. Door mijn vader heb ik mijn interesse in techniek en computers ontwikkeld. En m’n moeder is basisschoollerares. Een harde werker die jaren geleden met mijn vader vanuit Suriname naar Nederland is gekomen en hier samen met hem voor ons een goede basis heeft opgebouwd, zodat wij het zo ver kunnen schoppen.’

Grote droom

‘Ik heb mijn droombaan, doe echt hetgeen waar mijn passie ligt en droom nu alleen nog van een wereld met zo min mogelijk cybercriminaliteit. Een wereld zonder is helaas niet reëel. Zo zien we jaarlijks een stijging van 25 procent. En in deze rare tijd komt het ook steeds meer voor, doordat mensen nu zo veel digitaal doen en delen.’

Tekst: Kim Buitenhuis

Dit verhaal van Gina Doekhie voor VIVA400 komt uit VIVA-2021-04. Dit nummer ligt t/m 3 februari in de winkel of kun je hier online bestellen.