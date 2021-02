Juliëtte Schraauwers (33) wil de eerste groene basisschool van Nederland opzetten, omdat daar het begin ligt voor een duurzamere toekomst.

‘Ik heb mezelf opgegeven voor de VIVA400, omdat ik hoopte zo een podium te krijgen om mijn verhaal met de rest van de wereld te delen. Met succes: mede dankzij mijn plek in deze lijst is mijn verhaal gaan leven. Zo ben ik inmiddels ook opgenomen in de Duurzame Jonge 100 en door Triodos uitgeroepen tot een van de veranderaars van 2021. Te gek!’

Hoe het begon…

‘Als kind was ik altijd al bezig met goede doelen en acties. Zo raapte ik in de stromende regen slakken van straat en zette ze in onze tuin, zodat ze niet stukgetrapt konden worden. Ook was ik altijd al heel ondernemend – net als mijn vader die 35 jaar als reclamefotograaf werkte en mijn moeder die hem hielp met de zaak.’

‘Tijdens het eerste jaar van mijn studie aan de Design Academy in Eindhoven schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel. Ik had een sieraad ontworpen waarop ik zo veel goede reacties kreeg, dat ik het besloot te verkopen. Daarbij leerde ik van een van mijn docenten dat branding veel meer is dan een goed logo. Het gaat echt om de essentie en waarom je als organisatie doet wat je doet. Dat sprak me zo aan, dat ik brandingstrateeg besloot te worden, gespecialiseerd in duurzaamheid.’

‘Een van mijn bijzonderste projecten was voor het WNF en WWF tijdens de Olympische Spelen in Brazilië. Geïnspireerd door de plasticsoep en de vraag of de watersporten daardoor wel door konden gaan, ontwikkelden we een recyclemachine waarin de bezoekers van de spelen hun plastic konden inleveren. Daar werd vervolgens direct iets nieuws van gemaakt. Alles om ervoor te zorgen dat het niet in zee zou belanden. Dankzij dit project besefte ik des te meer dat het allemaal start met een bepaalde mindset. En dat het beginpunt om dit te ontwikkelen het basisonderwijs is.’

Duurzame basisschool

‘Sinds drie jaar ben ik bezig met het realiseren van de eerste duurzame basisschool van Nederland: NOWSCHOOL. Nu moet het gebeuren, nu is alles wat we hebben. Het is geïnspireerd op de Green School op Bali: een school gebouwd van bamboe zonder muren waar kinderen leren om de changemakers van de toekomst te worden of te blijven. Veel kinderen zijn dat in essentie namelijk al.’

‘Ik deelde mijn idee om dit in Nederland op te zetten via LinkedIn en kreeg veel enthousiaste reacties. Uiteindelijk heb ik zo een team vrijwilligers om me heen verzameld. Inmiddels zijn we drie jaar en veel stappen verder. Iets binnen het reguliere onderwijssysteem opzetten blijkt alleen erg complex. Gelukkig ben ik een chronische optimist. Voor mij is het niet de vraag of maar wanneer mijn groene bassischool de deuren kan openen.’

‘Extra motiverend is het feit dat ik zelf veel moeite heb gehad op school, omdat ik dyslectisch ben en de leerkrachten niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Alle positieve brieven die we van ouders en leerkrachten krijgen, zorgen er ook voor dat we niet opgeven.’

‘ Corona versterkt de wens voor een nieuw systeem, doordat ouders nu ervaren wat hun kind allemaal moet leren en zich afvragen: waar is het eigenlijk goed voor? Het huidige systeem is vooral gericht op het stimuleren van economische groei. Binnen ons systeem gaat het juist om het innerlijke landschap van het kind: wie ben ik, waar sta ik voor, wat is belangrijk en hoe geef ik de wereld om me heen vorm? Daarbij zien we de wereld als ons klaslokaal. Ik geloof namelijk dat leren in de echte wereld van grote waarde is. Zo gaan we bijvoorbeeld bij een zeewierboer op bezoek om te leren hoe zij positieve impact maken. Als het allemaal lukt, kunnen we vanaf 2023 starten.’

Gezond huis

‘Mijn zoektocht zo duurzaam mogelijk te leven, deel ik sinds een aantal jaar via

vlogs en op social media. Ik merk vaak dat wat voor mezelf vanzelfsprekend is, voor anderen een eyeopener kan zijn. Zo bouw ik samen met mijn vriend op dit moment een klein en duurzaam woonhuis. Via mijn vlogs neem ik iedereen mee en deel tips en tricks: van gezonde verf tot stuc. Ook geef ik info over de voordelen van klein en minimalistisch wonen en vertel ik welke stappen nodig zijn om vrijheidsmiljonair te worden en snel hypotheekvrij te zijn.’

Werkweek

‘Omdat ik mijn werk zo leuk vind, en het als een investering in mezelf zie, maak ik snel veel uren. Gemiddeld zo’n vijftig per week. Dinsdag is mijn NOWSCHOOL dag, vaak met meetings. De andere dagen ben ik bezig met brandingprojecten voor klanten, het bouwen van ons huis en dit weer delen met mijn volgers. Een project waaraan ik net heb gewerkt is co-learning en -living in Keulen. Een soort NOWSCHOOL voor volwassenen.’

Privéwerkbalans

‘Ik leef zo veel mogelijk volgens een ayurvedisch ritme waardoor ik meega met het ritme van de natuur. Zo sta ik elke dag voor zes uur op, drink wat water, doe yoga en wandel even buiten. Vervolgens ga ik aan het werk, vooral zaken waarvoor ik concreet acties moet ondernemen. De middag gebruik ik voor creatieve projecten. Meestal eet ik daarna rond zes of zeven uur. Voor het slapen, lees ik nog een boek en ik ga het liefst rond tien uur naar bed.’

Trots op

‘Dat ik echt ben wie ik hoor te zijn en dat ook uitdraag. En dat ik als initiatiefnemer met NOWSCHOOL een visie heb neergezet en samen met dertig vrijwilligers er alles aan doe om dit te realiseren. Dat iedereen nog altijd positief en zonder zeuren ervoor gaat, maakt me ook heel trots.’

Moeilijke keuze

‘Leren ‘nee’ zeggen tegen dingen die niet bij me passen. In het begin vond ik dat lastig omdat ik bang was inkomsten mis te lopen. Nu heb ik alle vertrouwen dat voor elke ‘nee’ ik meer ruimte krijg voor een ‘ja’ voor zaken die wel bij me passen.’

Wijze les

‘Soms kan ik me heel nietig voelen als ik een verandering probeer waar te maken in deze grote wereld. Mijn variant op Ghandi’s ‘be the change you wish to see in the world’, helpt altijd: ‘we are the change!’. We hebben zelf de keuze of we willen bijdragen aan de problemen of de oplossingen.’

Rolmodel

‘Jane Goodall, omdat zij fantastisch en baanbrekend werk doet dankzij haar onderzoek naar chimpansees. De founder van Patagonia: Yvon Chouinard. Inspirerend hoe hij vanuit zijn passie een merk heeft opgezet en daarmee impact maakt. Mijn moeder die me altijd de juiste inzichten geeft door kritische vragen te stellen. En mijn vader door zijn creatieve kijk op de wereld.’

Onderhandelen

‘Duidelijk uitleggen wat mensen precies krijgen voor hun geld werkt altijd. Daarbij is het belangrijk om jezelf de prijs te geven waarvan jij vindt dat je het waard bent. Dus niet denken: ik vraag minder, anders krijg ik de opdracht niet.’

Grote droom

‘Dat het lukt om meerdere locaties van onze NOWSCHOOL te openen, eerst hier in Nederland en vervolgens ook over de grens. Er is al interesse uit het buitenland, bijvoorbeeld vanuit Ibiza.’

