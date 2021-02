VIVA-400 Vrouw Liana Engibarjan: ‘Zo’n machtig gevoel: achter het stuur van een 110 meter lang schip’

Liana Engibarjan (30) is binnenvaartschipper en influencer. Ze doet er alles aan om jongeren en andere vrouwen ook te enthousiasmeren voor de binnenvaart.

‘Rond mijn twaalfde ging ik naar scouting, waar ik me aansloot bij de zeeverkenners. Lekker zeilen met een leuke groep jongens en meiden. Een geweldige tijd. Een van de jongens uit mijn groep ging de opleiding voor binnenvaart doen. Ik bekeek zijn boeken en herkende veel uit de scoutingwereld. Dat leek me ook wel wat. De eerste periode moest ik erg wennen. Ik was het enige meisje en kreeg te maken met veel vooroordelen. Dat ik als meisje het zware werk op het dek niet zou aankunnen, bijvoorbeeld. Ik wilde niet opgeven, want als ik het niet doe, gaat geen enkele vrouw het doen, dacht ik. Inmiddels werk ik al een paar jaar als kapitein. In die functie stuur ik de bemanning aan, hou ik me bezig met papierwerk en het varen natuurlijk. Het blijft een machtig gevoel: achter het stuur van een schip met een lengte van 110 meter. Het beste ben ik in aan- en afmeren. Het begint al met het voorwerk: welke kant meren we aan, hoe staat de stroming en de wind? Mooi om mee bezig te zijn. Het allerleukste vind ik het gevoel van vrijheid dat je krijgt op zo’n schip. En natuurlijk dat we steeds weer op andere plekken komen. Zo ben ik dit jaar voor het eerst in Bazel geweest. Zo mooi! Het water is daar nóg blauwer en door de schattige huisjes aan de waterkant lijkt het net een ansichtkaart.’

Lees ook:

VIVA-400 Vrouw Gina Doekhie (33): ‘Ik help cybercrime aanvallen tegen te gaan’

Influencer

‘Door een foto die ik op LinkedIn postte van de binnenkant van een schip, merkte ik dat er veel onwetendheid is over mijn branche. Gelukkig is er ook veel interesse. Ondertussen kampen we met een personeelstekort. Ik besloot daarom een video te maken om mensen te enthousiasmeren. Op die eerste vlog kreeg ik veel enthousiaste reacties. Ik werd zelfs uitgenodigd om tijdens een congres te vloggen. Zo is de bal gaan rollen en mijn bereik steeds verder gegroeid. Inmiddels zijn er zelfs meerdere mensen die geïnspireerd door mijn vlogs in de binnenvaart werken. Dat vind ik echt te gek! Een ander hoogtepunt is dat ik door de minister van Economische Zaken werd gevraagd een presentatie te houden over verduurzaming in onze branche en wat daarvoor nodig is. Superspannend. Gelukkig vonden ze het een duidelijk verhaal.’

Baby aan boord

‘Twee jaar geleden leerde ik Alex kennen toen ik hem voor mijn vlogserie mocht interviewen over het bouwen van zijn eigen schip. Het klikte meteen, een paar weken later hadden we onze eerste date en nu hebben we een zoon. Drie dagen voor mijn bevalling stapte ik van boord. Op het moment dat Oliver-Alexander vijf weken was, zijn we weer aan boord gegaan. Mijn motto: wat ik thuis doe, kan ik ook aan boord. Het scheelt dat mijn man ook kapitein is en we het samen verdelen. Zodra de baby slaapt, neem ik het stuur over. De komende vier jaar zullen we nog samen varen, maar zodra Oliver-Alexander naar school gaat, gaan hij en ik aan wal. Ik zie het niet zitten om hem op een schippersinternaat te doen of een nanny mee aan boord te nemen. In de vakanties kunnen we dan meevaren. Hoe ik mijn carrière dan verder zal invullen, weet ik nog niet.’

Werkweek

‘We varen twee weken en zijn vervolgens twee weken thuis. Vaak zitten we met de stuurman, kapitein en twee matrozen aan boord. Vooraf doe ik de boodschappen en zorg ik dat we genoeg eten hebben. De lunch en het avondeten verzorg ik. Het is vaak zo’n volksverhuizing dat ik de eerste dagen voornamelijk bezig ben met uitpakken. Verder varen we overdag en ’s avonds werken we aan dek.’

Lees ook:

VIVA-400 Vrouw Tara Boxman: ‘Ik ben niet bescheiden, zoals andere vrouwen’

‘Zodra we stilliggen en het werk is gedaan, proberen Alex en ik nog even te ontspannen en kijken bijvoorbeeld een serie. Al lig ik vaak al rond een uur of negen te slapen. Verder zijn we aan boord eigenlijk non-stop bezig. De stuurman past ook weleens even op, zodat ik een kop thee kan drinken. Als we twee weken thuis zijn, ben ik bezig met mijn video’s en als daar even niets voor op de planning staat, ben ik druk met ons huis. Schilderijen en kussens maken, bijvoorbeeld. Thuis doen we ook altijd een middagdutje. Even bijslapen: dat kunnen we nu goed gebruiken!’

Trots op

‘Dat het me door het vloggen lukt om jongens en meiden te enthousiasmeren voor de binnenvaart. En er dus ook daadwerkelijk mensen zijn die nu geïnspireerd door mijn video’s op een binnenvaartschip werken.’

Wijze les

‘Dat je altijd moet blijven doen wat goed voelt. Ik heb ook geleerd om naar mijn gevoel te luisteren, hoe moeilijk het ook is. Zo kreeg ik een auto aangeboden, voelde me daardoor erg vereerd, maar het voelde toch niet goed om aan te nemen. Ik heb ervoor bedankt.’

Rolmodel

‘Mijn moeder: een sterke vrouw die vanuit Armenië met twee kinderen en een hond is vertrokken en uiteindelijk in Nederland aan onze toekomst heeft gebouwd. Mijn moeder kan alles: ik weet nog steeds niet hoe ze het doet, maar zowel zij als haar huis zien er altijd perfect uit en ze heeft ook altijd veel tijd voor ons, haar kinderen. Ze heeft kunstgeschiedenis, economie en psychologie gestudeerd en pakt alles aan wat ze leuk vindt. Ze geeft me ook altijd goed advies, bijvoorbeeld als ik weer eens onzeker word van vervelende comments op mijn vlogs over mijn uiterlijk of het feit dat sommige mensen in de binnenvaart me nog altijd niet serieus nemen. Door haar zie ik in dat ik me nergens onzeker over hoef te voelen.’

Onderhandelen

‘Ik heb een manager die voor mij onderhandelt. In het begin deed ik het zelf, maar dat werkte niet. Ik vind alles zo leuk, dat ik het zo gratis doe, maar dat werkt uiteindelijk natuurlijk niet.’

Grote droom

‘Zo gelukkig blijven als ik nu ben. Ik weet voor nu wat ik wel en niet wil op carrièregebied en ben heel happy met mijn gezin en hoe we het allemaal doen. Wat ik in de verre toekomst ook ga doen: ik hoop dat dat zo blijft.’

Tekst: Kim Buitenhuis

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief