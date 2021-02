Manizha Nabizada (33) runt een succesvolle vegan en cruelty-free cosmeticalijn. Ook helpt en motiveert ze andere vrouwen en maakt ze zich hard voor de zwakkeren in de samenleving.

‘Het is een eer om op deze lijst te staan, en een grote verrassing! Een vriendin had me genomineerd, zo lief. Dat ik bij de laatste vijftien zit, had ik wel verwacht. Dat klinkt misschien gek, maar ik heb een enorme achterban opgebouwd met wie ik veel deel. Zij weten waar ik als Afghaanse vluchteling vandaan kom en hoe ik heb gestreden om het zo ver te schoppen.’

Hoe het begon…

‘Ik ben altijd bezig, het liefst met van alles tegelijk. Zo kreeg ik tijdens mijn studie Fiscaal Recht aan de UvA twee kinderen en was ik tijdens mijn laatste zwangerschap druk met mijn scriptie. Vervolgens besloot ik niet voor een baan in loondienst te gaan, maar onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een eigen onderneming. Ik kom uit een ondernemersfamilie en voelde: dat is ook iets voor mij. Ik wist alleen niet precies wat.

Het gouden idee kwam tijdens mijn zwangerschap, toen ik na het verwijderen van mijn wimperextensions bijna geen wimpers meer had. Een tussentijdse betaalbare oplossing in de vorm van kwalitatieve nepwimpers en goede lijm werd hier niet verkocht. En voor producten van over de grens betaalde je hoge verzendkosten. Ik besloot me er verder in te verdiepen en ben onder andere naar Hongkong gegaan op zoek naar een goede fabriek om vegan en cruelty-free te produceren.

Binnen een paar maanden zette ik Lash Queen op de markt. Eerst online, dat had al snel stabiele verkoopcijfers. Maar ik wilde nóg meer beautyproducten op de markt brengen. Daarom veranderde ik de naam naar Queen Tarzi, vernoemd naar de Afghaanse koningin Soraya Tarzi die zich in de negentiende eeuw hardmaakte voor vrouwen. Het lukte me om aan tafel te komen bij Ici Paris om mijn producten te pitchen. Met succes: op de dag van de lancering was alles uitverkocht. Bizar! Inmiddels werk ik niet langer aan onze keukentafel, maar vanuit ons pand met een team, en heb ik een complete productlijn met oogschaduw, eyeliner en sponsjes.’

Queen Tarzi & Friends

‘Soraya Tarzi deed er alles aan om vrouwen op de kaart te zetten en richtte als eerste in Afghanistan een damesschool en vrouwenmagazine op. Haar legacy probeer ik door te voeren in Queen Tarzi. Sinds kort heb ik ook een eigen stichting: Queen Tarzi & Friends. Hiermee probeer ik niet alleen vrouwen in Afghanistan, maar ook in Nederland te helpen. Zo hebben we een succesvolle inzamelactie gehouden voor het bouwen van waterputten in Afghanistan. Ik zou ook graag iets betekenen voor vrouwen hier die na hun scheiding met schulden kampen doordat ze alles voor hun huwelijk hebben gegeven en zelf niets hebben opgebouwd. Dat hoor ik namelijk veel.’

Trouwe achterban

‘De reacties van vrouwen die door mijn verhaal gemotiveerd zijn om ook voor zichzelf te kiezen en bijvoorbeeld hun eigen business te starten, blijven bijzonder. De retailers met wie ik samenwerk vinden het ook ongekend hoe groot en trouw mijn community is. Dat merken ze doordat elke lancering weer een succes is. Het is allemaal gelukt door groots te denken, mijn dromen te visualiseren en een plan te maken om dit te bereiken.’

Grootste motivatie

‘Mijn vader is mijn grootste inspiratiebron. Toen we nog in Afghanistan woonden, had hij een goede baan, maar door de oorlog moesten we alles achterlaten. Wat mijn ouders allemaal hebben gedaan om ons hier een goede toekomst te geven, vormt de grootste motivatie om iets van mijn leven te maken. En dat ging niet makkelijk. Ik was twaalf toen we hier kwamen. Ik had de taal binnen twee maanden geleerd, maar omdat we op het moment van de Cito-toets nog op ons paspoort wachtten, mocht ik deze niet maken. Ik werd naar het laagste vmbo-niveau gestuurd en heb me vanaf dat punt omhoog gewerkt via de mbo-opleiding voor dokterassistent en hbo Toegepaste Psychologie naar Fiscaal Recht op de universiteit.

Als je me niet kent, zie je misschien alleen het succesverhaal met een goedlopend bedrijf, een mooi huis en een dure auto. Maar ik heb echt gestreden om hier te komen. Ook om aan mijn vader te laten zien dat het niet voor niets is geweest. Ik zie het ook bij mijn vijf broers en zusjes; allemaal succesvolle ondernemers. Ook al ben je hier met een achterstand begonnen, je kunt nog veel uit je leven halen. Zo ken ik veel Afghaanse vluchtelingen die nu rechter, advocaat, arts of chirurg zijn en iets van hun leven maken.’

‘Mijn man zorgt fulltime voor de kinderen’

Werkweek

‘Op het moment werk ik natuurlijk vooral vanuit huis. Vóór corona werkte ik minimaal drie dagen op kantoor en was ik niet voor zeven uur thuis. Door mijn teamuitbreiding kan ik me focussen op de strategie, al heb ik als perfectionist nog steeds moeite om niet alles zelf te doen. Als moeder van drie heb ik veel te danken aan mijn man, die fulltime voor de kinderen zorgt en mij daarnaast helpt met alle logistieke zaken in het bedrijf. Anders had ik dit niet kunnen doen.’

Privé-werk-balans

‘De afgelopen jaren heb ik mijn kinderen voor mijn gevoel te weinig gezien en al helemaal nauwelijks tijd voor mezelf genomen. Daar wil ik verandering in brengen. Als ik nu een film kijk, zit ik alsnog met mijn laptop op schoot. Dat werkt natuurlijk niet.’

Inspire Home

‘Ik ben graag bezig met mijn interieur en stoor me enorm aan items met een lange wachttijd. Twaalf weken op je spullen wachten is niets. Daarom besloot ik Inspire Home op te zetten: een webshop met spullen die op voorraad zijn. Mijn man is bezig om de logistiek op te tuigen. Als straks onze jongste dochter naar school is, gaat hij zich hier nog meer mee bezighouden. Ik wil mijn focus houden op Queen Tarzi. ’

Corona

‘Door corona zijn alle winkels dicht en dat voelen wij natuurlijk ook. Ik heb gelukkig altijd slim geïnvesteerd en een goede buffer opgebouwd, dus we zingen het nog wel even uit. Al blijft het irritant dat er geen vooruitzicht is. Dat maakt me onrustig.’

Trots op

‘Dat we vier jaar geleden zijn gestart met duizend euro en door slim ondernemen zo gegroeid zijn.’

Wijze les

‘Een zakelijke relatie vroeg of ik een product binnen korte tijd kon leveren, zodat ze het nog voor de feestdagen in huis had. Toen ze de aarzeling in mijn stem hoorde, zei ze: ‘Manizha, nee is ook een antwoord hè.’

Het liefst stel ik niemand teleur en doe het altijd goed, maar als iets gewoon echt niet haalbaar is, moet je ook ‘nee’ durven zeggen. Je bent juist een powervrouw als je je grenzen durft te bewaken en niet tegen iedereen ‘ja en amen’ zegt.’

Grote droom

‘Ik droom ervan om met mijn stichting echt een verandering teweeg te brengen en de zwakkeren in de samenleving te helpen.’