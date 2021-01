Tara Boxman (35) runt met Miss Business een succesvol online marketingbureau. En met haar boek Van tienermoeder naar zakenvrouw heeft ze een bestseller op haar naam staan.

VIVA400 en Tara Boxman

‘Zo tof dat ik bij de meest inspirerende vrouwen van 2020 hoor. Dat was voor mij ook een bijzonder jaar: ik heb het tot finalist van Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar geschopt, mijn boek Van tienermoeder naar zakenvrouw succesvol uitgebracht en met mijn bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Mooi dat dit door anderen blijkbaar wordt gezien en erkend door deze nominatie.’

Miss Business

‘Voordat ik Miss Business oprichtte, was ik medeoprichter en commercieel directeur van een tv-productiemaatschappij. Een mooie baan. Totdat ik in 2015 besloot mijn wens voor een tweede kind met hulp van een donor in vervulling te laten gaan. Ik was nog maar net bevallen van mijn dochter toen ik alweer achter de laptop kroop. Door de hectische en vrij seksistische tv-wereld wist ik alleen al snel: dit wil ik niet meer. Ik droomde van een online marketingbureau met een team vol vakvrouwen. Geen Amerikaans gewauwel over customer journey’s, maar praktisch kijken naar: wie is de doelgroep, waar ligt de behoefte, welke middelen moeten we hiervoor inzetten en hoe zoeken we daarmee de grenzen op?

Ik maakte een businessplan, zette Miss Business in 2016 op en ben gaan knallen. Na een jaar kon ik de opdrachten niet meer alleen aan. Ik huurde een kantoor buiten de deur en breidde mijn team uit met stagiaires en freelancers. Dik een halfjaar later was het tijd voor vast personeel en een nog groter kantoor. Al heb ik vanaf de start altijd in de wij-vorm gepraat en er meteen de waarde aan gegeven die ik er altijd al in zag. Geen bescheidenheid zoals je weleens bij vrouwen ziet. Ik stelde mezelf meteen voor als directeur van een online marketingbureau, ook al was ik in het begin nog alleen.

Daardoor werd ik meteen serieus genomen. En door het afleveren van goed werk natuurlijk. Een van onze leukste cases is voor tweesterrenzaak Restaurant Fred. Binnen een paar maanden hebben we er door de juiste tone of voice en posts voor gezorgd dat ze alleen al op Instagram van 5300 naar meer dan 10.000 volgers zijn gegroeid. Een andere mooie klus was voor de gemeente Schiedam. Zij mailden op een vrijdag dat we in de running waren voor een campagne. Eén probleem: we hadden tot maandag om een plan in te leveren. Samen met mijn team besloot ik het te proberen. Met succes: we mochten anderhalf jaar lang voor de gemeente aan de slag. Een teamprestatie waar ik nog steeds trots op ben.’

Jehova’s getuige

‘Een van de belangrijkste keuzes uit mijn leven en carrière is dat ik op mijn 27ste besloot dat ik niet langer Jehova’s getuige wilde zijn. Rond die leeftijd begon ik steeds meer te beseffen dat het mijn persoonlijke groei belemmerde. Mijn doortastendheid, de drang en honger om nieuwe dingen te leren en iets met mijn hersenen te doen, werden in die gemeenschap niet getolereerd. Eigenschappen die me als ondernemer zo ver hebben gebracht. Toen ik de moed vond om weg te gaan, kreeg ik eindelijk de kans om te groeien en mijn eigen leven te leiden.’

Bestseller

‘In april 2019 ging het me tegenstaan dat veel mensen in mijn omgeving eigenlijk geen idee hadden van mijn religieuze achtergrond en tienermoederschap. Mijn zaak liep goed en veel mensen zagen mij als slimme zakenvrouw. Mijn verleden had ik altijd bewust stilgehouden om ervoor te zorgen dat mensen me serieus namen. Totdat ik me realiseerde dat dit eigenlijk niet kan als niet iedereen mijn complete verhaal kent.

Ik besloot mijn verhaal op te schrijven en ben hiervoor in oude mails en dagboeken gaan graven. Halverwege merkte ik dat het ook helend was voor mezelf. Mijn dochter heeft mijn boek als eerste gelezen. Het gaat ook over haar en ik vond het belangrijk dat zij er ook achter stond. Zij was heel trots. Ze ziet ook echt dat we van ver zijn gekomen en het nu zo goed hebben met elkaar. Inmiddels zijn er al meer dan tienduizend exemplaren van Van tienermoeder naar zakenvrouw verkocht en krijg ik dagelijks de mooiste reacties van mensen uit mijn omgeving die niet wisten dat ik zo hard heb moeten knokken en laten weten hoe trots ze op me zijn. En ook van veel jonge moeders die er hoop uit halen, en ex-Jehova’s getuigen die het ontzettend herkenbaar vinden. Zo mooi!’

Tienermoeder

‘Ik krijg ook veel reacties van mensen die door mijn boek inzien wat voor vooroordelen ze eigenlijk hebben over tienermoeders. Gelukkig beseffen ze nu dat ze daar anders naar moeten kijken. Dat vind ik echt goud. Tienermoeders hebben namelijk niet per se een moeilijke start omdat ze een kind krijgen op jonge leeftijd, de meningen, opmerkingen en blikken van anderen maken het pas echt lastig.

Dat weet ik als geen ander, doordat ik mijn oudste dochter op mijn zeventiende kreeg. Van ‘je vader is zeker een buitenlander’ tot ‘heb je soms geen biologieles gehad?’ Om dit stigma te laten verdwijnen, heb ik met een aantal andere tienermoeders de Tienermoeder van het jaar-verkiezing opgezet. Niet om het tienermoederschap te promoten, maar wel om ervoor te zorgen dat ze dezelfde kansen krijgen als iedere moeder.’

Werkweek

‘Ik zit inmiddels in de luxepositie dat ik werkdagen maak van negen tot half zes in plaats van de zestig á zeventig uur per week in de beginperiode van mijn bedrijf. Ik start de dag vaak met een teamvergadering om de status van alle lopende campagnes te checken en te kijken wie waar hulp bij nodig heeft. De rest van mijn tijd besteed ik aan sales, het allerleukste wat er is! Voor corona ging ik veel op pad om potentiële, nieuwe en bestaande klanten te bezoeken. Nu gaat het contact vooral telefonisch.’

Trots op

‘Het feit dat ik mezelf heb gevonden. Ik weet nu wie ik ben als mens, moeder, partner en ondernemer. Er is niets meer waarvoor ik me schaam. Lang heb ik gedacht dat ik een slechte moeder was, omdat ik niet iedereen durfde te vertellen dat ik tienermoeder was geweest. Nu weet ik dat het me juist krachtiger heeft gemaakt.’

Moeilijkste keuze

‘Opdrachtgevers afwijzen omdat ik me niet in hun werkwijze en manier van communiceren kon vinden. Als ik bij mensen geen goed gevoel heb, dan werk ik daar liever niet voor. Ook al gaat het om serieus veel geld. Alleen door mezelf te blijven en naar mijn gevoel te luisteren, blijf ik succesvol.’

Belangrijk leermoment

‘In het begin heb ik in personeel geïnvesteerd met weinig ervaring om geld te besparen. Uiteindelijk was ik vaak het werk alsnog zelf aan het doen. Nu weet ik dat ik beter in goede mensen kan investeren.’

Onderhandelen

‘Ik hou van dit kat-en-muisspel en zoek graag de grens op. Tegelijkertijd weet ik wat ik waard ben en ik blijf altijd geloofwaardig.’

Grote droom

‘Dat mijn leven blijft zoals het nu is. Als je een ongelukkige, religieuze tienermoeder bent geweest en ik mijn huidige leven als succesvolle zakenvrouw en gelukkige moeder van twee dochters nu bekijk, kan ik me niet voorstellen dat het nog beter wordt.’

Tekst: Kim Buitenhuis

