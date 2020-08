Dan Jing Wu: ‘Met een volle agenda ben ik op m’n best’

Wetenschapper Dan Jing Wu (31) zet zich naast haar baanbrekende biomedische onderzoek in voor meer aandacht voor jonge, vrouwelijke rolmodellen én runt een succesvolle tassenlijn. Een echte VIVA400-vrouw!

‘Ik was blij verrast om mijn naam in deze lijst vol inspirerende vrouwen te zien. Als wereldverbeteraar nog wel! Heel mooi om te zien dat zowel mijn werk wordt opgemerkt als het feit dat ik me naast mijn onderzoek inzet om meer aandacht voor andere jonge wetenschappers te krijgen. Toen ik vroeger op de universiteit begon, had ik het stereotype van de blanke, grijze man in mijn hoofd. Terwijl ik nu zie dat veel collega’s jonge, passievolle en nieuwsgierige mensen zijn en er ook veel vrouwen werken. Leuk ook dat ik inmiddels door verschillende VIVA400-vrouwen ben toegevoegd aan hun netwerk. Zo kunnen we elkaar supporten. We hebben elkaar nodig: ik geloof niet dat je in je eentje de top kunt bereiken.’

Proefschrift

‘Tijdens mijn studie Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit kreeg ik al snel de droom om ooit een 3D kloppend hart te bouwen. Op die manier zijn er namelijk geen donororganen meer nodig en kunnen meer hart- en vaatziektes verholpen worden. Ambitieus, maar niet onmogelijk. De professor bij wie ik nu promoveer, stimuleert me daarin ook heel erg. Ze is net zo’n duizendpoot als ik, herkent zichzelf in mij en we hebben een sterke band. Heel bijzonder. Voor mijn proefschrift doe ik bij haar onderzoek naar het maken en ontwikkelen van weefsels en organen met behulp van biomaterialen. Aan het begin van mijn promotieonderzoek heb ik me in het lab vooral beziggehouden met het maken van moleculen. Zo interessant als je bedenkt dat álles uit moleculen bestaat en dat we bijna in staat zijn om ze allemaal na te maken. Met die kennis gaan we nu met menselijke cellen aan de slag. We weten wat moleculen doen en daarmee kunnen we bepaalde cellen aansturen en aantrekken om zo het lichaam aan te sturen zichzelf te repareren. Op die manier maken we materialen als bloedvaten. Als je die in het lichaam implementeert, zorgen de slimme moleculen die hierin zitten ervoor dat menselijke cellen worden aangetrokken en zich hieraan gaan hechten. Uiteindelijk breken de moleculen af waardoor je alleen nog eigen lichaamsweefsel overhoudt. Onmisbaar als er ergens in je lichaam een wond zit die te groot is om zelf te helen.

In mijn werk is the sky the limit. Heel fijn voor iemand die van nature nieuwsgierig is. Superleuk dus dat ik een vraag of idee direct kan testen in het lab. En ook al is de weg vaak nog lang voor het ook daadwerkelijk in het dagelijks leven toegepast kan worden, ik draag uiteindelijk wel iets bij aan de wereld. Voor dat hogere doel doe ik het.’

‘Bij mij blijft het nooit bij dromen, ik ga er gewoon voor’

NOYA NOIR

‘Ik doe best uiteenlopende dingen, ben echt een duizendpoot. Ik begon mijn promotie dan ook onder de voorwaarde dat ik daarnaast mijn eigen bedrijf kon opzetten. Een droom van mij en een van mijn vriendinnen. Sinds onze middelbareschooltijd willen we al iets in de mode doen. Zo zijn we drie jaar geleden op het idee gekomen voor onze eigen tassenlijn NOYA NOIR. Ik had altijd een obsessie voor schattige handtasjes die eigenlijk onhandig klein zijn. Met mijn technische achtergrond leek het me leuk een functionele en mooie heuptas te ontwerpen die je outfit een upgrade geeft, handig is tijdens het reizen en geschikt is voor iedere vrouw. Mijn vriendin is grafisch ontwerper waardoor we alles zelf hebben ontworpen, tot de website en het logo aan toe. We startten alleen een jaar voordat de fanny pack een revival kreeg, waardoor niet iedereen in het begin even enthousiast was. Maar we hebben doorgezet en inmiddels is het een groot succes. Onze tassen worden door verschillende modebladen opgepikt en we komen regelmatig vrouwen tegen die ze dragen, zo gaaf!’

Werkweek

‘Aan mijn onderzoek besteed ik wekelijks meer dan veertig uur. Tussendoor beantwoord ik vaak even snel wat mails voor NOYA NOIR, zodat dat ook doorloopt. Ik geef ook lezingen als wetenschapscommunicator en begeleid studenten. Daardoor is geen dag hetzelfde. Verder boks ik drie dagen per week best fanatiek. Ik krijg inmiddels les van twee ex-kampioenen. Zij pushen me mentaal en fysiek zo erg dat ik die energie weer meeneem in mijn werk. Ondanks mijn drukke schema zie ik mijn vrienden regelmatig, een feestje of terrasje is voor mij ook echt ontspanning. Juist door een volle agenda presteer en voel ik me goed. Ik plan alles heel efficiënt in. Tijdens corona was het alleen even anders, doordat ik ineens het lab niet in kon. Gelukkig kon ik alsnog aan mijn proefschrift werken.’

Trots op

‘Dat ik m’n dromen naleef. Wetenschapper worden, goede onderzoeken doen, een modebedrijf oprichten. Je hoort weleens mensen die ‘ooit’ dingen willen waarmaken. Ik ben er trots op dat het bij mij niet bij dromen blijft, maar dat ik ook echt de mentaliteit van een doener heb. Ik ga er gewoon voor en zie wel of het me lukt. Die drive heb ik van mijn opa. Hij heeft me altijd geleerd dat ‘ik kan het niet’ niet bestaat; ‘ik wil het niet’ wel. Je kunt niet zeggen dat je iets niet kunt als je het niet hebt geprobeerd. Mijn opa leerde zichzelf ook altijd alles. Een echt rolmodel. Net als mijn baas. Zij ziet mijn potentie ook vaak eerder dan ikzelf. Zo was ik bang om te presenteren, maar ze heeft mij naar de voorgrond geduwd en me zelfvertrouwen gegeven waardoor ik dit nu als wetenschapscommunicator regelmatig doe.’

Onderhandelen

‘Het onderhandelingsspel heb ik altijd leuk gevonden. Het inschatten, die grenzen op durven zoeken en ook gewoon eerlijk en oprecht zijn. Dat waarderen mensen aan mij. Ik luister ook altijd naar mijn onderbuikgevoel en ga daarop af.’

Grote droom

‘Ik wil graag een wetenschapsprogramma presenteren op tv. Nieuwsgierige vragen aan andere jonge wetenschappers stellen en zo de jongere generatie motiveren ook voor de wetenschap te kiezen. Verder hoop ik niet alleen in de wetenschap maar ook met mijn bedrijf te groeien en er net zo van te genieten als ik nu doe.’

