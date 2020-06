Postdoctoral researcher Dieke van Dinther (31) deed onderzoek naar de ontwikkeling van een vaccinatietherapie tegen melanoom. Nu doet ze onderzoek naar immuunsystemen.

‘Via een e-mail kwam ik erachter dat ik op de lijst stond. Totaal onverwacht! Op het werkplatform van het lab heb ik mijn nieuwe collega’s in Spanje gevraagd op mij te stemmen. Meteen een manier om elkaar beter te leren kennen. De reden voor mijn nominatie is mijn proefschrift waarvoor ik onderzoek heb gedaan naar de ontwikkeling van een vaccinatietherapie tegen melanoom, de agressieve vorm van huidkanker. Tijdens dat onderzoek hebben we positieve resultaten behaald. Zo is het met deze ontwikkelde vaccinatietherapie gelukt bij muizen de groei af te remmen en ze zelfs te genezen. Inmiddels zijn we vervolgprojecten gestart om te kijken of deze therapie ook op mensen kan worden toegepast.’

Hoe het begon voor Dieke van Dinther…

‘Op de middelbare school was biologie mijn lievelingsvak. Super interessant wat mensen allemaal hebben ontdekt over alles wat leeft. Vaak puur door hun nieuwsgierigheid te volgen. Net zoals ik altijd heb gedaan en nog steeds doe. Daarom heb ik ook voor mijn studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht gekozen en voor mijn master Immunity en Infection, mijn favoriete vakken. Voor mijn stage wilde ik graag naar Madrid, naar een lab dat internationaal goed staat aangeschreven. In mijn laatste stagemaand leerde ik daar mijn man kennen. Uiteindelijk zijn we samen in Nederland gaan wonen, zodat ik hier mijn PhD kon doen. Nederland staat hiervoor wereldwijd als een van de beste landen aangeschreven. Als ik dan vijf jaar keihard moet werken, wil ik wel het beste resultaat voor mijn carrière. Tijdens mijn PhD heb ik een paar weken samengewerkt met een leuk lab in Madrid. Perfect voor mijn postdoc, ook omdat mijn man en ik uiteindelijk graag weer terug wilden naar Spanje. Nu wonen we daar alweer ruim een jaar.’

Werkweek

‘Ik hou me vooral bezig met experimenten. Van het voorbereiden, plannen, materialen verzamelen, de benodigde literatuur lezen tot het uitvoeren en analyseren van de resultaten. Daar komen vaak nieuwe vragen uit die ook weer onderzocht moeten worden. Ik richt me vooral op het immuunsysteem. Super complex! Het zit door je hele lichaam en dat is wat het zo interessant maakt, en ook relevant natuurlijk. Het enige nadeel is dat proefdieren voor ons werk onmisbaar zijn. Zo krijgen we de meest nuttige informatie. Een van de experimenten die we doen is het geven van een virusinfectie aan een muis in het oor. Het oor is niet supergevoelig, vandaar deze plek. Hoe dikker het oor, hoe zieker de muis. Vervolgens proberen we verschillende behandelingen uit en kijken welke het beste werkt. Ik ben hier nu een half jaar mee bezig en verwacht over een jaar of vier ons resultaat te kunnen publiceren. Het is een lang proces, omdat er ontzettend veel bij komt kijken. Zoals immuuncellen en stofwisseling. Bij elk ziektebeeld werkt het weer anders. Daardoor ben je al snel jaren verder voordat alle benodigde kennis is verzameld.’

‘Vrienden zeggen vaak: ‘Dit is voor ons veel te ingewikkeld, maar we zijn blij dat jij het snapt’.’

Immunologie

‘Ik vind immunologie zo interessant omdat het iets is waar iedereen dagelijks mee in aanraking komt. Nu meer dan ooit. En tegelijkertijd is het belachelijk ingewikkeld. Familie en vrienden zeggen ook vaak: ‘Dit is voor ons veel te ingewikkeld, maar we zijn blij dat jij het snapt.’

Privé-werkbalans

‘In de tijd van mijn PhD werkte ik makkelijk zestig uur per week. Inmiddels heb ik een betere balans gevonden en is mijn gemiddelde veertig uur. Vooral dankzij de komst van ons zoontje twee jaar geleden. Ik vind het heel belangrijk om genoeg tijd met hem door te brengen en we proberen elke avond samen te eten. Verder wandel ik graag naar mijn werk. In die drie kwartier luister ik naar een podcast of bel ik met mijn moeder. Even wat tijd voor mezelf. De afgelopen maanden hebben mijn man en ik thuis in shifts gewerkt. Zo kon ik toch vaak zo’n vijf uur per dag werken.’

Lockdown

‘Het begin van de crisis vond ik heel stressvol. Ik had net een lang bezoek aan mijn familie en vrienden in Nederland gepland dat door de totale lockdown niet door kon gaan. Normaal gesproken zien we elkaar elke maand, vreselijk dat dat nu niet kan. Dat wij ook maandenlang nauwelijks naar buiten mochten, maakte het er niet beter op. Uiteindelijk ben ik vorige maand toch even in Nederland geweest, omdat mijn oma van bijna 91 op sterven lag. Ik heb haar gelukkig nog in leven gezien en kon ook bij de crematie zijn. Heel fijn dat ik toen ook mijn familie weer even kon zien.’

Belangrijk leermoment

‘Dat mijn leven niet afhangt van mijn carrière. Vooral in het begin van mijn PhD voelde het heel erg alsof mijn succes in het lab, en hoe hard ik werkte, iets zei over mij als persoon. Gelukkig weet ik nu dat dit niet waar is en heb ik een gezondere mindset.’

Trots op

‘De twee beurzen die ik dit jaar heb gekregen. Ik zag altijd op tegen mensen die dat binnenhalen. In de academische wereld zijn er maar weinig functies met een vast contract. Alleen voor groepshoofden, professoren en hier en daar wat technisch analisten. Verder gaat alles op basis van beurzen van stichtingen zoals de Nederlandse Wetenschapsorganisatie. Daar worden je salaris, materialen voor labwerk en cursussen van betaald. Deze twee beurzen zorgen ervoor dat ik de komende jaren verzekerd ben van inkomen. Mijn baas heeft zelf ook meerdere grote beurzen binnengehaald en stond eerder garant voor mijn salaris, maar dat hoeft nu niet meer. Dat haalt voor mij in deze crisistijd ook deels de druk van de ketel. Nu ik niet zo veel werk kan verzetten als normaal, hoef ik me daar niet schuldig over te voelen. Ik betaal toch mijn eigen salaris.’

De grote droom van Dieke van Dinther

‘Mijn eigen onderzoeksgroep leiden, lijkt me gaaf. Mensen begeleiden zodat ze zelf een goede onderzoeker worden, waarbij we onderzoek doen dat belangrijk kan zijn bij het bestrijden van verschillende ziektes.

