Ineke Kooistra: ‘Niet iedereen heeft zo’n hoog werktempo als ik’

Als CEO van uitzendbureau YoungCapital wist Ineke Kooistra (50) haar bedrijf te laten groeien naar een omzet van meer dan een half miljard euro. Een zakenwonder dus!

‘Totdat ik bericht kreeg dat ik genomineerd was, kende ik VIVA400 eerlijk gezegd nog niet. Het is erg leuk om in zo’n mooie lijst met inspirerende vrouwen genoemd te worden. Het grappige is ook dat ik na mijn nominatie veel reacties kreeg via LinkedIn van andere genomineerden. Een aantal zijn nu ook onderdeel van mijn netwerk.’

CEO YoungCapital

‘YoungCapital is een uitzend-, opleidings- en recruitmentorganisatie. We zijn in tien landen actief en onze omzet is de halfmiljardgrens gepasseerd. Toen ik in 2013 begon, hadden we 198 medewerkers, nu zijn het er 1300. Bij soortgelijke bedrijven wordt dit soort cijfers vaak gerealiseerd door overnames, bij ons niet. Het is allemaal eigen kweek. Dat vind ik ook zo mooi aan deze organisatie: dat we alles op eigen kracht doen. Als CEO ben ik eindverantwoordelijk voor het hele bedrijf. Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor het managen van de omzet en het begeleiden van medewerkers. Ik hou de strategische agenda bij met alle projecten die daar weer aan gerelateerd zijn. Verder zorg ik voor koersbehoud en ben ik actief in sales. Dat betekent dus ook veel aanwezig zijn bij onze grote klanten om te checken of ze nog tevreden zijn, welke ontwikkelingen ze doormaken en hoe wij daar weer op in kunnen spelen,’ aldus Ineke Kooistra.

Crisis

‘Sinds de coronacrisis leven wij echt in een rollercoaster. Ook wij zijn als branche en bedrijf keihard geraakt. Zo zijn we verantwoordelijk voor alle grondstewardessen van KLM, groot in de retailbranche en doen we veel in de hospitality, waar cateraars zonder werk zitten. Vanaf dag één heb ik samen met mijn team keihard gewerkt aan plannen om op een gezonde manier door deze crisis te komen. In maart moesten we direct hard afschalen. Daardoor hebben we afscheid van onze mensen in hun proeftijd moeten nemen en van een deel van de mensen met een contract voor bepaalde tijd. Heel hard en verdrietig, maar onvermijdbaar. Ook doordat we het helaas zonder overheidssteun moeten zien te redden. Gelukkig zien we nu dat er weer beweging in komt en we zelfs alweer van lichte groei kunnen spreken. Het was dus zakelijk gezien de beste keuze, maar als mens vind ik dit soort beslissingen verschrikkelijk. Daarbij hebben de meeste van onze medewerkers – de gemiddelde leeftijd is 27 – nog nooit een crisis meegemaakt. Ik inmiddels al drie, waardoor ik rustiger ben en weet: aan alles komt een einde.’

‘Zakelijk gezien maakte ik de beste keuze, maar als mens vond ik het verschrikkelijk’

Werkweek

‘Voor mij heeft een werkweek zeven dagen en veel uren. Ik werk non-stop en kies mijn rustmomenten wanneer het ’t beste uitkomt. Een negen-tot-vijfmentaliteit past sowieso niet bij mij en ook niet bij mijn functie. Zo was er op Hemelvaartsdag een escalatie en dan moet ik er gewoon zijn. Zeker in deze drukke tijd hou ik vast aan een strakke structuur waarbij ik naast mijn werk niet veel plan. Zo heb ik bijvoorbeeld één serie gekozen om te bingewatchen – Grey’s anatomy – en hou ik ervan om vroeg in de ochtend te hardlopen. Op Texel hebben we een huis waar ik met mijn gezin geregeld kom om uit te waaien. Mijn kinderen zijn 21 en 18 en die hebben steeds meer hun eigen leven, al wonen ze nog wel thuis. Daarbij zijn ze het gewend dat ik veel aan het werk ben. We wonen in Friesland en ik werkte vroeger al voornamelijk in de randstad. Daardoor was ik doordeweeks vaak meerdere nachten van huis en zorgden mijn man, schoonouders en ouders voor de kinderen. Maar zodra ik thuiskwam, was ik er ook echt. Veel vrouwen hebben er moeite mee om niet vaak thuis te zijn voor hun kinderen, terwijl dit voor een kind echt niet het belangrijkste is. Zolang ze maar in een veilige en liefdevolle omgeving opgroeien met ouders die van ze houden.’

Moeilijkste keuze

‘Mijn carrière is heel soepel verlopen. Ik vond het alleen lastig om keuzes te maken die soms nodig zijn om verder te groeien. Als bestuurder of eindverantwoordelijke doe je het nooit alleen. Je bent ook succesvol dankzij de mensen om je heen. Maar zodra je merkt dat iemand in je team niet meer mee kan groeien, moet je ingrijpen. Hoe aardig en goed diegene ook is. Je moet naar de toekomst kijken. Voor afscheid nemen is nooit een goede manier. Ik vind het altijd heel moeilijk. Het belangrijkste is dat je eerlijk bent, al kan dat dus een confrontatie veroorzaken. Ik probeer altijd in contact te blijven en op een later rustiger moment nog eens een kop koffie te drinken. Soms is dat te emotioneel, maar met de meeste mensen is dat gelukkig wel gelukt.’

Belangrijk leermoment

‘Die kwam al vroeg in mijn carrière, toen ik nog als vestigingsmanager bij Unique werkte. Van nature was ik al nooit te stoppen, een echte workaholic dus. Ik maakte lange dagen en dat verwachtte ik ook van anderen. Daar beoordeelde ik mensen op. Ik kwam er al snel achter dat iedereen anders is en dat waardevolle talenten niet net zo’n hoog werktempo hoeven te hebben als ik.’

Onderhandelen

‘Ik merk dat vrouwen onderhandelen lastiger vinden dan mannen, al weet ik niet of dat erg is. Voor vrouwen is geld verdienen vaak niet het hoogste doel. Wat helpt, is jezelf niet overschatten. Als je om een hoog salaris vraagt, moet je dit wel waar kunnen maken. Anders ben je de eerste die eruit ligt.’

Wijze les

‘Er wordt vaak gezegd dat het allemaal lukt zolang je jezelf blijft en in jezelf gelooft en op jezelf vertrouwt. Daar ben ik het niet mee eens. Zelfvertrouwen hebben is belangrijk, maar je moet niet vergeten dat je omgeving er ook naar moet zijn. Het juiste bedrijf en de juiste mensen om je heen hebben is heel belangrijk en tegelijkertijd iets wat je niet naar je hand kunt zetten. Met dat soort factoren moet je geluk hebben.’

Grote droom

‘Gelukkig blijven. Dat heeft ook te maken met hoe je zelf bent: wat je geeft, krijg je ook weer terug. Daar ben ik me altijd van bewust. Daarbij heb je dus ook andere mensen nodig voor je eigen geluk. Voor mij geldt: we hebben heel veel lol en plezier. Privé en ook op het werk. Zelfs in deze crisisperiode. Juist nu is het belangrijk om die fijne sfeer te bewaken.’

