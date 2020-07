Joyce Teune: ‘Het is me binnen elk bedrijf gelukt om te groeien’

Zakenwonder Joyce Teune (35) is de enige vrouwelijke countrymanager van de 22 landen waar restaurantplatform TheFork is gevestigd. Voor haar geen big deal, maar voor veel vrouwen is ze een rolmodel.

VIVA400

‘Onze pr-manager was zo blij dat ik als eerste vrouw binnen onze organisatie de functie countrymanager kreeg, dat ze me inschreef voor VIVA400. Heel leuk en totaal onverwacht! Mooi ook om te horen dat ik voor haar en andere vrouwen een inspiratiebron ben, iets waar ik me niet echt van bewust was. Dat is ook iets wat VIVA400 teweegbrengt: het gevoel dat we trots op elkaar mogen zijn en elkaar als vrouwen versterken. Al heb ik niet het gevoel dat ik in een mannenwereld zit. Ik voel me gewoon goed in mijn rol en ben toevallig vrouw.’

Diverse baan

‘Simpel gezegd ben ik de algemeen directeur van het internationaal restaurant- en reserveringsplatform TheFork in Nederland. Via onze app en de site inspireren we consumenten en helpen we ze met het maken van hun reserveringskeuze. Die hele customer journey is mijn verantwoordelijkheid. Net als de relaties onderhouden met alle restaurants en het vergroten van hun zichtbaarheid. Verder ben ik veel bezig met data-analyse. Kijken welke bezoekers uit welke steden komen en goed luisteren naar de wensen van de consumenten en restaurants. Dat het zo divers is, vind ik het allerleukst. Net als de uitdaging van leiding geven, de koers bepalen en het nauw samenwerken met mijn managementteam.’

Mooie momenten

‘Ik heb veel strategische beslissingen genomen die uiteindelijk ook de juiste bleken. Zoals Iens rebranden naar TheFork. Best spannend, want Iens bestond al jaren. Het heeft ons gelukkig een sterker merk opgeleverd. Uiteindelijk ben ik het meest trots op mijn team. We werken met veel talentvolle mensen die er allemaal instaan alsof het hun eigen bedrijf is, heel bijzonder. Ik probeer die teamspirit te bewaken door goede resultaten ook goed te vieren. Lekker met z’n allen varen en regelmatig samen uiteten. Verder luister ik goed en geef ik om iedereen. We doen het echt met z’n allen.’

‘Als ik in de afwachtmodus was gebleven, had ik deze positie nooit gehad.’

Werkweek

‘Momenteel werk ik vooral vanuit huis, maar normaal gesproken op kantoor. Ik heb veel vergaderingen, ook internationaal. Zo zit onze developmentafdeling niet in Nederland, maar in Barcelona. Daarmee schakel ik via conference calls. Daarnaast probeer ik elke dag te horen wat er speelt bij mijn team. Wekelijks reserveer ik ook een paar uur om naar de cijfers te kijken en aan de hand daarvan weer nieuwe plannen te maken. Dat alles levert vaak werkweken van zo’n vijftig uur op. Ik weet dat veertig uur gezonder zou zijn en ben daar voor mezelf strenger in geworden. Zo stop ik nu weleens wat eerder op vrijdag als ik de rest van de week lange dagen maakte. Al voelt een avond doorwerken niet vervelend. Maar ik vind het heel belangrijk om genoeg tijd met vrienden en familie door te brengen. Het weekend is daarom echt voor mij.’

Coronacrisis

‘Toen de restaurants door corona moesten sluiten, betekende dat voor ons nul omzet. Een heel pittige tijd. Gelukkig gaat alles inmiddels weer langzaam open en hebben we de sluitingsmaanden goed gebruikt door ons nieuwe softwaresysteem vervroegd te produceren en lanceren. Zo kunnen restaurants nu van verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen gebruik- maken en bijvoorbeeld ook op hun terras reserveringen aannemen. Al blijft het spannend. Veel horecaondernemers hebben het moeilijk en het is echt noodzakelijk dat ze meer steun van de overheid krijgen of dat de maatregelen versoepelen. Als zij het niet redden, redden wij het ook niet. Al staat gezondheid natuurlijk voorop. Toch blijf ik optimistisch. Ik hoop dat het vanaf september weer echt op gang komt.’

Trots op

‘Ik heb twee keer mijn baan opgezegd zonder dat ik een nieuwe baan had. Zo’n beetje iedereen in mijn omgeving dacht: die is gek. Maar ik wist: ik geef altijd honderd procent, ben superloyaal en trouw. Zodra ik merk dat ik er minder in geloof, vind ik dat ik moet gaan – voordat ik in een ellendige boze manager verander. Zo heb ik als operationeel directeur in de kinderopvang gewerkt en honderden mensen aangestuurd. Leuk, maar wel heel erg volgens allerlei protocollen, wat ook nodig is in die branche. Ik nam ontslag en kon uiteindelijk bij Groupon terecht. Daar ben ik onderaan begonnen en gegroeid tot salesdirecteur. Aan de ene kant was het heel onzeker, ook financieel. Maar ik hou altijd vertrouwen in mezelf en weet: het is me binnen elk bedrijf gelukt om te groeien. En ik kan altijd werken, al moet ik weer onderaan beginnen. Dat vertrouwen, optimisme en dichtbij mezelf blijven, helpt.’

Rolmodel

‘Mijn zus runt de succesvolle onderneming SEMMI waarvoor ze sport en beweging gebruikt om kinderen mentaal te laten ontwikkelen. Ze heeft drie kinderen van wie één een bijzonder syndroom heeft. Toch is ze altijd superenergiek, positief en opgewekt. Ze regelt alles met een lach en geniet van het leven. Bewonderenswaardig!’

Wijze les

‘Als je iets wilt, moet je het doen. Wees niet bang om te falen, maar ga ervoor. Soms blijven vrouwen op de achtergrond in de hoop dat iemand ze ziet. Dat hoor ik nu ik countrymanager ben ook weer. Bijvoorbeeld van vrouwen die het inspirerend vinden dat ik niet afwacht, maar mijn kansen grijp. Natuurlijk vond ik het spannend om op het moment dat de oude directeur wegging te laten weten dat ik er klaar voor was. Mijn internationale directeur wist dit al, hij vond alleen dat ik het zelf aan moest geven. Als ik in de afwachtmodus was blijven zitten, had ik deze positie niet gehad.’

Onderhandelen

‘Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom je iets waard bent. Durf te zeggen dat je iets goed kan, benoem je kwaliteiten en wat de waarde hiervan in jouw ogen is.’

Grote droom

‘Ooit wil ik voor mezelf beginnen. Wat en hoe: geen idee, maar ik zou het een mooie uitdaging vinden. Nu nog niet, ik heb hier meer dan genoeg uitdagingen.’

Tekst: Kim Buitenhuis

