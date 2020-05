Judoka Juul Franssen (30): ‘Dit is waar ik thuis hoor: bij de wereldtop’

Sinds haar vijfde wint Juul Franssen (30) al op de judomat. Een terechte VIVA400-finalist.

‘Het voelt als een hele eer dat ik met zo veel andere inspirerende vrouwen op deze lijst sta. Mooi dat VIVA ons op deze manier in de spotlights zet. Mijn nominatie is een heel leuke verrassing! Wat mooi dat ik voor anderen blijkbaar een inspiratie ben.’

Hoe het begon…

‘Mijn oudere zus Kim zat al op judo. Ik zag haar regelmatig met mooie wedstrijdbekers thuiskomen. Dat wilde ik ook. Toen ik een jaar of vijf was, mocht ik een keer mee naar een kennismakingsdag van de plaatselijke judovereniging. Vervolgens ben ik nooit meer van judo afgegaan. Ik heb ook wel andere sporten als turnen en atletiek gedaan, maar judo bleef altijd het belangrijkste. Helemaal toen ik merkte dat ik er best goed in was omdat ik bij de junioren al zo’n beetje alles wist te winnen. Niet onbelangrijk voor iemand die niet tegen haar verlies kan.’

Hoogtepunten

‘In 2010 werd ik wereldkampioen met het team. Heel gaaf, maar toch compleet anders dan de twee individuele medailles die ik later haalde. Op allebei ben ik heel trots, wel op een andere manier. Door de eerste bronzen plak voelde ik me vooral trots en opgelucht. Ik heb echt gehuild van geluk. Eindelijk had ik ’m na al die jaren. De bronzen medaille vorig jaar in Tokio voelde als bevestiging dat ik het niveau nog steeds aankan. Dit is waar ik thuis hoor: bij de wereldtop. Het was ook in dezelfde zaal als waar de judowedstrijden voor de Olympische Spelen in 2021 zullen plaatsvinden. Extra magisch!’

Rechtszaak

‘In 2016 wilde de Judo Bond dat iedereen in Papendal een fulltime programma zou volgen in de hoop de resultaten te verbeteren. De nieuwe regels: wonen, werken en studeren in een straal van twintig kilometer van Arnhem. Geen concessies. Ik was 26, had al het nodige achter mijn naam staan, had mijn leven in Rotterdam opgebouwd en trainde al jaren met Hans Kroon, die verschillende olympische kampioenen heeft getraind. Niet de minste dus. Mijn leven zo omgooien, voelde voor mij als een stap achteruit. Ik besloot er tegenin te gaan.

Helaas zonder succes: in december werd ik uit het Nederlands team gezet. Ik was er natuurlijk kapot van en spande een rechtszaak aan. Gelukkig kreeg ik heel veel steun. Van familie en vrienden, maar ook van andere sporters. Oud NBA-speler Francisco Elson die ook met Hans traint, heeft het inkomen dat ik misliep opgevangen met zijn bedrijf Flexpower. Ik had hierdoor namelijk ook ineens geen salaris. Oud-profschaatser Rhian Ket belde me uit het niets met de boodschap dat hij met zijn bedrijf iSkate een auto voor me had geregeld. Zo lief! Ik ben ze nog steeds heel dankbaar. Uiteindelijk heeft het dertien maanden geduurd voordat ik de rechtszaak won. Door mediation ben ik er gelukkig met de Judo Bond uitgekomen. Deze vreselijke periode zal ik nooit vergeten, maar ik ben niet het type om boos te blijven. Ik gebruik mijn energie liever om mooie resultaten te halen. En dat deed ik ook: het eerste toernooi een maand na mijn terugkomst, won ik. Het beste gevoel ooit!’

Moeilijkste keuze

‘In 2010 besloot ik vanuit Helmond naar Rotterdam te verhuizen en liet ik mijn familie en vrienden in het zuiden achter me. Moeilijk, maar hier kon ik bij Topjudo Rotterdam trainen waar ook grootheden als Mark Huizinga en Edith Bosch trainden. Inmiddels heb ik het hier erg naar mijn zin, maar het blijft jammer dat ik op twee uur rijden van mijn ouders woon.’

Werkweek

‘Ik train normaal gesproken twee tot drie keer op een dag: conditie, kracht en judotraining. Zaterdag is mijn rustdag. Gelukkig heb ik een grote garage en heeft mijn sponsor Technogym voor materialen gezorgd, zodat ik nu gewoon in vorm kan blijven. Mijn vriend Antoin heeft ook aan judo gedaan, de perfecte trainingspartner in lockdown dus. Naast mijn sport studeer ik deeltijd sociaal pedagogische hulpverlening. Fulltime studeren was niet te combineren. Inmiddels ben ik vijf jaar bezig en heb ik nog anderhalf jaar te gaan. Ik wil later op een dagbesteding met verstandelijk beperkten werken die niet zelfstandig kunnen functioneren. Mooi om op deze manier iets bij te dragen aan de maatschappij. Verder geef ik maandelijks gastclinics of word ik ingehuurd als spreker bij bedrijven of scholen. Denk aan presentaties over sport en voeding of een judoworkshop voor leidinggevenden. Erg leuk en afwisselend!’

Privé-werkbalans

‘Door yoga, fietsen, skeeleren en ’s middags een powernap te doen, probeer ik te ontspannen. En we hebben een puppy: een Duitse herder. Met de hond wandelen, blijkt de perfecte manier om je hoofd leeg te maken!’

Olympische Spelen

‘Aan de ene kant was ik teleurgesteld dat de Spelen nu in 2021 plaatsvinden. Al ben ik ook opgelucht dat er duidelijkheid is. Die eerste dagen werd ik gek van de speculaties. Nu is het alleen nog afwachten wat de internationale bonden besluiten als het gaat om het kwalificatietraject. Mochten we voor lange periode een anderhalvemetersamenleving krijgen, dan is judo onmogelijk.’

Wijze les

‘Blijf vooral dichtbij jezelf en doe wat goed voor jou voelt. Na een relatie van dertien jaar waarin ik vooral bezig was om hem te pleasen, heb ik na de break-up met hulp van een psycholoog echt geleerd om te luisteren naar wat ik wil.’

Rolmodel

‘Olympisch kampioen Mark Huizinga. Vroeger hing zijn poster aan mijn muur en nu drink ik geregeld een bak koffie met hem, heel grappig. Roger Federer is natuurlijk the greatest of all time. Niet alleen als sportman, maar ook als persoonlijkheid: zo vriendelijk en hij heeft zo’n lekkere ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-instelling.’

Grote droom

‘Een medaille op de Olympische Spelen winnen, mijn studie afronden en hopelijk is het ons gegeven om kinderen te krijgen. Of ik nog doorga tot de Spelen in 2024 weet ik niet. Als ik in 2021 een Olympische medaille haal, is het plaatje voor mij rond, denk ik. Daarna kan het eigenlijk alleen maar minder gaan. Maar je weet het nooit…’

