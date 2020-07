Mary-Jo Diepeveen zet zich in om technologie en met name Artifical Intelligence voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken.

‘Mijn vriend heeft me genomineerd. Hij is trots op mijn werk en alle projecten die ik daarnaast doe. Zo zet ik me op verschillende manieren in om Artificial Intelligence (AI) voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken. Bijvoorbeeld voor politici, in de hoop dat ze daardoor makkelijker de juiste beslissingen maken. Ook jonge meiden die vaak minder snel voor een toekomst in de technische wereld kiezen, probeer ik te enthousiasmeren. Tijdens de VIVA400-uitreiking heb ik veel vrouwen ontmoet die hun kennis voor een goed doel inzetten. Precies wat ik ook probeer. Ik kreeg door die avond zelfs extra motivatie en besloot meteen een van mijn projecten weer vol energie op te pakken. Hierbij zetten we AI in om biodiversiteit in natuurreservaten in Zuid-Afrika te monitoren. Infrarood-camera’s fotograferen alles wat beweegt en de foto’s worden vervolgens door onze app geanalyseerd waardoor te zien is om welke dieren het gaat. En ook of het dier in gevaar is en hulp nodig heeft: een luipaard met een berenklem op z’n heup bijvoorbeeld.’

Technical Trainer

‘Tijdens trainingen bij bedrijven vertel ik hoe je technologie kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Daarbij leg ik uit wat je allemaal met Artificial Intelligence kunt doen. Hierdoor kom ik wereldwijd bij allerlei bedrijven, van KPN tot Coca Cola. Ik vind het belangrijk dat mensen blijven leren hoe nieuwe technologieën werken, zodat je er op de juiste manier mee om kunt gaan. Of je er nu zelf iets mee maakt of het alleen consumeert. Het leuke aan het trainen van nieuwsgierige mensen is dat het mijzelf ook vaak genoeg inspireert en ik er ook weer van leer. Ook mooi dat ik van Microsoft de ruimte en het vertrouwen krijg om mezelf op andere gebieden te ontwikkelen. Zo heb ik het afgelopen jaar veel grote sprekers-klussen gedaan. Bijvoorbeeld tijdens het kennisfestival in Amsterdam. Inmiddels coach ik collega’s op het gebied van public speaking, zodat zij ook hun verhaal aan een groter publiek kunnen vertellen.’

De werkweek van Mary-Jo Diepeveen

‘De ene week geef ik trainingen en zit ik zo drie tot vijf dagen bij een klant. De andere week ben ik vooral bezig met het bijspijkeren van mijn technologische kennis. Een van de voordelen van werken bij Microsoft is dat ik geen vaste werkuren heb, het gaat erom dat je je werk doet. Zo heb ik ’s avonds meer focus dan ’s ochtends. In sommige volle weken maak ik veel meer uren dan anderen. Maar dat werkt goed, ook voor de balans tussen privé en werk. Ik ben flexibel en kies zelf de momenten uit om even niks te doen, of zoals laatst een workshop erotisch borduren – hilarisch!’

‘Ik zal nooit elitair denken: dit snappen jullie toch niet.’

Coronacrisis

‘Normaal reis ik voor mijn trainingen de hele wereld over: van Europa tot India tot Dubai. Dat vond ik fantastisch. Maar nu ik door corona mijn trainingen digitaal moet geven, merk ik hoeveel energie het reizen me kostte. Ik was wekelijks weg en in een hotel is vaak toch niet veel te doen, dus werkte ik lekker door. Nu heb ik ineens veel meer tijd voor familie, vrienden en mezelf. Al moest ik ook wennen aan deze nieuwe manier van trainen. Het is natuurlijk heel anders dan voor een groep staan. Ik maak de trainingen met activiteiten en opdrachten zo interactief, leuk en leerzaam mogelijk.’

Moeilijke keuze voor Mary-Jo Diepeveen

‘Ik heb neurowetenschappen gestudeerd waardoor ik alles weet van de werking van hersenen en hoe dit ons gedrag beïnvloedt. Na mijn master stond ik op het punt om mijn PhD te doen, toen ik me realiseerde dat dat eigenlijk helemaal niet bij me past. Ik voelde sterk dat ik klaar was om iets in het werkveld te doen. Het belangrijkste wat ik geleerd had, was onderzoek doen. Aangezien anderen van mijn studie in de IT-wereld terechtkwamen, besloot ik me daar eens in te verdiepen. Zo kwam ik bij Microsoft uit. Aan de eisenlijst van de vacature voldeed ik niet helemaal, maar ik voelde: dit bedrijf past perfect bij mij. Gelukkig kreeg ik de baan.’

Trots op

‘Dat ik een baan heb waardoor ik merk dat ik van waarde ben. Dat miste ik tijdens mijn studie: je leert veel, maar weet niet waarvoor je het doet en wat je waard bent. Doordat er nu zo veel mensen positief zijn over mijn trainingen en echt iets hebben geleerd, heb ik het gevoel iets toe te voegen aan de maatschappij.’

Belangrijk leermoment

‘Je moet ervoor zorgen dat mensen dingen begrijpen om begrip te krijgen. Dat zie ik niet alleen in mijn werk, maar ook privé. Zo ging ik toen mijn moeder borstkanker had met haar mee voor een biopt. De arts zei: ‘We gooien dit stukje even in een computertje en kijken wat er uitkomt.’ Zonder verdere uitleg. Hij ging ervan uit dat we toch niet zouden begrijpen wat ‘dat computertje’ dan deed. Terwijl dat er juist voor kon zorgen dat we zouden snappen waarom bepaalde vervolgstappen werden gemaakt, waardoor we ons comfortabelere zouden voelen. Daarom doe ik rondom AI ook niet elitair en zal ik nooit denken: dat snappen jullie toch niet.’

Rolmodel

‘Mijn oma uit Paraguay. Ze laat zich door niemand tegenhouden, is lekker eigenwijs. Ze was een van de eerste werkende vrouwen in haar generatie en heeft gedemonstreerd voor vrouwenrechten. Van haar heb ik geleerd sterk te zijn, mijn mannetje te staan.’

Onderhandelen

‘Vrouwen zijn vaak empathisch ingesteld, toch is het beter om niet te denken: ik werk voor een startup, dus er zal vast weinig geld voor me zijn. Of: ik ben de jongste van het team, dus ben ook het minst waard. Vraag feedback aan anderen, zodat jij jezelf goed op waarde kunt schatten, en ga vervolgens staan voor wat je waard bent.’

Grote droom

‘Ik zou onze technologische kennis graag nog meer toepassen om iets bij te dragen. Bijvoorbeeld met AI in een vroeg stadium borstkanker ontdekken, plastic in rivieren opsporen, of een app maken die blinde mensen door de wereld helpt navigeren.’

