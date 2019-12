VIVA400: dit zijn de meest inspirerende vrouwen van 2019!

Voor de twaalfde keer alweer werden vanavond de VIVA400-awards uitgereikt aan de meest inspirerende en succesvolle vrouwen van Nederland. Hosts van de avond: acteur en dj Géza Weisz en VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen. Waar was het feestje? Hotel Arena in Amsterdam.

Acht vrouwen gingen vanavond met een VIVA400-award naar huis. Want naast de winnaars per VIVA400-categorie, was er ook een publieksprijs voor de vrouw met de meeste stemmen én reikten we de VIVA400 Visionista-award uit aan het grootste aanstormend talent. Nieuw dit jaar was de categorie Zorgdragers, een categorie waarvan wij vonden dat die in deze tijd niet mag ontbreken.

De jury

De jury die zich de afgelopen weken over de genomineerden beraadde bestond uit zes powervrouwen: Lotte Rensen (‘Ambitieus Meisje’), Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT), voormalig topschaatster Marianne Timmer, presentatrice en actrice Tatum Dagelet, cabaretier Martine Sandifort en modevrouw Fabienne Chapot.

De winnaressen

Maar waar het echt om draaide waren natuurlijk de winnaressen. En dit zijn ze, de meest inspirerende vrouwen van 2019:



Creatieven: Sophie Ousri

Deze YouTuber plaatst vlogs en hilarische parodieën van bekende liedjes. Ze maakt haar kijkers graag aan het lachen, maar Sophie Ousri heeft ook een heel serieuze kant. Ze oogstte veel lof toen ze vorig jaar een openhartige video plaatste over haar leven met borderline. Volgens de jury is Sophie een van de weinige YouTubers die durft af te wijken van ‘het perfecte plaatje’. Hiermee hebben haar video’s een grote impact en is ze een voorbeeld voor heel veel jonge vrouwen.

Krachtpatsers: Shona Shukrula

Deze aankomend top-scheidsrechter zit sinds 2018 in een UEFA Talententraject. Om uiteindelijk op de grote eindtoernooien te kunnen staan, hoeft Shona Shukrula nog maar twee keer promotie te maken. Haar ambitie? Fluiten in het betaald voetbal. Voor mannen. De jury is ervan overtuigd dat Shona binnen afzienbare tijd als eerste vrouwelijke scheidsrechter op de profvelden te zien gaat zijn.

Techtalenten: Marjolein den Ouden

Ze is lector technology, health & care bij hogeschool Saxion en practor zorg en technologie bij het ROC van Twente. Marjolein den Ouden werkt samen met studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals om het gebruik van technologie in de gezondheidszorg laagdrempelig en toegankelijk te maken. Een belangrijk maatschappelijk doel en tegelijkertijd een grote uitdaging. Mede daardoor was de jury onder de indruk van de impact die Marjolein met haar projecten heeft op de samenleving.

Wereldverbeteraars: Alice Grasveld

Als oprichter van The Healthy Teeth Foundation ontwikkelde mondhygiënist, medisch antropoloog en onderzoeker Alice Grasveld een actieplan en een tandenpoetsprogramma voor kinderen in sloppenwijken. Met haar stichting hoopt ze arme kinderen een gezonde mond én een betere toekomst te geven. De jury was onder de indruk van haar inzet en concrete acties. Ze leveren een meer dan belangrijke bijdrage aan het realiseren van een betere toekomst voor deze kinderen. En dat maakt Alice een echte wereldverbeteraar.

Zakenwonders: Zina Abboud

Ze richtte Zina’s Kitchen op en was daarmee de eerste vrouwelijke vluchteling met een eigen bedrijf. Zina Abboud kookte voor prinses Beatrix en Mark Rutte, sprak op TEDx Alkmaar over haar ontwikkeling van vluchteling naar succesvol ondernemer en publiceerde een kookboek. Een onderneming opzetten is al lastig, en het lijkt bijna onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen zonder kennis van de vele regels in dit bureaucratische land. Dat dit Zina is gelukt, deed het ondernemershart van onze jury sneller kloppen.

Zorgdragers: Jolanda van Gerwe

Omdat veel van haar cliënten in de jeugdzorg worstelden met eenzaamheid, begon Jolanda van Gerwe Join Us. Hier kunnen jongeren terecht voor contact en werken ze aan hun onderliggende problemen. Inmiddels heeft haar stichting tien vestigingen en staan gemeenten te trappelen om mee te doen. Jolanda genereerde veel media-aandacht met het Meldpunt Eenzame Jongeren en ontwikkelt preventiemateriaal voor scholen. De jury bewondert haar drive om het leven van zo veel jongeren beter te maken. Daarom past de titel Zorgdrager perfect bij Jolanda.

Publieksprijs 2019: Eva Eikhout

Eva Eikhout is een van de presentatoren van Yung DWDD. Ze is geboren met een afwijking aan haar armen en benen. In de items die ze maakt, wisselt ze zelfspot af met rake, maatschappelijke kwesties. Als een van de weinige mensen op televisie met een zichtbare beperking is ze – onbedoeld – een rolmodel voor velen. Eva laat zich door niets of niemand tegenhouden om te doen wat ze het allerliefst wil. En de jury is dan ook onder de indruk van haar kracht en doorzettingsvermogen.

Visionista 2019: Heleen Lameijer

Deze arts op de spoedeisende hulp wil belangrijke medische kennis voor iedereen beschikbaar maken. Daarom introduceerde ze een cursus reanimeren via Instagram. Met haar Insta Life Saver cursus heeft Heleen Lameijer een origineel, belangrijk idee waarmee ze buiten de medische gebaande paden durft te treden. Heleen heeft het Visionista’s traject met beide handen aangegrepen om zo veel mogelijk te leren en alles uit haar coachingstraject gehaald om op persoonlijk en zakelijk vlak te groeien. De jury heeft dan ook het grootste vertrouwen in Heleen en haar life saving cursus.

