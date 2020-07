Sophie Bouwman: ‘Je hoeft niet alles zelf goed te kunnen’

Samen met haar compagnons heeft Sophie Bouwman (35) een traumacentrum opgezet. Uniek in Nederland en na anderhalf jaar al heel succesvol.

‘Ons centrum was nog maar net open toen ik het bericht van deze mooie nominatie kreeg. Ik was megaverbaasd en supertrots! Net als de rest van het team. Het voelt ook niet alsof de nominatie voor mij alleen is; zonder mijn team had ik het niet gekund. Ik ben heel trots dat we dit in zo’n korte tijd met elkaar hebben gefixt. Mooi ook om zo veel andere ambitieuze en vooruitstrevende vrouwen samen te zien tijdens de VIVA400-uitreiking. En te horen hoe we het allemaal op onze eigen manier aanpakken, ieder in haar eigen branche. Heel inspirerend!’

Hoe het begon…

‘Als behandelaar en psycholoog vond ik dat mensen met een trauma een veel te lang traject ingaan voordat ze eindelijk weer kunnen genieten van hun leven. Het kan zo drie jaar duren. Behandelingen voor mensen met Post Traumatisch Stress Syndroom door bijvoorbeeld fysiek of seksueel geweld zijn meestal een keer per week waardoor zij zich steeds weer moeten opladen en vaak angstig worden om de volgende keer weer te gaan. Sommigen verliezen dan ook hun motivatie. Zo wordt het nóg zwaarder terwijl dat helemaal niet nodig is. Daarom ben ik anderhalf jaar geleden met mijn compagnons Trauma Centrum Nederland gestart met als doel getraumatiseerde mensen sneller een nieuw leven te geven.’

Behandelingen

‘We behandelen door eerst door het trauma heen te breken en daarna weer op te bouwen. Ons behandelprogramma bestaat uit EMDR en imaginaire exposure, Psycho Motorische Therapie en beeldende therapie, lichaamsgerichte behandeling en ontspanningsactiviteiten. Reguliere traumabehandeling is vaak alleen gericht op het cognitieve deel – je hersenen, geest en emoties – terwijl angstreacties ook in het lijf opgeslagen zitten. Met onze manier van behandelen, combineren we hoofd en lijf. Dit gebeurt allemaal in acht of zestien dagen, waar in de reguliere zorg maanden of jaren over wordt gedaan. De verzekeraars zien er gelukkig ook de meerwaarde van in, waardoor we nu onder de basisverzekering vallen.’

‘Ik haal zo veel voldoening uit mijn werk dat die vijftigurige werkweek me niet opbreekt’

Veilige sfeer

‘We vonden al snel een geschikte locatie in Vorden: een klooster dat we helemaal hebben opgeknapt. Knus en warm, zodat iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Om deze sfeer te creëren, wordt er elke dag vers gekookt en is iedereen in het team heel toegankelijk. Er heerst hier ook geen hiërarchie: de koks zijn net zo belangrijk als de schoonmakers en de verpleging. Mooi om te zien dat mensen hierdoor al snel op hun pantoffels door het huis lopen.’

Bijzonder resultaat

‘Sommigen zien ons echt als laatste redmiddel, denken eigenlijk al aan hun levenseinde, maar dankzij de geslaagde behandeling verscheuren ze hier uiteindelijk hun euthanasiepapieren. We zien ook mensen die in een rolstoel binnenkomen – door de opgeslagen spanning en pijn in het lichaam – en door de geslaagde behandelingen lopend weer naar huis gaan. Niet iedereen is na acht of zestien dagen honderd procent genezen, maar er zit altijd een grote verbetering in. 78% van de mensen ervaart significante afname van de PTSS-gerelateerde klachten en beoordeelt hun kwaliteit van leven als veel positiever. Een heel mooi resultaat. Natuurlijk is een trauma iets wat je altijd bij je houdt. De herinnering blijft, maar door onze manier van behandelen leer je ermee leven.’

Werkweek

‘Ik heb de hele dag door nauw contact met mijn team, overleg met zorgverzekeraars, met andere instellingen en zet daar samenwerkingen mee op. Als ik ’s avonds thuis op de bank zit, lees ik ook graag nog even de behandelrapportages door. Zo ben ik altijd op de hoogte. Ik vind het fijn als ik cliënten op de gang tegenkom en even een praatje met ze kan maken. Verder zijn we zeven dagen per week open, ben ik de hele week bereikbaar en vaak vijf dagen aanwezig. Zo maak ik gemiddeld vijftig uur. Tegelijkertijd haal ik zo veel voldoening uit mijn werk dat het me ook niet opbreekt. Ik ben daardoor ook gewoon een veel leukere moeder en partner. Doordat ik vrij snel kan schakelen, is het ook allemaal goed te doen. Eenmaal thuis heb ik geen moeite om me te focussen op mijn gezin. Lekker knutselen met mijn zevenjarige dochter Isabelle en knuffelen met mijn zoontje Samuel van zes maanden. Ik ga ook graag met mijn man op pad en regelmatig met vriendinnen uiteten. Verder probeer ik twee keer in de week te sporten, wat ik niet zozeer vooraf, maar vooral achteraf heel fijn vind.’

Coronavirus

‘Stoppen door corona is voor ons geen optie: gelukkig ziet minister Blokhuis dit ook in en worden wij als acute zorg gezien en kunnen we gewoon open blijven. We hebben dagelijks drie verplegers rondlopen die alles goed in de gaten houden en bijvoorbeeld regelmatig temperatuurmetingen doen. Mooi ook om te zien hoe we in deze periode als team er allemaal voor gaan. Die betrokkenheid zegt alles, daar ben ik zo trots op.’

Moeilijke keuze

‘Van loondienst naar ondernemerschap vond ik wel lastig. Het was toch spannend

of het financieel allemaal ging lukken. Mijn man is ook zelfstandig ondernemer, hij werkt als fotograaf, en heeft deze stap altijd gestimuleerd. Hij steunt me ontzettend. Helemaal in de beginperiode toen ik dagen van achttien uur draaide en hij thuis was voor de kinderen. Heel fijn!’

Wijze les

‘Je hoeft niet alles zelf goed te kunnen. Als je iets blijft doen waar je eigenlijk niet goed in bent, word je daar heel ongelukkig van. Het maakt de kwaliteit ook niet beter en gaat ten koste van je werkplezier. Het is beter een team te vormen van mensen die elkaar aanvullen en met wie je samen goede resultaten kunt halen. Dat merk ik nu ook weer.’

Grote droom

‘Ik hoop hier heel veel mensen te mogen behandelen en ook uit te breiden naar jongerenhulp. Verder hoop ik dat mijn man en kinderen altijd blijven doen waar ze gelukkig van worden en hierbij hun eigenheid bewaren.’

