Techtalent Belén Hein (33) zorgt er met haar bedrijf voor dat werkgevers mensen selecteren die passen in hun bedrijfscultuur, waardoor zij ook langer blijven.

VIVA400

‘Ik was heel verrast door mijn nominatie, kende VIVA400 ook nog niet. Mooi om te lezen dat anderen ook zien dat wij met Neurolytics goed werk doen door mensen op een vernieuwende manier te helpen de juiste baan te vinden. Nu we alweer ruim tweeënhalf jaar druk bezig zijn, gaat het voor ons als iets normaals voelen. Door deze nominatie en de mooie reacties daarop besef ik samen met mijn team en co-founder Felix Hermsen dat het nog steeds iets bijzonders is. Het leuke is dat het me daarnaast ook veel nieuwe connecties met andere VIVA400-vrouwen heeft opgeleverd. Daardoor voel ik me ook onderdeel van deze community. Dat begon al tijdens de uitreiking: de eerste keer dat ik op een event aanwezig ben geweest met zo veel vrouwen!’

Neurolytics

‘Na de geboorte van mijn dochter vier jaar geleden besloot ik mijn passie te volgen in mijn carrière. Als ik niet met mijn dochter ben, wil ik mijn tijd aan iets waardevols besteden. Voor mezelf en anderen. Mijn baan als brandmanager bij een financieel bedrijf paste niet in dat plaatje en was niet uitdagend genoeg. Zo ontstond mijn wens om een eigen bedrijf te starten. Eén met internationale potentie. Om echt iets groots neer te zetten, had ik anderen nodig. Gelukkig vond ik Holland Startup, dat jonge ondernemers helpt geweldige bedrijven op te bouwen. Daar leerde ik Felix kennen. Zijn achtergrond ligt meer in neurowetenschappen, die van mij aan de businesskant. Een goede combi bleek toen we samen op het idee voor Neurolytics kwamen: een oplossing voor bedrijven om geschikte werknemers te vinden die een perfecte match zijn, door beter inzicht te geven in soft skills zoals motivatie en stress. Dat is niet alleen in het voordeel van de werkgever, maar ook van de sollicitant. Hierdoor neem je als bedrijf mensen aan die passen in of iets toevoegen aan je bedrijfscultuur en ook langer blijven. Alles voor een lange en gelukkige werkrelatie. Op basis van wetenschap hebben we de juiste technologie ontwikkeld en hier zelfs wetenschappelijke beurzen mee gewonnen. We zijn nu tweeënhalf jaar bezig en onze eerste klanten zijn gelukkig erg enthousiast.’

‘Mooi om te zien dat dit de werkgever én de kandidaten echt iets oplevert’

Zo werkt het

‘Het enige wat een potentiële sollicitant nodig heeft, is een laptop met webcam. Vervolgens krijgt hij of zij een mail met een link waarna twintig minuten lang via video door ons een analyse wordt gemaakt. We kunnen heel veel zien en informatie halen uit het gezicht van de sollicitant. Bijvoorbeeld door veranderende spierbewegingen en het meten van de hartslag. Zo krijgen we een veel completer beeld over de motivatie en stressbestendigheid van de kandidaat. Zoals wat voor engagement hij of zij heeft met de bedrijfscultuur en -purpose en hoe goed diegene bij het bedrijf zou passen. Mooi om te zien dat dit niet alleen de werkgever, maar ook de kandidaten echt iets oplevert. Ze vinden het leuk om te doen, vinden het niet moeilijk en zijn positief over het feit dat het maximaal 25 minuten duurt. Terwijl een gemiddeld assessment zo kan oplopen tot ruim drie uur. Je krijgt als kandidaat ook altijd handige feedback terug aan de hand van onze testresultaten waardoor je er op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ook echt iets aan hebt.’

Coronacrisis

‘Onze tool past perfect bij het toekomstbeeld van onze digitale wereld. Eerder waren sommige bedrijven nog wat langzaam en voorzichtig met het implementeren van dit soort nieuwe tools. Nu we in deze coronatijd vooral digitaal communiceren, gaat het juist sneller en dat zien we gelukkig ook terug bij de behoefte van onze klanten en de groei van ons klantenbestand.’

Werkweek

‘We hebben een kantoor bij Holland Startup, maar sinds corona werken we vanuit huis. Ik houd me vooral bezig met productontwikkeling, strategie en fundraising. Verder hebben we met onze investeerder Holland Startup regelmatig meetings. Als succesvolle ondernemers helpen ze ons om te leren van vallen en weer op te staan, en inspireren ze ons met hun eigen ervaring. Ik werk minimaal vijf dagen per week, vaak zeven. Door mijn kinderen moet ik af en toe wel even stoppen. Al is dat natuurlijk ook nodig om inspiratie op te doen en weer even op te laden. Ontspannen doe ik door af te spreken met vrienden, met de kinderen koekjes te bakken, lekker naar buiten te gaan of te lezen. Aan het begin van de lockdown was het best zwaar om met onze dochter van vier en zoontje van tien maanden ineens fulltime thuis te zijn. Mijn man heeft ook een drukke baan – hij werkt als portfoliomanager voor een pensioengeldbelegger. Gelukkig heb ik een goed team waar ik echt op kan bouwen en gaan de kinderen inmiddels weer naar de opvang en school.’

Trots op

‘Dat het is gelukt om mijn start-up zo te laten groeien. Ondanks twee jonge kinderen en het feit dat ik pas tien jaar in Nederland woon. Ik ben geboren in Argentinië en opgegroeid in Duitsland en de VS. Tijdens een studiereis in Argentinië heb ik mijn man leren kennen en samen zijn we op zoek gegaan naar een land in Europa dat ons aansprak om verder te studeren. De keuze viel op Nederland en daar zijn we nog steeds erg blij mee. Zo vinden we de werkcultuur die hier vooral is gericht op leren heel fijn.’

Rolmodel

‘Mijn moeder. Zij is een heel bijzondere vrouw die veel dacht aan anderen, positief in het leven stond, ondersteuning gaf aan veel mensen en zonneschijn in het leven bracht van iedereen in haar omgeving. Ze is in oktober overleden en daar heb ik het nog steeds erg moeilijk mee. We zagen elkaar ondanks de grote afstand – mijn ouders woonden in de VS – zo’n vier keer per jaar en spraken elkaar dagelijks.’

Grote droom

‘Voor mijn gevoel is Neurolytics het begin van meerdere start-ups. Ik weet alleen nog niet of ikzelf meerdere start-ups wil opzetten of uiteindelijk juist verder wil in het begeleiden van andere starters die hun bedrijf runnen. Dat ga ik de komende tijd onderzoeken.’

