Tessa Harmsen (39): ‘Zo krijgen theatermakers net dat steuntje in de rug’

Met het Tapas Theater zette Tessa Harmsen (39) een succesvol concept neer. Dat levert haar een enthousiast publiek, dankbare theatermakers én een mooie VIVA400-nominatie op.

‘Twee bekenden hebben me voorgedragen. Een theatermaker die dankzij het TapasTheater een speelplek en nieuw publiek kreeg, en een collega die eigenlijk nooit tijd had om naar het theater te gaan, wat door dit nieuwe concept is veranderd. Precies de twee hoofdredenen waarom ik TapasTheater ben begonnen. Mooi om dat terug te horen. Ook van andere genomineerden hoorde ik dat zij het een tof concept vinden en ze hebben me zelfs benaderd voor een samenwerking. We zijn allemaal vrouwen die op allerlei gebieden bezig zijn de wereld een beetje mooier te maken.’

Hoe het begon…

‘Al jaren deed ik freelance marketing en pr-opdrachten voor theatergezelschappen en producenten. Daar vielen twee dingen me op waar ik graag verandering in wilde brengen. Mijn eerste frustratie: al die talentvolle theatermakers die graag willen spelen, maar door alle bezuinigingen geen betaalbare speelplekken konden vinden. Mensen die echt heel goed zijn, maar niet kunnen groeien, omdat ze simpelweg te weinig spelen. Je wordt pas echt beter als je voor publiek staat. Mijn tweede frustratie zat ’m in het feit dat het publiek over het algemeen steeds minder tijd heeft om naar het theater te gaan. Veelgenoemde redenen: te druk met werk en het gezin. De tijd dat mensen uit huis zijn, besteden ze liever aan lekker eten en bijkletsen. Ook al zijn het theaterliefhebbers. Ze willen alleen niet het risico lopen dat een stuk van ruim twee uur tegenvalt. Snap ik! Zo ontstond mijn idee voor het TapasTheater. Een combinatie van foodbar en theater waar je zelf kiest uit een, twee of drie voorstellingen die niet langer duren dan twintig minuten. Door TedX kwam ik er namelijk achter dat onze maximale spanningsboog anno nu zo’n achttien minuten is. Verder heb je de keuze uit drie verschillende tijdstippen, zijn er elke avond drie verschillende genres en heb je genoeg tijd om lekker te eten en te drinken.’

Hoogtepunten

‘Lisa Ostermann heeft bij ons een maand lang de voorstelling ingespeeld waarmee ze het Leids Cabaret Festival heeft gewonnen. Ze zei daarna zelf dat ze daar zonder het TapasTheater nooit met zo veel zelfvertrouwen op het podium had gestaan. Dat vind ik mooi. Net als het feit dat voor veel theatermakers het TapasTheater net dat steuntje in de rug is om die nieuwe voorstelling te maken en aan de man te brengen. Er komen ook veel producenten en regisseurs die met een beetje mazzel op een avond drie talenten scouten en verder helpen.’

Werkweek

‘Met een start-up komen de meeste taken natuurlijk op mijn bord. Van het leiderschap over mijn team en marketingzaken tot klantenservice en HR. Ik heb inmiddels een hoofd Horeca die de roosters maakt en zorgt dat alles op voorraad is en een hoofd Theater en Beheer die helpt met zo’n beetje alle praktische zaken in het gebouw en de voorstellingen. Met een selectiecommissie selecteren we elk kwartaal de theatermakers die bij ons hun voorstelling mogen spelen. Mijn team bestaat deels uit vrijwilligers die graag meehelpen. Zo fijn!’

‘Gelukkig ben ik altijd in mijn eigen idee blijven geloven’

Coronacrisis

‘Sinds de opening ruim een jaar geleden zijn we als een sneltrein door geraasd. Nu alles stil ligt, komen we eindelijk toe aan dingen als de theaterzalen een likje verf geven en de website bijwerken. Ik zou liegen als ik zeg dat ik me geen zorgen maak. Toch zie ik het wel positief in: de enige grote vaste last is de huur. Dankzij de regelingen van de overheid en mijn spaarpotje zing ik het nog wel even uit. We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk open kunnen en hebben een plan bedacht om de anderhalve meter maatschappij toe te passen. Maximaal twintig in plaats van zestig gasten, geen vijf maar drie man personeel en een extra voorstelling voor meer spreiding. Het leuke is dat theatermakers ook met eigen ideeën komen. We geloven er ook in dat de mensen straks wel toe zijn aan een verzetje.’

Privé-werkbalans

‘Ik geef écht om theater. Daarnaast hebben mijn vriend en ik geen kinderen en kunnen we allebei onze ziel en zaligheid in ons werk kwijt. Hierdoor is de grens tussen werk en ontspanning vaag. Niet erg, omdat we er zo veel plezier aan beleven. Al kom ik er nu tijdens de lockdown ook achter dat ik eindelijk genoeg rust heb om gezond te eten, te sporten en op tijd naar bed kan.’

Wijze les

‘Minder perfectionistisch zijn. Vlak na de opening van TapasTheater was ik ongelukkig, omdat ik non-stop dacht aan alles wat nóg beter moest: meer pr opzoeken, een betere website. Terwijl ik zo’n mooi theater had geopend! Gelukkig merkte ik al snel dat ik er niets mee opschoot om zo hard voor mezelf te zijn. Nu geniet ik veel meer van alles wat ik samen met mijn team heb neergezet.’

Rolmodel

‘Toen de producent van Soldaat van Oranje nog met het idee speelde voor deze musical, hadden veel mensen commentaar. Een musical op een afgelegen vliegveld waar je alleen met de auto kon komen? Door te vertrouwen op zijn eigen idee en niet te veel concessies te doen, heeft hij de succesvolste musical van Nederland neergezet. In het begin heb ik ook veel commentaar gekregen. Zo werk ik niet met een artistiek leider, omdat ik niet wil dat alle voorstellingen hetzelfde sausje krijgen, maar juist een eigen identiteit houden. En die twintig minuten zouden natuurlijk veel te kort zijn. Gelukkig ben ik altijd in mijn eigen idee blijven geloven.’

Onderhandelen

‘Ik ben altijd eerlijk en dat werkt. Theatermakers die hier spelen, weten dat geld verdienen geen doel is. Er moet meer in zitten. Ik ben TapasTheater ook niet begonnen om er rijk van te worden. De rijkdom zit ’m in het vermaken en inspireren van het publiek en de theatermakers verder helpen in hun carrière.’

Grote droom

‘Dat deze vestiging in Amsterdam op zichzelf staat en ik er niet elke avond aanwezig hoef te zijn. En wellicht meer vestigingen openen, zodat nog meer theatermakers hun werk met publiek kunnen delen.’

